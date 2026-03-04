Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 4 de marzo

El dólar al público es ofrecido a $1.435 para la venta en el Banco Nación, su precio más alto desde el 9 de febrero

13:25 hsHoy

El dólar, a $1.435 en el Banco Nación

El dólar al público continúa ofrecido a $1.435 para la venta, según la referencia del Banco Nación, para anotar su precio más alto desde el 9 de febrero ($1.440). El dólar blue se vende a 1.425 pesos.

13:24 hsHoy

A cuánto puede llegar el dólar en marzo de 2026 sin que intervenga el Gobierno

El dato de inflación correspondiente a enero de 2026 fijó el límite máximo que podrá alcanzar el tipo de cambio mayorista sin que venda el Banco Central

El techo de la banda
El techo de la banda cambiaria se mueve en base a la inflación, que limita el punto máximo al que puede ascender el dólar sin intervención oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflación de enero de 2026 alcanzó el 2,9%, lo que representó una suba de 0,1 puntos porcentuales frente a diciembre. A partir de ese registro y con la aplicación de la actualización de las bandas cambiarias, es posible calcular el valor máximo que el dólar podría alcanzar en marzo de 2026 sin intervención oficial.

Leer la nota completa
13:24 hsHoy

Del dólar digital al algoritmo inversor: por qué los roboadvisors se vuelven tendencia en 2026

La irrupción de plataformas que gestionan carteras mediante algoritmos cambió las reglas para quienes desean invertir, facilitando la entrada de nuevos usuarios y promoviendo una cultura financiera centrada en la eficiencia y la disciplina

Los activos bajo gestión de
Los activos bajo gestión de estas plataformas superaron los USD 1,5 mil millones en 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, la conversación sobre inversión dejó de estar confinada a los grandes patrimonios o a quienes podían pagar asesoramiento financiero tradicional. La tecnología, y en particular la automatización, está redefiniendo quién puede invertir, cuánto necesita para empezar y cuánta dedicación requiere sostener una estrategia en el tiempo.

Leer la nota completa
13:24 hsHoy

El Banco Central sumó 40 días consecutivos con compras de divisas: cuántos dólares adquirió en 2026

La autoridad monetaria continúa con la compra de divisas dentro y fuera del mercado cambiario. El principal motivo por el que las reservas no crecieron a la par de las adquisiciones

El BCRA hilvanó 40 ruedas
El BCRA hilvanó 40 ruedas consecutivas con saldo comprador. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 40 días hábiles consecutivos con saldo positivo en la compra de divisas, tanto a través del mercado cambiario local como mediante acuerdos con entidades del exterior. Este martes, la entidad sumó USD 17 millones, el menor nivel desde el 20 de enero, lo que eleva el total anual a casi USD 2.800 millones, cifra que representa cerca el 28% del objetivo fijado para 2026.

Leer la nota completa
13:24 hsHoy

El dólar rebotó en medio de la tensión financiera internacional

La divisa al público avanzó 20 pesos, a $1.435 para la venta en el Banco Nación, su precio más alto desde el 9 de febrero

pese a la suba, el
pese a la suba, el dólar sigue siendo una apuesta perdedora en 2026.

Con un discreto monto operado de USD 372,1 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista experimentó un ascenso de 20 pesos o 1,4% en el día, a $1.415, en un marco de tensión financiera por las caídas bursátiles globales, con una apreciación para la moneda norteamericana respecto de otras divisas.

Leer la nota completa

