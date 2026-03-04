Del dólar digital al algoritmo inversor: por qué los roboadvisors se vuelven tendencia en 2026

Los activos bajo gestión de estas plataformas superaron los USD 1,5 mil millones en 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, la conversación sobre inversión dejó de estar confinada a los grandes patrimonios o a quienes podían pagar asesoramiento financiero tradicional. La tecnología, y en particular la automatización, está redefiniendo quién puede invertir, cuánto necesita para empezar y cuánta dedicación requiere sostener una estrategia en el tiempo.

El auge de los llamados “roboadvisors” —asesores financieros automatizados— noes una ilusión: los activos bajo gestión de estas plataformas superaron los USD 1,5 mil millones en 2024, y se proyecta que podrían alcanzar entre USD 2,5 y 3 mil millones hacia 2027–2028. Para el mismo horizonte, se estima que más de 400 millones de personas en el mundo usarán este tipo de servicios para invertir. Estas cifras reflejan que ya no se trata de una moda tecnológica aislada, sino de un cambio estructural en el ecosistema financiero global (Research & Markets).

El fenómeno no es nuevo en Estados Unidos ni en Europa, pero cobra especial relevancia en América Latina. En economías donde la volatilidad es estructural y el acceso a instrumentos globales fue históricamente limitado, la posibilidad de invertir en activos estadounidenses desde montos bajos cambia las reglas del juego. No solo por el potencial de diversificación, sino porque instala una nueva cultura financiera: la de la disciplina automatizada.

Uno de los principales obstáculos para el pequeño inversor no es la falta de información, sino el exceso. Gráficos, noticias, recomendaciones cruzadas y opiniones en redes sociales generan una ilusión de control que muchas veces termina en decisiones impulsivas. La automatización propone lo contrario: delegar la gestión cotidiana en algoritmos que rebalancean carteras según perfiles de riesgo predefinidos, reduciendo el componente emocional que suele afectar los resultados.

Este modelo también interpela al inversor experimentado. La posibilidad de separar la estrategia de largo plazo de las decisiones tácticas permite que la automatización no sea sinónimo de pasividad, sino de eficiencia operativa. En lugar de reemplazar el criterio humano, lo complementa: el usuario define el objetivo y el nivel de riesgo; el sistema ejecuta y ajusta.

Ambos perfiles, experimentados y no experimentados, pueden complementar las estrategias automatizadas con inversión manual de forma independiente. Esto garantiza flexibilidad y capacidad de respuesta para ajustar las posiciones en función de tendencias y cambios de mercado a corto plazo, sin afectar la dirección de la cartera automatizada, y viceversa.

Sin embargo, el avance de estas herramientas también abre interrogantes. ¿Hasta qué punto la estandarización de perfiles captura la complejidad real de cada situación financiera? ¿Puede un algoritmo adaptarse con la misma sensibilidad que un asesor humano ante cambios abruptos en el contexto global? La promesa de simplicidad es poderosa, pero no elimina la necesidad de educación financiera ni de comprensión básica sobre riesgo y horizonte temporal.

La segmentación en fondos conservadores, equilibrados o agresivos responde a una lógica clara: traducir el riesgo en etiquetas comprensibles. Pero el desafío es que esa simplificación no oculte la naturaleza inherente de los mercados. Automatizar no significa eliminar la volatilidad; significa administrarla con reglas predefinidas.

En el fondo, el auge de los asesores inteligentes refleja un cambio cultural más amplio. Las nuevas generaciones ya no conciben la banca como una institución física, sino como una interfaz. Esperan inmediatez, integración y control desde el celular. En ese contexto, la inversión deja de ser una actividad intimidante y se integra a la vida financiera diaria, junto al pago de servicios o la conversión de moneda.

La verdadera transformación no está solo en la tecnología, sino en la democratización del acceso. Si invertir deja de ser una actividad de élite y se convierte en una práctica extendida, el impacto puede ser estructural: más ahorro canalizado a mercados globales, mayor conciencia sobre planificación financiera y una relación más activa con el dinero.

El desafío, hacia adelante, será equilibrar accesibilidad con responsabilidad. La automatización puede reducir fricciones y ampliar oportunidades, pero la decisión de invertir —y el riesgo que conlleva— seguirá siendo humana.

El autor es confundador y CEO de Wallbit