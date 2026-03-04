Para un banco internacional, la Argentina es una de las economías más vulnerables frente al conflicto de Medio Oriente

Crisis en Medio Oriente: Wells Fargo hizo proyecciones para los mercados emergentes. REUTERS/Kylie Cooper/File Photo

El banco estadounidense Wells Fargo posicionó a Argentina como una de las economías emergentes más vulnerables, en el marco del conflicto en Medio Oriente, que involucra a EEUU, Israel e Irán. Pese a los riesgos, un viento a favor en los mercados internacionales podría generar importantes oportunidades comerciales.

El escenario base de la entidad ante la escalada bélica es una disrupción de corta duración para la economía global y los mercados financieros. No obstante, considera que un aumento prolongado de la incertidumbre geopolítica y de una volatilidad sostenida en los mercados es cada vez más probable y debe ser evaluado.

“La mayoría de los mercados emergentes han reducido sus vulnerabilidades frente a una interrupción súbita de los flujos de capital, especialmente los países sistémicamente importantes (por ejemplo, China e India). Sin embargo, en caso de un ’sudden stop’, los países que dependen del financiamiento externo, presentan perfiles adversos de deuda soberana y cuentan con reservas de divisas insuficientes son los más expuestos”, aseguró Wells Fargo en su último informe a clientes.

Estos pueden enfrentar crisis de balanza de pagos, fuertes desaceleraciones económicas o, en el peor de los casos, un default soberano.

“La Argentina y Turquía aparecen como los más vulnerables, mientras que Brasil y México muestran solo una vulnerabilidad moderada ante una interrupción de los flujos de capital”, señaló el banco.

A su vez, los analistas explicaron que un shock geopolítico persistente puede convertirse en otra prueba para la resiliencia de las monedas.

“Es probable que los mercados se enfoquen en los fundamentos y las valuaciones relativas en un escenario bajista. Los fundamentos cambiarios subyacentes son más frágiles en Argentina, Colombia y Turquía, y más sólidos en Perú, Taiwán y China”, afirmó Wells Fargo. Según sus estimaciones, el tipo de cambio podría depreciarse hasta 6,4%.

El reporte advirtió que la combinación de tensiones en el tipo de cambio e inflación limita la capacidad de los bancos centrales para seguir recortando las tasas de política monetaria.

“Algunos podrían bajar tasas, ya que en términos reales se mantienen altas y el impacto del shock es menos agudo. Otros podrían ver finalizar antes de lo previsto sus ciclos de flexibilización, a medida que aumentan las presiones inflacionarias por el encarecimiento del petróleo y el traslado a precios del tipo de cambio”, apuntó Wells Fargo.

“Unos pocos incluso podrían retomar ciclos de endurecimiento, aun cuando las perspectivas de crecimiento se deterioren, dado que la estabilidad financiera y el anclaje de las expectativas de inflación pasan a ser prioritarios”, añadió.

En términos fiscales, a diferencia de países como Colombia, Brasil y Sudáfrica, Argentina no presenta riesgos relevantes. El ministro de Economía, Luis Caputo, manifestó que “el mejor escudo contra un shock externo es tener la casa en orden”.

Además, Wells Fargo resaltó: “Para ciertos gobiernos, el alza del petróleo puede generar mayores ingresos, mejorar las perspectivas de crecimiento y abrir espacio adicional para compensar los problemas de asequibilidad”.

Cabe mencionar en ese sentido que Argentina, según datos de la Secretaría de Energía, marcó un récord histórico en la producción de crudo en enero, al alcanzar los 4.262.675 m3.

El banco Citi también alertó: “Países con bajas reservas de divisas, como la Argentina, Sri Lanka, Pakistán y Turquía, enfrentan mayores riesgos de salidas repentinas de capital y depreciación de sus monedas”.

Al mismo tiempo, proyectó: “Prevemos que la crisis del petróleo podría desanclar drásticamente las expectativas de inflación interna en los mercados emergentes”.

De todos modos, Ricardo Dessy, economista del Citibank en Nueva York para América Latina Sur, planteó en Infobae En Vivo que la región podría verse beneficiada con la escalada bélica.

“Cuando el mundo entra en guerra, lo primero que hacen las naciones ricas es asegurarse alimentos y energía. Son los dos factores indispensables”, sostuvo. En esa línea, remarcó que EEUU, China y Europa buscan diversificar proveedores estratégicos para no depender de un único origen.

“La Argentina tiene capacidad ociosa en alimentos y energía. Tiene litio, cobre, oro, petróleo, gas y una agricultura muy fuerte. Es una situación privilegiada”, aseguró.

Asimismo, un informe de Criteria subrayó que “desde el punto de vista macroeconómico, el efecto relevante para Argentina se observa en los términos de intercambio. El país enfrenta este shock de precios con una elasticidad de oferta significativamente mayor que en episodios anteriores, como el experimentado en la previa de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022″.

“El crecimiento sostenido de la producción no convencional en Vaca Muerta implica que el impacto no se limita a una mejora de valores, sino que se potencia por mayores volúmenes exportables”, agregó.

La especialista en comercio internacional, Yanina Lojo, resumió: “Para países como Argentina, el conflicto tiene efectos contrapuestos: por un lado, los mayores precios internacionales de la energía pueden incrementar el ingreso de dólares; por otro, la presión inflacionaria global y la volatilidad de los mercados juegan en contra, al endurecerse las condiciones financieras.”