Economía

YPF obtuvo una ganancia bruta de USD 5.000 millones en 2025, la más alta en la última década

La petrolera mostró los resultados del segundo año del “plan 4x4″. A cuánto llegaron las inversiones y el financiamiento para desarrollar Vaca Muerta

Guardar
Las inversiones alcanzaron los USD
Las inversiones alcanzaron los USD 4.477 millones en 2025. REUTERS/Matias Baglietto/File Photo/File Photo

YPF presentó los resultados de 2025, segundo año de gestión bajo los lineamientos del “Plan 4x4″, con una ganancia antes de intereses e impuestos (EBITDA) de USD 5.000 millones de dólares. Se trata del nivel más alto en 10 años.

“El foco puesto en Vaca Muerta, la búsqueda de eficiencias y el manejo activo del portafolio permitieron a YPF alcanzar resultados operativos y financieros récord en un contexto de caída de precios internacionales”, resaltaron desde la petrolera con participación estatal.

A su vez, las inversiones alcanzaron los USD 4.477 millones en 2025, de los cuales el 72% se destinó a la producción no convencional, principalmente en Vaca Muerta.

En el plano financiero, YPF obtuvo financiamiento por USD 3.700 millones, “mostrando su capacidad para financiar el ambicioso plan de inversiones en Vaca Muerta”, sostuvieron en la empresa.

En el plano financiero, YPF
En el plano financiero, YPF obtuvo financiamiento por USD 3.700 millones (YPF)

En materia de producción, el segmento de shale registró un promedio de 165.000 barriles diarios, lo que representa un aumento interanual del 35%. En diciembre, la producción alcanzó los 204.000 barriles por día, un 43% más que en 2024, superando la meta establecida para fin de año.

Actualmente, señalaron en YPF, el shale oil representa el 70% del total de la producción de petróleo de la compañía y permite compensar los efectos de la salida de los campos maduros.

En ese sentido, “la estrategia que combina el aumento de la producción shale y la salida de los campos maduros permitió reducir el costo unitario de extracción un 44% en el cuarto trimestre de 2025 frente al mismo período del año anterior”, precisaron.

Por otra parte, en el segmento del Downstream, las ventas de combustibles crecieron un 3% respecto a 2024 y las refinerías lograron niveles récord de procesamiento en el último trimestre, mejorando sustancialmente sus márgenes.

También, desde YPF destacaron los avances en la transformación tecnológica que permitió mejorar la eficiencia de las operaciones. En el último año, la petrolera inauguró siete Real Time Intelligent Centers (RTICs) en sus operaciones que permiten optimizar la toma de decisiones.

Desde YPF destacaron los avances
Desde YPF destacaron los avances en la transformación tecnológica que permitió mejorar la eficiencia de las operaciones. REUTERS/Agustin Marcarian

En otro orden, resaltaron la profundización de su “estrategia de manejo activo de su portfolio con la venta de activos no estratégicos - como la subsidiaria Profertil y el yacimiento convencional Manantiales Behr - por una suma total de más de 1.000 millones de dólares”.

Asimismo, en enero pasado, se firmó un acuerdo de intercambio de activos con Pluspetrol para adquirir el 50% adicional de tres áreas estratégicas para el desarrollo del proyecto Argentina LNG, Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas, además de sumar participación en los yacimientos Bandurria Sur y Bajo del Toro y Bajo del Toro Norte.

En relación con el proyecto Argentina LNG, en febrero de 2026, YPF, ENI y XRG firmaron el Acuerdo de Desarrollo Conjunto (JDA) para iniciar el desarrollo de un proyecto integrado de GNL de una capacidad de 12 millones de toneladas por año.

El presidente de YPF, Horacio Marín, dijo esta semana en diálogo con Infobae en Vivo: “En el 2027, agarrate, porque una vez que se firme, tenemos 4 años para hacer el gasoducto más grande que se va a hacer en Argentina”. Anticipó además que en breve podría sumarse un nuevo inversor: “Hay una posibilidad de que ingrese un cuarto socio muy importante”.

