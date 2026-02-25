Los supermercados tomaron partido en la pelea entre El Gobierno y los intendentes de La Cámpora por las tasas municipales

La Asociación de Supermercados Unidos apoyó la medida y exigió una reforma impositiva integral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) respaldó públicamente la decisión del Gobierno nacional de habilitar un canal de consulta y denuncia sobre alícuotas de tasas municipales, en medio de la pelea que el Ejecutivo tiene con los intendentes de La Cámpora, que son los que más tributos están cobrando.

La entidad consideró auspiciosa la medida, que se presentó como parte de un paquete de acciones impulsado para transparentar y controlar la carga fiscal local. Este posicionamiento corporativo marcó un nuevo capítulo en la escalada de tensiones entre la administración central y los intendentes alineados con La Cámpora, algunos de los cuales cuestionaron la iniciativa y la consideraron una injerencia en las autonomías municipales. Es el caso de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

La postura empresaria se difundió tras el lanzamiento de la plataforma oficial para consultar y reportar tributos municipales, disponible en el sitio argentina.gob.ar/jefatura/tasas-municipales. La herramienta digital, habilitada por la Jefatura de Gabinete, busca ofrecer a la ciudadanía un canal formal para acceder a información y registrar denuncias por supuestos excesos en la aplicación de tasas. Según la ASU, la exposición pública de estos datos resulta clave para avanzar en una reforma que reduzca, e incluso elimine, tributos subnacionales como los impuestos provinciales y municipales.

“La anunciada iniciativa legislativa de reforma fiscal nacional debe ineludiblemente tener su réplica en la morigeración y/o desaparición de tributos subnacionales, es decir impuestos provinciales (especialmente Ingresos Brutos) y tasas municipales. Poner en conocimiento de la ciudadanía la incidencia de los mismos es parte del camino para obtener ese objetivo en cada Provincia y en cada Municipio”, planteó la entidad que nuclea a las grandes cadenas.

La decisión oficial de habilitar la plataforma digital se insertó en un contexto de fuerte discusión pública sobre la presión fiscal que ejercen los gobiernos locales en la Argentina.

El anuncio oficial incluyó una convocatoria a la población para que utilice la plataforma con el fin de “que nadie se quede con lo que es tuyo”, según publicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la red social X este martes. El funcionario enfatizó la importancia de la herramienta y acompañó su mensaje con el enlace directo al portal de denuncias. La movida oficial buscó sumar presión política y social sobre los jefes comunales, en especial aquellos identificados con La Cámpora, quienes suelen integrar el bloque de intendentes del conurbano bonaerense.

La respuesta de los intendentes no tardó en aparecer. En particular, Mayra Mendoza, cruzó a Adorni en respuesta su posteo: “Sos un caradura. Ustedes se están quedando con la de la gente de trabajo, mes a mes sube la inflación y cae el salario. La clase media cada día más pobre. Quieren hacer con los municipios lo mismo que hicieron con el país, las provincias y con las familias, hundirnos en recaudación para endeudarnos. Vinieron a destruir todo y si están haciendo mucho daño, pero no van a poder arrasar con todo porque acá hay un pueblo que no se resigna a vivir bajo su crueldad”, publicó la jefa comunal.

El intercambio público entre el jefe de Gabinete y la intendenta de Quilmes continuó, con mensajes cruzados que sumaron tensión a la discusión sobre la presión fiscal y el alcance de las tasas municipales. Otros intendentes y referentes políticos se sumaron a la controversia, generando un ida y vuelta que expuso la magnitud del conflicto entre el Ejecutivo nacional y los intendentes.

La reacción de la ASU se explica en que el sector supermercadista es uno de los más afectados por este abuso en el cobro de tasas municipales. De hecho, son moneda corriente las decisiones de distintos gobiernos locales de aumentar una alícuota ya existente o crear una nueva tasa, sin una clara contraprestación. Esta situación comenzó a agravarse con el actual gobierno, a partir del fuerte ajuste del gasto realizado y la disminución en el giro de fondos.