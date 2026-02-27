YPF obtuvo una ganancia bruta de USD 5.000 millones en 2025, la más alta en la última década

Las inversiones alcanzaron los USD 4.477 millones en 2025. REUTERS/Matias Baglietto/File Photo/File Photo

YPF presentó los resultados de 2025, segundo año de gestión bajo los lineamientos del “Plan 4x4″, con una ganancia antes de intereses e impuestos (EBITDA) de USD 5.000 millones de dólares. Se trata del nivel más alto en 10 años.

“El foco puesto en Vaca Muerta, la búsqueda de eficiencias y el manejo activo del portafolio permitieron a YPF alcanzar resultados operativos y financieros récord en un contexto de caída de precios internacionales”, resaltaron desde la petrolera con participación estatal.

A su vez, las inversiones alcanzaron los USD 4.477 millones en 2025, de los cuales el 72% se destinó a la producción no convencional, principalmente en Vaca Muerta.

En el plano financiero, YPF obtuvo financiamiento por USD 3.700 millones, “mostrando su capacidad para financiar el ambicioso plan de inversiones en Vaca Muerta”, sostuvieron en la empresa.

En materia de producción, el segmento de shale registró un promedio de 165.000 barriles diarios, lo que representa un aumento interanual del 35%. En diciembre, la producción alcanzó los 204.000 barriles por día, un 43% más que en 2024, superando la meta establecida para fin de año.

Actualmente, señalaron en YPF, el shale oil representa el 70% del total de la producción de petróleo de la compañía y permite compensar los efectos de la salida de los campos maduros.

En ese sentido, “la estrategia que combina el aumento de la producción shale y la salida de los campos maduros permitió reducir el costo unitario de extracción un 44% en el cuarto trimestre de 2025 frente al mismo período del año anterior”, precisaron.

Por otra parte, en el segmento del Downstream, las ventas de combustibles crecieron un 3% respecto a 2024 y las refinerías lograron niveles récord de procesamiento en el último trimestre, mejorando sustancialmente sus márgenes.

También, desde YPF destacaron los avances en la transformación tecnológica que permitió mejorar la eficiencia de las operaciones. En el último año, la petrolera inauguró siete Real Time Intelligent Centers (RTICs) en sus operaciones que permiten optimizar la toma de decisiones.

En otro orden, resaltaron la profundización de su “estrategia de manejo activo de su portfolio con la venta de activos no estratégicos - como la subsidiaria Profertil y el yacimiento convencional Manantiales Behr - por una suma total de más de 1.000 millones de dólares”.

Asimismo, en enero pasado, se firmó un acuerdo de intercambio de activos con Pluspetrol para adquirir el 50% adicional de tres áreas estratégicas para el desarrollo del proyecto Argentina LNG, Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas, además de sumar participación en los yacimientos Bandurria Sur y Bajo del Toro y Bajo del Toro Norte.

En relación con el proyecto Argentina LNG, en febrero de 2026, YPF, ENI y XRG firmaron el Acuerdo de Desarrollo Conjunto (JDA) para iniciar el desarrollo de un proyecto integrado de GNL de una capacidad de 12 millones de toneladas por año.

El presidente de YPF, Horacio Marín, dijo esta semana en diálogo con Infobae en Vivo: “En el 2027, agarrate, porque una vez que se firme, tenemos 4 años para hacer el gasoducto más grande que se va a hacer en Argentina”. Anticipó además que en breve podría sumarse un nuevo inversor: “Hay una posibilidad de que ingrese un cuarto socio muy importante”.

Consultado por las inversiones que requiere dicho proyecto, el ejecutivo afirmó: “Nosotros tenemos que invertir 20.000 millones de dólares en infraestructura, más de 10.000 millones en pozos. Son 30.000 millones en cuatro años. Y es pura inversión extranjera. YPF va a tener el 30%”.

Y agregó: “El proyecto Argentina LNG va a generar 40.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos”, donde la reciente creación del Instituto Vaca Muerta tendrá un rol clave.

“Brindamos capacitación orientada al trabajo específico que cada persona va a desempeñar. Vamos a instalar un equipo de perforación escuela, con todo el sistema informático y la tecnología que utilizamos para la transferencia de datos en tiempo real, para que puedan formarse y observar en detalle cada proceso”, detalló Marín.