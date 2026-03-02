Baja de impuestos, apertura y reformas: el apoyo de las entidades empresariales al discurso de Milei en el Congreso

El presidente Javier Milei en el Congreso para pronunciar su discurso anual (AP Foto/Gustavo Garello)

Tras el discurso del presidente Javier Milei en el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso este domingo, distintas cámaras empresarias mostraron su apoyo a los lineamientos expresados. El jefe de Estado hizo un repaso de su gestión e identificó como pilares del crecimiento la desregulación económica, el fortalecimiento del capital humano y la apertura comercial.

En primer lugar, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó su satisfacción ante la agenda reformista presentada por Milei y sostuvo que está convencida de que “el país próspero al que aspiramos los argentinos solo es posible con un sector privado pujante y competitivo, que genere valor agregado y oportunidades de progreso”.

“El ordenamiento fiscal y monetario logrado en los últimos años debe ser complementado con reformas estructurales, que favorezcan el desarrollo de las empresas y la generación de puestos de trabajo de calidad. La flamante Ley de Modernización Laboral como así también los Acuerdos alcanzados con EE.UU. y la Unión Europea –que colaborarán con la integración de Argentina al mundo– representan muy importantes pasos en la dirección correcta", destacaron.

En esta línea, la CAC evaluó positivamente lo planteado por Milei en lo que refiere a desregulaciones, fortalecimiento del capital humano y apertura comercial. También respaldó lo expresado en relación con la revalorización del largo plazo y el respeto por la propiedad privada, así como la importancia de avanzar en una reforma tributaria, aprovechar plenamente las capacidades productivas en todo el territorio nacional y contar con una legislación acorde a los tiempos actuales.

“La CAC aboga por que los diversos actores sociales, sin renunciar a la legítima defensa de los intereses sectoriales, obren con buena fe a fin de avanzar con una agenda de cambios que beneficien al país en su conjunto. La Constitución Nacional, que consagra derechos como los de trabajar, comerciar, transitar y publicar las ideas en la prensa, tan significativos como a menudo mancillados, debe ser plenamente respetada como rectora de la vida en común”, señaló la entidad.

Milei se refirió a continuar el camino de la baja de retenciones. Fotografía: Jaime Olivos

En tanto, la Sociedad Rural Argentina (SRA) afirmó: “En la apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación destacamos que el presidente Javier Milei, durante su discurso, pusiera nuevamente en valor al sector agropecuario. Se refirió a continuar el camino de la baja de retenciones, de una forma responsable y estableció al campo como eje del crecimiento, apertura comercial e inserción internacional".

“Como siempre decimos, cuando hay reglas claras, previsibilidad, se confía en el sector privado y se promueve la inversión, el campo responde y por eso es importante que el sector sea visto como un aliado”, añadió.

Santiago Mignone, presidente del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), celebró la reafirmación del equilibrio fiscal y el enfoque monetario para combatir la inflación. “Es importante que el presidente haya reafirmado que el equilibrio fiscal y una política monetaria enfocada en reducir la inflación son condiciones necesarias para garantizar la estabilidad macroeconómica”, afirmó Mignone. El directivo consideró clave que el ejecutivo trace un camino de largo plazo, con visión estratégica y reglas claras. “Pensar la Argentina de las próximas décadas, con mirada estratégica, reglas claras y políticas de Estado consistentes, es uno de los ejes que queremos impulsar este año en nuestro próximo Coloquio”, señaló.

Mignone también resaltó los anuncios de reformas en temas como propiedad privada, apertura comercial, marco impositivo y educación. “Deberemos esperar los detalles para poder tener mayores certezas pero compartimos los objetivos y esperamos que comiencen a presentarse los proyectos para poder evaluarlos y discutirlos”, manifestó. El presidente de IDEA pidió madurez institucional para implementar las reformas: “Esperamos que el Congreso y los demás poderes del Estado, también los provinciales, tengan la madurez necesaria para poner en marcha dichas reformas”. Finalmente, destacó el compromiso del sector privado con la inversión, el empleo y la competitividad, convencido de que “la consolidación de la estabilidad y el crecimiento requiere el aporte de todos los sectores”.

Por su parte, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) compartió “plenamente” los conceptos del presidente Javier Milei en el Congreso: “el respeto a la propiedad privada, la apertura económica y la inserción internacional, la necesidad de crecimiento del comercio exterior, la modernización laboral, los objetivos del RIMI, el superávit fiscal y a continuar con la baja de impuestos distorsivos que afectan la competitividad”.