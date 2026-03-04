Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 4 de marzo

Con un discreto monto operado de USD 372,1 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista experimentó un ascenso de 20 pesos o 1,4% en el día, a $1.415 , en un marco de tensión financiera por las caídas bursátiles globales, con una apreciación para la moneda norteamericana respecto de otras divisas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 40 días hábiles consecutivos con saldo positivo en la compra de divisas, tanto a través del mercado cambiario local como mediante acuerdos con entidades del exterior. Este martes, la entidad sumó USD 17 millones, el menor nivel desde el 20 de enero, lo que eleva el total anual a casi USD 2.800 millones , cifra que representa cerca el 28% del objetivo fijado para 2026.

En los últimos años, la conversación sobre inversión dejó de estar confinada a los grandes patrimonios o a quienes podían pagar asesoramiento financiero tradicional. La tecnología, y en particular la automatización, está redefiniendo quién puede invertir, cuánto necesita para empezar y cuánta dedicación requiere sostener una estrategia en el tiempo.

La inflación de enero de 2026 alcanzó el 2,9% , lo que representó una suba de 0,1 puntos porcentuales frente a diciembre. A partir de ese registro y con la aplicación de la actualización de las bandas cambiarias, es posible calcular el valor máximo que el dólar podría alcanzar en marzo de 2026 sin intervención oficial .

El dólar al público continúa ofrecido a $1.435 para la venta, según la referencia del Banco Nación, para anotar su precio más alto desde el 9 de febrero ($1.440). El dólar blue se vende a 1.425 pesos.

Últimas noticias

Ualá cerró una nueva ronda de financiamiento y su valor de mercado ya alcanzó los USD 3.200 millones La compañía financiera obtuvo USD 195 millones en una operación liderada por la aseguradora Allianz, entre otros inversores internaiconales

Southern Energy acordó el mayor contrato para la exportación de GNL argentino El consorcio integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, y SEFE firmaron un acuerdo en Berlín con la compañía internacional SEFE

Para un banco internacional, la Argentina es una de las economías más vulnerables frente al conflicto de Medio Oriente Wells Fargo analizó el impacto que podría generar la escalada militar sobre el tipo de cambio, la inflación y los flujos de capital. Las oportunidades que aparecen

El Banco Ciudad consiguió 100.000 millones en el mercado de capitales para colocar préstamos hipotecarios UVA La entidad presidida por Guillermo Laje captó fondos en el mercado de capitales con una demanda que superó los $157.000 millones. Los recursos se aplicarán a la expansión de los préstamos para la vivienda