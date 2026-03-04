Caputo busca que los empresarios se plieguen a un punto clave de la reforma laboral para impulsar el empleo formal

Luis Caputo enfatizó la importancia de que los empresarios comprendan los detalles del Régimen de Nuevo Empleo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el sector privado desconoce el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) contemplado en la reforma laboral que se sancionó la semana pasada en el Congreso. Aunque el propio Gobierno promueve las nuevas herramientas incluidas en la legislación, como la reducción de cargas sociales y los mecanismos de cobertura para despidos, los cambios aún no fueron reglamentados y no hay detalles de cuándo se publicarán en el Boletín Oficial. A la par, los especialistas ponen algunos reparos sobre la baja de las contribuciones patronales en base a la experiencia internacional.

En su intervención, Caputo señaló que la ley incorpora tres ejes centrales que buscan eliminar distorsiones del mercado laboral. El primero es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), instrumento que, según explicó el funcionario, permite a las empresas ahorrar recursos que antes giraban al fisco y destinarlos a una reserva para eventuales indemnizaciones, además de que fomenta el desarrollo del mercado de capital. El segundo punto destacado por el ministro es la mayor claridad en los costos de despido. “Hoy la cuenta está clara, tienen como empresarios cuánto les puede costar eso y esto de alguna manera viene a eliminar la industria de juicio que destrozó el mercado laboral argentino, en donde se benefició a un puñado en contra de todo nuestro país”, sostuvo durante un evento de Fundación Mediterránea en Córdoba.

Pero la insistencia de Caputo, en sus últimas intervenciones, es sobre el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que apuesta a formalizar puestos de trabajo mediante la introducción de una reducción sustancial en los aportes patronales a 2% por un período de 48 meses.

“Antes, ustedes, como empleadores, pagaban de aportes previsionales, asignaciones familiares y fondo de empleo aproximadamente entre 17 y 20 puntos, digamos 18 puntos. Eso lo hemos bajado a dos”, explicó el titular del Palacio de Hacienda. A la vez, subrayó que muchas empresas desconocen esta modificación y que el Gobierno debe profundizar la difusión para que los empresarios comprendan el beneficio concreto que implica adherir al régimen.

Caputo insta a los empresarios a plegarse al Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral. REUTERS/Matias Baglietto

Poco después de la media sanción de la reforma laboral en el Congreso, el ministro había apelado a su cuenta de X para manifestar su descontento con la falta de reconocimiento empresarial por el RIFL. “Esto es casi lo más importante de la ley. Les bajamos las cargas patronales un 85 por ciento para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. No salgo de mi asombro”, tuiteó por aquel entonces.

En efecto, en las últimas entrevistas y conferencias, el jefe de la cartera económica insistió en que una parte significativa del sector privado aún no interiorizó los cambios y que esto limita la posibilidad de que la reforma tenga un efecto rápido sobre el empleo formal.

Sin embargo, en el sector privado surgen matices sobre el alcance de la reforma y el impacto de la difusión. Una fuente consultada en off the record por Infobae advirtió: “La experiencia de varios países demuestra que solo la disminución de cargas y aportes, no ha persuadido a las mipymes, que son las que más están en la informalidad, para entrar en el mercado formal”. Para esa voz, la falta de conocimiento sobre el régimen se suma a obstáculos estructurales que trascienden la simple baja de aportes y que requieren intervenciones adicionales.

La asesora laboral de empresas Silvina Scarimbolo también planteó cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas si no se acompañan de otros incentivos. “No es suficiente, necesitas crédito para capacitar a los empleadores, crédito para capacitar a los trabajadores. En Argentina, solo el 12% solo termina primaria y secundaria de corrido”, sostuvo. Su mirada pone el foco en la formación y la educación como condiciones necesarias para que las empresas y los trabajadores puedan aprovechar el nuevo marco legal.

El gráfico detalla la cuña fiscal como porcentaje del costo laboral total de un trabajador formal promedio, analizando el impacto de la reforma laboral en Argentina y comparándolo con múltiples naciones. (IARAF)

Una postura diferente tuvo el socio de Tanoira Cassagne, Pablo Mastromarino, quien coincide con el ministro de Economía en que la medida no tuvo publicidad. “No es para todos los empleados, sino para los que se encuentran en determinadas situaciones que enumera la ley, lo cierto es que es una medida que va a generar interés. La medida va a estimular el trabajo registrado, pero el nivel de empleo en general solo lo puede motorizar un incremento de la actividad económica”, marcó.

En este contexto, la figura del trabajador independiente, incorporada en la Ley Bases, es otro de los puntos de la reforma sobre los que existen dudas y bajo nivel de conocimiento. La implementación de esta figura ha tenido baja adhesión entre los potenciales beneficiarios, lo que se vincula tanto con la falta de información como con la percepción de que los trámites resultan complejos y los beneficios, insuficientes.

El proceso de reglamentación de la reforma también suma incertidumbre y contribuye a que los empresarios no tengan un panorama completo sobre cómo funcionarán los nuevos instrumentos. Al consultar a fuentes de la Casa Rosada y el Ministerio de Economía sobre la fecha de publicación de la reglamentación, no hubo respuesta al cierre de esta nota. La Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo encargado de regular los Fondos de Asistencia Laboral, también se encuentra a la espera de definiciones para poner en marcha la operatoria. La expectativa oficial es que, una vez difundidos y reglamentados, los incentivos previstos en la reforma logren atraer a un número creciente de empleadores al mercado formal.

El Gobierno considera que la reducción de cargas y la creación de fondos específicos constituyen incentivos suficientes para modificar el comportamiento de empleadores y trabajadores, pero reconoce que la falta de información puede atenuar el efecto buscado. Desde el sector empresario y entre los especialistas laborales, como Scarimbolo, se señala la necesidad de sumar políticas de capacitación y acceso al crédito, así como campañas de difusión dirigidas especialmente a las micro y pequeñas empresas.