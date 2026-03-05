Economía

El Gobierno anunció el reinicio de las obras de las represas de Santa Cruz

El financiamiento internacional permite el retorno de la actividad en una de las centrales ubicadas sobre el río en el sur argentino

Así estaba el avance de la obra de la represa Jorge Cepernic en Julio de 2022

El gobierno argentino anunció el reinicio de las obras de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, tras la firma de un acuerdo entre Energía Argentina S.A. (ENARSA), las empresas que conforman la unión transitoria de empresas (UTE) y la provincia. Este acuerdo habilitó la reanudación de los trabajos en el complejo hidroeléctrico, que permanecía detenido desde fines de 2023.

Según el comunicado oficial, ENARSA alcanzó un entendimiento con los contratistas que permitió destrabar la situación y ordenar un conflicto que se mantenía desde hacía años. La represa Jorge Cepernic, la de menor tamaño dentro del complejo, exhibe actualmente un 46% de avance y figura como prioritaria en el nuevo cronograma de obra. El acuerdo, atribuido por el Gobierno Nacional y la compañía energética, apunta a recuperar el ritmo de construcción y compromete la reanudación inmediata de los trabajos.

El proyecto de las represas de Santa Cruz fue licitado en 2013 con la meta de finalizar las obras en 2023. La ejecución, sin embargo, quedó atravesada por incumplimientos contractuales, falta de redeterminaciones de precios frente al aumento de costos y reclamos acumulados por parte de la contratista. Desde 2016, el contrato no se cumplió y tampoco se actualizaron los valores de la obra, según la información oficial. La contratista acumuló reclamos por más de 700 millones de dólares, mientras que entre ambas represas solo se ejecutaron aproximadamente 1.800 millones de dólares. Para completar el complejo, se estima una inversión adicional de 5.000 millones de dólares.

El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en Twitter el reinicio de las obras de las represas de Santa Cruz, un proyecto suspendido por incumplimientos contractuales y clave para la matriz energética nacional. (@LuisCaputoAR)

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que con este acuerdo se regularizan las condiciones para retomar la construcción de la represa Jorge Cepernic, que podría quedar finalizada en 2030 y aportar 1.860 GWh al Sistema Argentino Interconectado, con una potencia instalada de 360 MW. Caputo remarcó que “cumplimos los compromisos asumidos y seguimos normalizando el sector energético”.

La financiación para la reactivación del proyecto cuenta con un crédito internacional gestionado por bancos chinos, que ya desembolsaron 150 millones de dólares. De esa suma, 136 millones ingresaron al país y el resto se destinó a la compra de equipamiento en China. Hasta el momento, el financiamiento total transferido asciende a 1.850 millones de dólares sobre un compromiso de 4.714 millones.

La UTE responsable de la obra está integrada en un 54% por la empresa china Gezhouba, en un 36% por Eling Energía y en un 10% por Hidrocuyo. El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, viajó a China para facilitar el acercamiento entre los gobiernos y avanzar en las gestiones necesarias, acompañado por el exjefe de Gabinete Guillermo Francos.

El ejecutivo provincial sostuvo que la reactivación tendrá impacto en el empleo y en la matriz energética nacional. El acuerdo prevé la reincorporación de 1.800 operarios, con prioridad para quienes tengan domicilio en Santa Cruz, y la generación indirecta de más de 2.200 puestos de trabajo. La normativa provincial exige que al menos el 90% de la mano de obra contratada sea local.

La represa Cóndor Cliff presenta un avance del 20% y no registra movimientos desde 2018, tras deslizamientos de terreno en la zona de obra. Se evalúa un cambio de comitente nacional: la obra dejaría de estar bajo la órbita de la empresa estatal en proceso de privatización y pasaría a depender de la Secretaría de Obras Públicas.

El comunicado oficial de la Nación definió la medida como parte del proceso de normalización del sector y de la decisión de resolver controversias pendientes con los contratistas. El texto atribuye al acuerdo la posibilidad de encauzar disputas heredadas y asegurar la continuidad del proyecto, con un cronograma verificable y la expectativa de que la represa Jorge Cepernic quede operativa en 2030.

