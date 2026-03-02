Economía

Marcos Galperin se sumó al debate por el estilo confrontativo del discurso de Milei: “100% de acuerdo”

El empresario argentino respaldó de manera explícita los argumentos sobre el estilo confrontativo del presidente durante la apertura de sesiones en el Congreso

Marcos Galperin en Montevideo el
Marcos Galperin en Montevideo el mes pasado. (Bloomberg)

Durante la jornada que marcó la apertura de sesiones en el Congreso argentino, el debate sobre el tono y la dinámica del discurso presidencial se instaló en redes sociales. Marcos Galperín expresó su postura al sumarse públicamente a la discusión con una frase contundente: “100% de acuerdo”. Su mensaje se interpretó como un aval a la defensa del estilo utilizado por Javier Milei en el recinto legislativo y a las ideas expuestas en ese contexto.

La intervención de Galperín se produjo en respuesta a una conversación que inició Reynaldo Sietecase. El periodista manifestó su descontento con el clima que predominó en el Congreso durante el discurso presidencial. Sietecase describió la escena como una confrontación de panelistas de televisión, con el presidente insultando a opositores y estos replicando con gritos y descalificaciones. Según el periodista, la situación generó vergüenza por la degradación del debate institucional.

El análisis de Sietecase captó la atención de diferentes figuras y usuarios, abriendo el espacio para otras interpretaciones sobre las formas y el fondo del acto político. En ese hilo, Marcelo Duclos reaccionó con una argumentación que justificó el estilo confrontativo del jefe de Estado. Duclos sostuvo que Milei representa la única alternativa capaz de romper con el modelo político vigente desde hace años. Según su perspectiva, la oposición que en el pasado fue oficialismo y que, en su visión, “destruyó el país”, requiere un trato duro y directo.

Duclos afirmó que el regreso a un debate más respetuoso solo será posible cuando exista consenso sobre una serie de principios económicos y políticos: la necesidad de evitar el déficit fiscal, el rechazo a utilizar el Estado como bolsa de trabajo, la imposibilidad de financiar el gasto público con emisión monetaria, la limitación del rol empresario del Estado y la defensa de la libertad como pilar fundamental de la ciudadanía. Recalcó que las formas recuperarán valor cuando estos acuerdos sean compartidos por oficialismo y oposición. Mientras tanto, consideró necesario “aplastar a los mafiosos como cucarachas”.

La frase, de tono extremo, se insertó en una discusión donde se cruzaron nociones sobre el destino del país, la legitimidad de las formas políticas y el rol de la dirigencia. El intercambio reflejó la polarización que atraviesa la escena pública y las distintas varas para medir la conducta de quienes ocupan cargos de poder.

Un tuit de Marcelo A.
Un tuit de Marcelo A. Duclos defiende la estrategia de Javier Milei, generando un debate en redes sociales con la crítica de Reynaldo Sietecase sobre el estilo confrontativo del presidente. (X)

En ese contexto, Galperín, fundador y referente clave del sector privado, intervino para expresar su respaldo total a la postura de Duclos. El empresario limitó su intervención a una sola frase: “100% de acuerdo”. De este modo, validó la argumentación que sostiene la necesidad de un estilo político combativo en el actual escenario argentino.

El respaldo de Galperín se sumó a un momento de alta tensión en el debate político, signado por cruces verbales, acusaciones y posturas encontradas entre el oficialismo y la oposición. La jornada en el Congreso no solo expuso la confrontación entre el presidente y distintos sectores opositores, sino que trasladó ese clima a la conversación digital, donde referentes de diferentes ámbitos sociales, políticos y empresariales tomaron partido.

El episodio mostró cómo líderes del sector privado pueden incidir en la validación pública de discursos y estrategias políticas. La frase de Galperín, por su brevedad y contundencia, se sumó al caudal de opiniones que alimentaron la discusión sobre los límites y la justificación de las formas en el ejercicio del poder.

La reacción de figuras como Sietecase, Duclos y Galperín permitió observar la multiplicidad de miradas sobre el presente institucional argentino y el modo en que las redes sociales funcionan como plataforma para la exposición de esos puntos de vista. El debate, lejos de circunscribirse al recinto legislativo, se trasladó a los espacios digitales, donde las posiciones duras y los respaldos explícitos ganaron visibilidad.

El intercambio entre los protagonistas dejó en evidencia el peso de las posturas individuales y el impacto que pueden tener en la construcción de sentido en la opinión pública. El aval de Galperín a la defensa del estilo presidencial amplificó la discusión sobre el rumbo del país y la legitimidad de las estrategias políticas en tiempos de fuerte conflictividad.