El presidente de YPF, Horacio
El presidente de YPF, Horacio Marín

Consultado por las inversiones que requiere dicho proyecto, el ejecutivo afirmó: “Nosotros tenemos que invertir 20.000 millones de dólares en infraestructura, más de 10.000 millones en pozos. Son 30.000 millones en cuatro años. Y es pura inversión extranjera. YPF va a tener el 30%”.

Y agregó: “El proyecto Argentina LNG va a generar 40.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos”, donde la reciente creación del Instituto Vaca Muerta tendrá un rol clave.

“Brindamos capacitación orientada al trabajo específico que cada persona va a desempeñar. Vamos a instalar un equipo de perforación escuela, con todo el sistema informático y la tecnología que utilizamos para la transferencia de datos en tiempo real, para que puedan formarse y observar en detalle cada proceso”, detalló Marín.

Temas Relacionados

petróleoinversionesGNLÚltimas noticiasVaca MuertaYPF

Últimas Noticias

El Gobierno anunció que pagará un resfuerzo extraordinario de la Ayuda Escolar Anual

El adicional será aplicado automáticamente en marzo y busca mitigar el efecto de la vuelta a clases en el bolsillo de los padres o tutores

El Gobierno anunció que pagará

Actualizaron los valores de las asignaciones familiares para marzo: cuáles son los nuevos montos

El Gobierno oficializó la actualización del esquema de prestaciones sociales, con una suba del 2,88 por ciento

Actualizaron los valores de las

Inflación de febrero: para las consultoras no habría una desaceleración significativa tras el 2,9% de enero

Los relevamientos de privados indican que no habría una baja considerable en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) en el segundo mes del año. El rubro que viene complicando el indicador y qué habría sucedido si se cambiaba la fórmula

Inflación de febrero: para las

Obra pública: el Gobierno prepara un bono para saldar la deuda que tiene con las empresas constructoras

En el equipo económico estudian las condiciones de ese instrumento. El sector ya fue informado y espera definiciones. Serían unos USD 200 millones por deudas entre fines de 2023 y 2025

Obra pública: el Gobierno prepara

El Gobierno oficializó la baja del sistema estadístico del mercado automotor: qué pasará con los datos de los autos 0 km

El Ministerio de Justicia comunicó las razones por las cuales no hubo datos oficiales de ventas de vehículos 0 km en febrero. Anunció también la creación de un registro abierto con acceso libre e igualitario para consultas

El Gobierno oficializó la baja
DEPORTES
En vivo: se sortean los

En vivo: se sortean los octavos de final de la Champions League 2026

Se sortean los cruces de octavos de final de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Un Superclásico histórico, definido con un golazo de Diego Latorre: a 35 años del Boca-River que comenzó a marcar la paternidad de los 90

Bajas, lesionados y rendimientos: el panorama de la selección argentina a un mes de la Finalissima frente a España

Faustino Oro buscará en Moscú la plusmarca mundial: ser el gran maestro más joven del historial del ajedrez

TELESHOW
Preocupación por la salud de

Preocupación por la salud de Dalila: se desmayó en pleno show, suspendió una fecha en Tucumán y pidió disculpas a sus fans

Evangelina Anderson explicó por qué el supuesto romance con Ian Lucas quedó solo en un juego de televisión

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes fueron los primeros salvados y cómo quedo la placa de nominados

Tras meses de incertidumbre, se conoció qué le pasó a Leevon Kennedy: “Problemas de salud”

Paulo Londra desató la locura de sus fans previo a su debut en Viña del Mar: playa, fútbol tenis y regalos

INFOBAE AMÉRICA

Guerra abierta entre Pakistán y

Guerra abierta entre Pakistán y Afganistán: qué es la Línea Durand y por qué es tan importante en el conflicto

Más rápido que un avión: así es el tren sin vías que busca unir Londres y París en solo 20 minutos

¿Un material que se repara solo? Así es la nueva tecnología que podría cambiar la vida útil de aviones y turbinas

Pakistán advirtió que puede “aplastar” cualquier agresión tras declararle la guerra a Afganistán

Reino Unido inició una investigación para determinar si Jeffrey Epstein utilizó bases aéreas de las Fuerzas Armadas británicas