Economía

El dólar rebotó en medio de la tensión financiera internacional

La divisa al público avanzó 20 pesos, a $1.435 para la venta en el Banco Nación, su precio más alto desde el 9 de febrero

Guardar
pese a la suba, el
pese a la suba, el dólar sigue siendo una apuesta perdedora en 2026.

Con un discreto monto operado de USD 372,1 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista experimentó un ascenso de 20 pesos o 1,4% en el día, a $1.415, en un marco de tensión financiera por las caídas bursátiles globales, con una apreciación para la moneda norteamericana respecto de otras divisas.

“Con la suba de hoy el tipo de cambio mayorista alcanza los niveles exhibidos el 9 de febrero pasado, antes del acentuado ciclo descendente posterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El dólar mayorista recortó a 40 pesos o 2,7% la baja que acarrea en 2026. El Banco Central estableció para la fecha un techo de las bandas cambiarias en los $1.613,03, que dejó al tipo de cambio oficial a 199,03 pesos o 14,1% de ese límite de flotación.

El dólar al público también finalizó ofrecido con alza de 20 pesos o 1,4%, a $1.435 para la venta, según la referencia del Banco Nación, para anotar su precio más alto desde el 9 de febrero ($1.440).

El dólar blue ganó cinco pesos o 0,4%, a $1.425 para la venta. En lo que va del año arrastra una amplia pérdida de 105 pesos o 6,7 por ciento.

Tensión global y apreciación del dólar

Más allá de la recuperación del dólar en el plano interno, es importante remarcar que la fluctuación de la divisa permaneció bastante aislada de la abrupta volatilidad de las bolsas internacionales por al escalada bélica en Oriente Medio.

Este martes, el euro cayó 0,8% frente al dólar, a USD 1,16 por unidad. Asimismo, la divisa de EEUU subió 1,8% respecto del real brasileño, a 5,26 reales por unidad.

“Esta prolongada ‘pax cambiaria’ desafía el reciente repunte del 1,5% de la semana pasada y se mantiene como el principal ancla del programa económico frente a la volatilidad externa”, consideró Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“El dólar mayorista arranca la jornada reacomodándose hasta los $1.415, al igual que en las últimas ruedas más allá de que luego aflojaba intradiariamente, mientras de fondo continúan las sostenidas compras del BCRA. Ello en simultáneo a una mayor liquidez de pesos en el sistema que ha venido recientemente aflojando las tasas cortas, ante lo cual se ansía que se consolide y profundice dicha dinámica en busca de contribuir a mejorar la actividad económica y el consumo”, describió Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó la posibilidad de realizar un canje de los bonos en dólares con vencimiento en 2029 y 2030, pues estimó que con una tasa de participación promedio de 60%, el ahorro para el Estado sería de apenas USD 1.500 millones, a la vez que nuevos bonos deberían emitirse con cupones más altos, con mayor exigencia fiscal debido a un mayor déficit financiero.

“El Gobierno busca claramente evitar mostrar un mayor déficit financiero y un canje, por la estructura de los bonos, implicaría eso, ya que en parte se reemplazarían amortizaciones por pagos de intereses”, explicaron los analistas de Max Capital.

“En cambio, el Gobierno está emitiendo bonos como el Bonar 2027 (AO27), aprovechando en parte el canje CCL-MEP, lo que le permite emitir a tasas en dólares inferiores a 6%, obteniendo así un cupón más bajo. Según nuestras estimaciones, la combinación de financiamiento local y multilateral, en el rango de USD 6.000 millones a USD 8.000 millones, sería suficiente para afrontar los pagos de deuda. Sin embargo, los bonos subirán lentamente sin un canje que despeje vencimientos”, acotaron desde Max Capital.

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA compró dólares todos los días excepto el 2 de enero, con un promedio diario de 70 millones de dólares, por encima del nivel de referencia de 5% de intervención comunicado por la autoridad monetaria.

Por otra parte, el Banco Central informó que el 26 de febrero, los depósitos en dólares en efectivo del sector privado se incrementaron en USD 32 millones, aún en zona de récord nominal, en los 38.453 millones de dólares.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAbandas cambiariasúltimas noticiasMedio Oriente

Últimas Noticias

El Banco Central sumó 40 días consecutivos con compras de divisas: cuántos dólares adquirió en 2026

La autoridad monetaria continúa con la compra de divisas dentro y fuera del mercado cambiario. El principal motivo por el que las reservas no crecieron a la par de las adquisiciones

El Banco Central sumó 40

Tras alertar por una “avalancha de importaciones”, una importante empresa de electrodomésticos se presentó en concurso

La empresa le comunicó a su red comercial la implementación de una “etapa de reestructuración de pasivos”. Son varias las firmas del sector en problemas

Tras alertar por una “avalancha

Ricardo Dessy, economista de Citibank: “La incertidumbre paraliza al mundo, pero Argentina aparece como zona de paz”

El economista analizó el impacto global del conflicto en Medio Oriente y explicó por qué el shock de incertidumbre frena inversiones. Sostuvo que, en ese escenario, la Argentina gana atractivo geopolítico

Ricardo Dessy, economista de Citibank:

Caputo habló de la suba del riesgo país pese a las compras de reservas: “Es más difícil de lo que se cree”

En un evento de la Fundación Mediterránea, el ministro de Economía destacó que el aumento de reservas no ha sido suficiente para generar confianza en los mercados, señalando que los desafíos de la situación actual superan las alternativas sugeridas por analistas

Caputo habló de la suba

AUH, ex Potenciar Trabajo y todos los planes sociales de ANSES: de cuánto son en marzo 2026 tras los aumentos

La entidad que regula las prestaciones confirmó el calendario de pagos y la actualización de los haberes para el tercer mes del año

AUH, ex Potenciar Trabajo y
DEPORTES
La carta con la que

La carta con la que el Chacho Coudet se despidió del Alavés antes de firmar con River Plate: “Siento que es una gran oportunidad”

Faustino Oro se quedó sin margen de error para convertirse el gran maestro más joven de la historia del ajedrez

Tras la grave lesión de Rodrygo, las 17 figuras que se perderán el Mundial 2026 y la “víctima” de Messi que está en duda

La emoción de Oscar Ruggeri durante su discurso en el casamiento de su hija Cande: “Lloro, sí”

La AFA ratificó el paro en el fútbol argentino: cuándo se jugará la fecha 9 del Torneo Apertura

TELESHOW
El orgullo de Luisana Lopilato

El orgullo de Luisana Lopilato por el nuevo hobby de su hijo Noah Bublé: “Chocho explorando el mundo”

Así es el nuevo contenido que te espera este año en Infobae

El hijo de Yanina Zilli contó cómo se enteró que su madre entraba a Gran Hermano: “Quería volver”

El mueble que Wanda Nara compartió con Mauro Icardi y que tiró apenas llegó a su casa de Italia

Guido Süller mostró el antes y el después del particular retoque estético que se hizo en la cara

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump dijo que la

Donald Trump dijo que la Marina de Estados Unidos escoltará a los petroleros que quieran cruzar el Estrecho de Ormuz

Teherán se vacía bajo las bombas: cuatro días de ataques convierten la capital iraní en una ciudad fantasma

Ecuador inició gestiones para actualizar su tratado de extradición con Argentina

Edmand Lara cuestionó la militarización de plantas de YPFB en Bolivia: “Fusiles y botas no son la solución”

Sombras en Dubái: el viaje del ministro de Defensa italiano que sacude al gobierno de Meloni