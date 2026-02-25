Un solo banco concentró el 76% de los créditos hipotecarios: cómo se distribuye el mercado y qué pasa con las tasas

Con más de 44.000 préstamos firmados, el 2025 se posicionó como el cuarto mejor año para el crédito hipotecario desde 2004. (Canva)

En 2025 se firmaron 44.305 préstamos hipotecarios en la Argentina, un número que significó el cuarto mejor volumen desde el 2004 y que demostró la formación de una tendencia de recuperación de los créditos otorgados. Sin embargo, hay algunos indicadores que contrastan con la idea de un mercado normalizado.

Lo más llamativo en este contexto, es que el otorgamiento de este tipo de financiamiento está cada vez menos segmentado. De acuerdo a un relevamiento realizado por Empiria en base a datos del Banco Central, el 76% de los créditos hipotecarios otorgados en octubre de 2025 (último dato disponible) fueron entregados con el Banco Nación (BNA). Otro 4% correspondió al BBVA, un 4% al Santander Río, un 3% el banco Ciudad y un 2% al Macro. El 11% restante se distribuyó entre todas las otras entidades financieras que participan del mercado, incluyendo al Banco Galicia, que en los meses anteriores tuvo una participación bastante considerable.

Pero esto no siempre fue así. Un año antes, en octubre de 2024, el mercado de créditos hipotecarios estaba mucho más distribuido. Si bien el Banco Nación lideraba la entrega de préstamos, su participación era mucho más baja (23%). Con el mismo porcentaje aparecía el Galicia. Le seguían el Banco Macro (9%), el Ciudad (8%), el Santander (7%) y el BBVA (4%).

Con el correr de los meses el escenario fue cambiando de forma notoria. El BNA fue ganando cada vez mayor participación, mientras que otras entidades financieras fueron cediendo terreno, a tal punto que algunas quedan fuera del radar.

El movimiento de las tasas de interés

En los últimos meses las tasas de interés ofrecidas por los bancos han sufrido importantes fluctuaciones. Para resumir los movimientos, el economista Federico Fernández Rouco, de Empiria, aclaró que hoy los bancos públicos tienen una tasa promedio del 9% para préstamos UVA, lo que representa un incremento de 2 puntos porcentuales respecto al momento de las elecciones legislativas.

Los bancos privados, en cambio, tienen una tasa promedio mayor (12,7%) y están apenas por debajo del 13% que ofrecían en el momento de las últimas elecciones nacionales.

Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones de crédito actuales? En total hay 20 entidades financieras que otorgan préstamos hipotecarios UVA y la oferta en cada caso es muy distinta. Para tener una idea cercana de con qué se pueden encontrar los demandantes de crédito, se pueden repasar los números de los bancos más buscados por los clientes.

Comenzando por el Banco Nación, la tasa de interés para créditos UVA va del 6% para clientes al 12% para no clientes. Los préstamos tienen plazo máximo de 30 años y se pone un límite de relación cuota-ingreso del 25%. Otra condición, es que se financia el 75% del valor de la vivienda. De esta forma, la cuota por cada USD 10.000 obtenidos, es de $89.937 mensuales, mientras que el ingreso mínimo requerido por esa misma cantidad es de 335.748 pesos.

El Banco Galicia, que durante el 2025 fue el segundo que más créditos hipotecarios otorgó, ofrece una tasa del 15% solo para clientes y un plazo máximo de devolución del 20 por ciento. La relación cuota-ingreso es también del 25%, pero en ese caso se financia hasta el 70% del valor de la propiedad. Con esas condiciones, la cuota por cada USD 10.000 de crédito asciende a $184.351 y el ingreso mínimo requerido llega a los 737.402 pesos.

En lo que respecta al BBVA, se ofrece una tasa del 10,5% para los clientes del banco y del 17% para los no clientes. El plazo de devolución es de hasta 30 años y al igual que en los otros casos mencionados, la relación cuota-ingreso es del 25% como máximo. No obstante, el BBVA financia hasta el 80% del valor de la propiedad. La cuota por cada USD 10.000 es de $128.064 y el ingreso mínimo requerido es de 512.254 pesos.

La relación cuota-ingreso promedio se mantiene en el 25%, un estándar que define quiénes pueden entrar hoy al mercado (Contadores de red)

Sin diferentes la condiciones que ofrece el Santander, que tiene una tasa de interés del 15% sólo para clientes y un plazo máximo de préstamo de 30 años. Coincide con el BBVA respecto a la relación cuota-ingreso (25%) y con el monto máximo a financiar (80%). No obstante, la cuota por cada USD 10.000 es más alta ($177.022), al igual que el ingreso mínimo requerido ($708.089).

Como se mencionó, otro de los bancos que se destacó en el mercado de créditos hipotecarios en el 2025 fue el Ciudad. Actualmente esa entidad financiera ofrece una tasa general del 12,5%, pero en en el microcentro y otras sedes mantiene una tasa del 9 por ciento. El plazo máximo de devolución es de 20 años y una vez más, la relación cuota-ingreso alcanza el 25 por ciento. En ese caso, el porcentaje máximo de financiamiento es del 70%. La mejor línea de ese banco exige el pago de una cuota de $159.060 por cada USD 10.000 prestados, mientras que el ingreso exigido es de 636.239 pesos.

Finalmente, se puede mencionar la situación del Banco Macro, que tiene otras condiciones. La tasa es similar a la de otros bancos (15% para clientes), al igual que el plazo (20 años), pero ofrece la posibilidad de una relación cuota-ingreso del 30% para sus clientes. En lo que respecta a los porcentajes de financiación, existen tres opciones. Si la propiedad cuesta menos de USD 350.000, se financia hasta el 70%; si en cambio tiene un valor por encima de ese monto, el porcentaje de financiamiento baja al 60 por ciento. La tercera alternativa es para los demandantes de menos de 30 años, quienes pueden acceder a préstamos equivalentes al 90% del valor de la vivienda. Bajo las mejores condiciones, la cuota por cada USD 10.000 otorgados asciende a $184.351, mientras que el ingreso mínimo requerido es de 614.502 pesos.