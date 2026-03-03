El dólar rebotó en medio de la tensión financiera internacional

pese a la suba, el dólar sigue siendo una apuesta perdedora en 2026.

Con un discreto monto operado de USD 372,1 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista experimentó un ascenso de 20 pesos o 1,4% en el día, a $1.415, en un marco de tensión financiera por las caídas bursátiles globales, con una apreciación para la moneda norteamericana respecto de otras divisas.

“Con la suba de hoy el tipo de cambio mayorista alcanza los niveles exhibidos el 9 de febrero pasado, antes del acentuado ciclo descendente posterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El dólar mayorista recortó a 40 pesos o 2,7% la baja que acarrea en 2026. El Banco Central estableció para la fecha un techo de las bandas cambiarias en los $1.613,03, que dejó al tipo de cambio oficial a 199,03 pesos o 14,1% de ese límite de flotación.

El dólar al público también finalizó ofrecido con alza de 20 pesos o 1,4%, a $1.435 para la venta, según la referencia del Banco Nación, para anotar su precio más alto desde el 9 de febrero ($1.440).

El dólar blue ganó cinco pesos o 0,4%, a $1.425 para la venta. En lo que va del año arrastra una amplia pérdida de 105 pesos o 6,7 por ciento.

Tensión global y apreciación del dólar

Más allá de la recuperación del dólar en el plano interno, es importante remarcar que la fluctuación de la divisa permaneció bastante aislada de la abrupta volatilidad de las bolsas internacionales por al escalada bélica en Oriente Medio.

Este martes, el euro cayó 0,8% frente al dólar, a USD 1,16 por unidad. Asimismo, la divisa de EEUU subió 1,8% respecto del real brasileño, a 5,26 reales por unidad.

“Esta prolongada ‘pax cambiaria’ desafía el reciente repunte del 1,5% de la semana pasada y se mantiene como el principal ancla del programa económico frente a la volatilidad externa”, consideró Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“El dólar mayorista arranca la jornada reacomodándose hasta los $1.415, al igual que en las últimas ruedas más allá de que luego aflojaba intradiariamente, mientras de fondo continúan las sostenidas compras del BCRA. Ello en simultáneo a una mayor liquidez de pesos en el sistema que ha venido recientemente aflojando las tasas cortas, ante lo cual se ansía que se consolide y profundice dicha dinámica en busca de contribuir a mejorar la actividad económica y el consumo”, describió Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó la posibilidad de realizar un canje de los bonos en dólares con vencimiento en 2029 y 2030, pues estimó que con una tasa de participación promedio de 60%, el ahorro para el Estado sería de apenas USD 1.500 millones, a la vez que nuevos bonos deberían emitirse con cupones más altos, con mayor exigencia fiscal debido a un mayor déficit financiero.

“El Gobierno busca claramente evitar mostrar un mayor déficit financiero y un canje, por la estructura de los bonos, implicaría eso, ya que en parte se reemplazarían amortizaciones por pagos de intereses”, explicaron los analistas de Max Capital.

“En cambio, el Gobierno está emitiendo bonos como el Bonar 2027 (AO27), aprovechando en parte el canje CCL-MEP, lo que le permite emitir a tasas en dólares inferiores a 6%, obteniendo así un cupón más bajo. Según nuestras estimaciones, la combinación de financiamiento local y multilateral, en el rango de USD 6.000 millones a USD 8.000 millones, sería suficiente para afrontar los pagos de deuda. Sin embargo, los bonos subirán lentamente sin un canje que despeje vencimientos”, acotaron desde Max Capital.

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA compró dólares todos los días excepto el 2 de enero, con un promedio diario de 70 millones de dólares, por encima del nivel de referencia de 5% de intervención comunicado por la autoridad monetaria.

Por otra parte, el Banco Central informó que el 26 de febrero, los depósitos en dólares en efectivo del sector privado se incrementaron en USD 32 millones, aún en zona de récord nominal, en los 38.453 millones de dólares.