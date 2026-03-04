El Banco Ciudad consiguió 100.000 millones en el mercado de capitales para colocar préstamos hipotecarios UVA

Con una sobredemanda de casi $60.000 millones por encima de lo adjudicado, el mercado local mostró un marcado interés por los títulos en UVA de la entidad (Banco Ciudad)

El Banco Ciudad concretó una nueva colocación de Obligaciones Negociables (ON) en el mercado local, alcanzando un valor nominal adjudicado de $99.418 millones. La operación, estructurada en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), registró una demanda que superó ampliamente la oferta inicial, con órdenes de compra que se aproximaron a los $157.000 millones. Según informaron desde la entidad, los fondos obtenidos se utilizarán para fortalecer el esquema de préstamos hipotecarios destinados a familias.

La emisión se dividió en dos series con diferentes plazos de vencimiento y condiciones financieras. Para la denominada Clase 23, con un plazo de 24 meses, el banco adjudicó un total de $77.777 millones. Por su parte, en la Clase 24, cuyo plazo de amortización es de 36 meses, se colocaron $21.640 millones. Esta diversificación de plazos permitió a la institución captar distintos perfiles de inversores y extender el perfil de sus pasivos.

En cuanto a los rendimientos, la colocación se realizó con tasas de interés real por encima de la variación del índice UVA. Para el tramo de 24 meses, la tasa de corte se ubicó en el 7,50%, mientras que para el título a 36 meses el rendimiento fue del 7,95%. De acuerdo con el análisis de la entidad, estos niveles de tasa se posicionaron por debajo de otros activos financieros con características y plazos comparables dentro del sistema financiero argentino.

Destino de los fondos

El objetivo primordial de esta capitalización es el sostenimiento y la expansión de la línea de créditos para la vivienda. Al respecto, el presidente del Banco Ciudad, Guillermo A. Laje, manifestó: “Los nuevos fondos serán destinados principalmente a incrementar el financiamiento de créditos hipotecarios a las familias”. El directivo también vinculó el resultado de la subasta con el posicionamiento de la entidad, señalando que el interés en estos instrumentos confirma la confianza del mercado en la entidad.

Desde una perspectiva técnica, el economista Federico González Rouco, integrante de la consultora Empiria, aportó precisiones sobre la capacidad prestable que genera esta operación. El analista indicó que el Banco Ciudad “consiguió cerca de $100.000 millones, suficientes para unos 1.000 créditos”. Esta cifra marca un incremento en la actividad de la institución respecto al año anterior, dado que, según los datos aportados por el especialista, “en 2024 habían colocado casi 700” créditos hipotecarios.

La estructura de costos financieros de la entidad permite mantener un margen entre la tasa de fondeo y la de colocación. González Rouco detalló que mientras la Obligación Negociable pagará una tasa de entre el 7,5% y el 8% más UVA, el banco ofrece actualmente sus líneas de crédito hipotecario al 12,5% general, valor que se reduce al 9% para préstamos otorgados en zonas específicas.

Detalles de la colocación y calificación de riesgo

La licitación contó con la participación de un espectro diverso de actores del mercado de capitales, incluyendo bancos, compañías de seguros, fondos comunes de inversión y órdenes provenientes de inversores particulares. El proceso de colocación fue coordinado por el propio Banco Ciudad en conjunto con los bancos Santander, Galicia y BST, además de las firmas Macro Securities, Balanz, Puente y One618.

La solvencia de los instrumentos de deuda fue evaluada por la agencia Moody’s Local, la cual otorgó a los títulos una calificación de “AA+.ar”. Esta nota refleja una alta capacidad de pago de las obligaciones financieras en relación con otros emisores locales. Para el Banco Ciudad, esta operación representa una continuidad en su estrategia de financiamiento iniciada años atrás, tras haber emitido en 2020 el primer bono social en el mercado argentino.

Con esta operación, la entidad busca profundizar su rol en el mercado de créditos de largo plazo, utilizando las Obligaciones Negociables como una herramienta para diversificar sus fuentes de fondeo y reducir la dependencia de los depósitos tradicionales. El resultado obtenido se da, según la propia visión del Banco Ciudad, en un “contexto internacional complejo”, lo que resalta la capacidad de absorción del mercado local para instrumentos ajustables por inflación.