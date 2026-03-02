Economía

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Las entidades financieras ajustan sus ofertas para captar fondos en pesos y compiten con diferencias de hasta $10.500 según la tasa elegida

La brecha de interés mensual
La brecha de interés mensual entre bancos llega a $10.500 por cada millón invertido (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panorama de inversiones en pesos muestra que los bancos informaron tasas de plazo fijo a 30 días de hasta 34,1% nominal anual, con una marcada dispersión en los rendimientos que recibe el ahorrista según la entidad y el canal de contratación. Las opciones digitales y las financieras no bancarias lideran el ranking, mientras que los bancos tradicionales sostienen tasas más conservadoras.

El Banco de la Nación Argentina ofrece una tasa del 25% nominal anual. Un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días rinde $1.020.548 al vencimiento. El Banco Santander Argentina, el Banco Galicia y el Banco Ciudad mantienen tasas de 23%, con un resultado de $1.018.630. El Banco Provincia replica el 25%, igualando el monto final al del Nación. Por su parte, el Banco BBVA Argentina y el Banco Credicoop informan 24%, con un rendimiento de $1.019.726. El Banco Macro se ubica en 27%, con un resultado de $1.022.219.

En el grupo de bancos que ofrecen plazos fijos online a no clientes, la competencia es notoria. El Banco Bica paga 33%, lo que significa $1.027.055. El Banco CMF y el Banco Meridian ofrecen 33,5% con un total de $1.027.427. Banco VOII iguala ese rendimiento. El Banco del Sol lleva su mejor tasa a 32%, alcanzando $1.026.301. El Banco Mariva y el Banco de la Provincia de Córdoba proponen 29% y una ganancia de $1.023.973. El Banco Hipotecario alcanza 29,5% en su opción más alta, con un resultado de $1.024.247.

Reba Compañía Financiera se destaca con una tasa de 31%, lo que equivale a $1.024.932. El máximo lo informa Crédito Regional Compañía Financiera, con una TNA de 34,1% y un resultado de $1.027.856. En tanto, el Banco Comafi y el Banco del Chubut pagan 26%, resultando en $1.021.369. BiBank ofrece 28%, lo que suma $1.022.877 en 30 días.

El Banco de Corrientes y el Banco Dino presentan tasas de 27% y $1.022.219. El Banco Julio paga 26,5%, con $1.021.592. El Banco Masventas informa 24%, con $1.019.726. El Banco de Formosa paga 21%, con el menor resultado del mercado: $1.017.260. El Banco Provincia de Tierra del Fuego se mantiene en 25%, igualando al Nación.

El historial de las últimas semanas muestra un leve descenso de tasas en algunos bancos tradicionales y ajustes al alza en digitales y financieras. El Banco Macro S.A. subió su tasa a 28%. El Banco de la Nación Argentina y el Banco de la Provincia de Buenos Aires sostienen 25%. El Banco Credicoop y el Banco BBVA Argentina ajustaron a 24%. El Banco Galicia y el Banco Santander Argentina siguen en 23%.

La diferencia entre los extremos supera los $10.500 de interés mensual para un millón de pesos depositado. En bancos tradicionales, el rendimiento oscila entre $1.018.630 y $1.022.219, mientras que en las entidades digitales y compañías financieras el monto total puede llegar a $1.027.856. Esta brecha evidencia el impacto de la competencia y la necesidad de comparar alternativas antes de invertir.

El contexto de inflación continúa influyendo en la toma de decisiones. La variación anual de precios de 2025 alcanzó 31,5%, con una suba mensual de 2,8% en diciembre. El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 3,1%, mientras que Transporte y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles anotaron 4% y 3,4% respectivamente. Estas cifras motivaron a las entidades a ajustar sus propuestas para atraer depósitos y sostener la liquidez en un escenario de demanda estable.

La política monetaria del Banco Central de la República Argentina condiciona la evolución de las tasas. La autoridad monetaria sostiene medidas restrictivas, influye en la absorción de pesos y promueve la competencia entre bancos para captar ahorros. El mercado de pesos muestra dinamismo y ajustes semanales en las ofertas, con bancos digitales y compañías financieras a la cabeza de las subas.

El simulador de resultados para $1.000.000 depositados en cada banco muestra el impacto de las tasas. Mientras en un banco tradicional el monto oscila entre $1.018.630 y $1.022.219, en una entidad digital o financiera el resultado puede superar $1.027.800. La diferencia es significativa para quienes buscan maximizar el interés mensual y proteger sus ahorros frente al avance de los precios.

