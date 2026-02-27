El Gobierno anunció que pagará un resfuerzo extraordinario de la Ayuda Escolar Anual

El pago extra se realizará de manera extraordinaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio del inicio de clases en cada una de las provincias del país, el Gobierno anunció que pagará un refuerzo extraordinario de la Ayuda Escolar Anual.

La decisión, oficializada mediante el Decreto 115/2026, publicado esta madrguada en el Boletín Oficial, establece que en marzo de 2026 se otorgará un refuerzo adicional junto con el pago habitual de la asignación escolar, con el objetivo de equilibrar el impacto económico que supone el inicio del ciclo lectivo.

A partir de lo dispuesto, el refuerzo consistirá en un monto equivalente a la diferencia entre $85.000 y el valor que resulte de la asignación anual determinada para ese ciclo. Se trata de la misma dinámica que se aplica para el bono otorgado a los jubilados.

De este modo, se busca asegurar que el beneficio no sea inferior al monto fijado como referencia para el año anterior, consolidando un piso de ingresos para los hogares con niños y adolescentes que asisten a establecimientos educativos.

De acuerdo con lo dispuesto, este refuerzo se aplicará de manera automática y por única vez, en coincidencia con el pago tradicional de la asignación escolar correspondiente a marzo de 2026.

El pago se acreditará de manera automática, junto con el monto de marzo (Foto: REUTERS/Francisco Loureiro)

La disposición exceptúa a quienes, por el cálculo habitual de la asignación, ya perciban un importe igual o superior a $85.000, para quienes no corresponderá el cobro del refuerzo adicional.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Seguridad Social, y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), serán responsables de dictar todas las normas operativas y complementarias necesarias para implementar la medida en tiempo y forma. Por su parte, la Jefatura de Gabinete de Ministros realizará los ajustes presupuestarios pertinentes para garantizar la disponibilidad de recursos durante el proceso de aplicación del refuerzo.

Las autoridades nacionales justificaron la decisión en la necesidad de mantener la capacidad de respuesta del Estado frente al incremento de los costos asociados al regreso a clases y de fortalecer el acompañamiento a las familias en un momento de especial exigencia presupuestaria. El decreto establece que la vigencia de la medida es inmediata a partir de su publicación en el Boletín Oficial y encomienda la comunicación y registro correspondiente a la Dirección Nacional del Registro Oficial.

El objetivo de la medida es mitigar los efectos del regreso a clases en el bolsillo de los padres

La Ayuda Escolar Anual

La Asignación por Ayuda Escolar Anual, establecida por la Ley N° 24.714 y sus modificatorias, constituye una prestación económica dirigida a trabajadores en relación de dependencia tanto del sector privado como público nacional, beneficiarios de regímenes previsionales, personas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, titulares del Seguro de Desempleo, del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pensiones no contributivas por invalidez y la Pensión Universal para el Adulto Mayor, así como beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Para acceder al beneficio, las personas deben acreditar la concurrencia regular de sus hijos, menores a cargo o personas con discapacidad a establecimientos de educación inicial, primaria, secundaria o de educación diferencial, tanto públicos como privados. El pago de la asignación se efectúa anualmente en el mes de marzo, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo y con la finalidad de contribuir a solventar los gastos derivados de la escolaridad, como materiales, uniformes y otros insumos esenciales para la asistencia a clases.

La ley faculta al Poder Ejecutivo Nacional a fijar el monto de las asignaciones, los topes y rangos remuneratorios habilitantes para su percepción, así como a determinar montos diferenciales por zona, de acuerdo con indicadores económicos, salariales y sociales.