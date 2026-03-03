Economía

Becas Progresar: cuál es el monto que pagan en marzo 2026

El beneficio educativo se dirige a personas que buscan concluir niveles obligatorios, avanzar en estudios superiores o capacitarse para el mercado laboral

Beneficiarios del programa reciben la acreditación mensual en cuentas bancarias o billeteras virtuales (UNCuyo)

El programa Becas Progresar establece un incentivo económico mensual destinado a estudiantes de Argentina que cumplen con una serie de requisitos definidos por la Secretaría de Educación. El objetivo del programa es impulsar la finalización de los estudios obligatorios, el acceso a carreras superiores y la formación profesional. En marzo de 2026, la cifra que se acredita depende de la línea específica del programa a la que accede cada beneficiario.

La cifra oficial informada para el mes de marzo es de $35.000, aunque esta suma solo corresponde a una de las líneas de acción del programa. Para el resto de los estudiantes, el monto acreditado en cuenta asciende a $28.000, ya que existe una retención que se libera al finalizar el ciclo lectivo si el alumno demuestra regularidad en la cursada.

El Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar) funciona como una política pública central para el acceso y la permanencia en el sistema educativo. Según la información disponible en el sitio oficial del Ministerio de Capital Humano, las becas buscan promover la formación académica y profesional de sectores que enfrentan barreras económicas o sociales. Los pagos se efectúan a través de una cuenta bancaria o una billetera virtual informada por cada estudiante al momento de la inscripción.

El monto de las Becas Progresar puede variar en función de la línea elegida. El programa contempla tres líneas principales: Progresar Obligatorio, que incluye a quienes no completaron la educación primaria o secundaria; Progresar Superior, orientada a estudiantes universitarios, terciarios y a la especialidad de enfermería; y Progresar Trabajo, dirigida a quienes buscan adquirir un oficio o formación profesional.

La cantidad que se acredita no es igual para todos los casos. Solo una de las líneas recibe el total de $35.000 mensuales, mientras que las restantes perciben $28.000 cada mes. La diferencia se debe a una retención que se mantiene hasta el cierre del año académico. Los estudiantes deben acreditar la regularidad en la asistencia y el cumplimiento de los objetivos educativos para acceder al saldo retenido.

Para postularse, el interesado y su grupo familiar deben registrar ingresos mensuales inferiores a tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Existe una excepción para quienes son titulares de una pensión no contributiva por invalidez bajo el artículo 9 de la ley 13478. Este requisito apunta a garantizar que el beneficio se oriente a quienes enfrentan mayores dificultades para solventar los estudios.

El monto de la beca varía según la línea a la que accede cada estudiante y su regularidad académica

La beca se destina de manera directa a cada beneficiario, y el desembolso depende del cumplimiento de la regularidad escolar y de objetivos formativos específicos. Además, el programa contempla actividades de extensión formativa, lo que refuerza la idea de un apoyo integral al desarrollo académico y profesional.

Entre los criterios de elegibilidad, se encuentra la nacionalidad y residencia en Argentina. El solicitante debe ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país. La presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) es un requisito indispensable para acceder a la beca.

Otro de los requisitos centrales es la condición de alumno regular. Solo quienes se encuentran inscriptos como alumnos regulares en una institución educativa pueden solicitar el beneficio. La edad mínima para acceder al programa es de 14 años y la máxima, de 16. En el caso de estudiantes con hijos menores de 18 años que vivan en hogares monoparentales, el límite se amplía hasta los 35 años. Para integrantes de pueblos originarios, personas trans, con discapacidad, refugiadas o afrodescendientes/afroargentinas, no existe límite de edad.

La estructura del programa busca reconocer las diferentes trayectorias educativas y las realidades sociales de los beneficiarios. El pago mensual se mantiene constante durante el ciclo lectivo, con la excepción del monto retenido para quienes no se encuentran en la línea que accede al monto total. Esta modalidad responde a la necesidad de verificar la permanencia y el avance en la formación de los estudiantes.

El sistema de pago implementado asegura que la acreditación del dinero sea transparente y segura. La transferencia se realiza en la cuenta bancaria o la billetera virtual declarada por el estudiante al momento de la inscripción. Este mecanismo apunta a facilitar el acceso al beneficio y a reducir las barreras administrativas para los destinatarios.

La Secretaría de Educación define anualmente las fechas, los montos y las condiciones de cada convocatoria. Esta instancia es responsable de establecer las pautas para la implementación del programa y de fiscalizar el correcto uso de los fondos asignados.

El esquema de las Becas Progresar se consolida como un recurso clave para quienes necesitan apoyo económico para sostener su educación. La política pública se orienta a reducir la deserción escolar y a brindar herramientas para la inserción laboral y el desarrollo profesional de jóvenes y adultos en la Argentina.

La información oficial indica que la suma de $35.000 solo se acredita íntegramente a una de las líneas del programa. En los demás casos, los estudiantes ven reflejada en su cuenta la suma de $28.000 mensuales y el saldo restante queda pendiente de acreditación hasta que se compruebe la regularidad en la cursada.

El acceso a las Becas Progresar constituye una oportunidad para quienes cumplen con los requisitos de nacionalidad, residencia, edad y condición socioeconómica. La política de retención parcial del monto busca garantizar que el apoyo efectivamente impulse la continuidad educativa y la obtención de logros académicos o profesionales.

