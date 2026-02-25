Aeropuertos Argentina anunció obras por USD 100 millones en Ezeiza: la pista central estará restringida por 15 días en noviembre

Con la inversión anunciada, Aeropuertos Argentina promete mejorar tanto la eficiencia de las operaciones como la experiencia de quienes transitan por la principal puerta de entrada y salida internacional del país

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza iniciará en 2026 un plan de obras por más de USD 100 millones para modernizar su infraestructura, fortalecer la seguridad operacional y elevar la calidad de sus servicios ante el crecimiento sostenido de pasajeros y cargas.

Esta serie de mejoras, que llevará adelante Aeropuertos Argentina, del grupo Corporación América que comanda Eduardo Eurnekian, promete mejorar drásticamente tanto la eficiencia de las operaciones como la experiencia de quienes transitan por la principal puerta de entrada y salida internacional del país, según informó la propia empresa el 25 de febrero de 2026.

Durante el período de ejecución más intenso, comprendido entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre de 2026, el aeropuerto operará de forma limitada: solo podrá utilizarse la pista principal (11-29), restringida a una extensión de 1.850 metros frente a los 3.300 actuales. Esta situación obligará a que las aerolíneas adapten los planes de vuelo y las operaciones de aeronaves de gran porte, garantizando, según los estándares de cada compañía, que la seguridad y el rendimiento no se vean comprometidos mientras se llevan a cabo los trabajos.

También se remodelará el anillo de balizamiento, se repavimentará el rodaje Alfa y se crearán nuevos módulos de mantenimiento para la operación de rampa

En concreto, las obras impedirán la salida y llegada de vuelos desde Europa y EEUU (los que usan aviones más grandes que necesitan el rodaje total de la pista para despegar y aterrizar). Esos vuelos deberán reprogramarse para terminales aptas, como Córdoba y Montevideo. Si bien no se conocen aún los detalles operativos de cómo se harán los traslados de los pasajeros a ellas ni la logística que se usará, desde el concesionario aseguraron que anunciaron la noticia 9 meses antes para que todo se pueda organizar de manera anticipada.

“En el marco de estas obras, proyectadas en conjunto con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), también se remodelará el anillo de balizamiento (conjunto de iluminación de las pistas para asistencia al despegue y aterrizaje), se repavimentará el rodaje Alfa y se crearán nuevos módulos de mantenimiento para la operación de rampa”, detalló Aeropuertos Argentina.

Cambios

Entre las principales intervenciones previstas destaca la creación de la nueva plataforma Golf, orientada al estacionamiento y operación simultánea de siete aeronaves de fuselaje estrecho, lo que permitirá ampliar la capacidad de movimientos en momentos de alta demanda. Los trabajos incluyen también la rehabilitación de la pista secundaria (17-35) y de la intersección con la pista principal, acciones que apuntan a fortalecer la infraestructura de cara al futuro.

Durante las obras se podrán usar sólo 1.850 metros de los 3.300 metros de la pista central

El operador destacó que el impacto será significativo para las operaciones de pasajeros y carga. Según cifras de la empresa, en 2025 el aeropuerto procesó 12 millones de pasajeros, lo que representa un incremento de 5,10% en comparación con el año anterior. Actualmente, operan 31 aerolíneas, con rutas que enlazan 55 destinos internacionales y 35 domésticos.

Innovaciones en tecnología, sustentabilidad y ampliación de servicios

La modernización de Ezeiza abarca tanto el “lado aire” –zonas operativas– como el “lado tierra”, con especial foco en la sustentabilidad. Entre las novedades se encuentra la implementación de un sistema de energía renovable para alimentar cinco posiciones de estacionamiento de aeronaves, así como la inauguración de una planta de ósmosis inversa que permitirá tratar el 100% del agua utilizada en el aeropuerto.

El aeropuerto inauguró su nueva terminal meses atrás

Desde el punto de vista tecnológico, se realizará el recambio total del sistema de operación terminal de las aerolíneas: más de 1.700 dispositivos de última generación serán instalados. Esto abarca computadoras para check-in y puertas de embarque, kioscos de autoservicio, lectores biométricos y sistemas de impresión y verificación de documentos, preparados para operar con las más recientes tecnologías implementadas en los pasos migratorios.

En cuanto a mejoras para los usuarios, la terminal doméstica de arribos será ampliada en 1.200 m², sumando cinco nuevas puertas de embarque y llevando el total a doce. Las áreas de preembarque agregarán 3.500 m² con la construcción de una nueva sala VIP, nuevos espacios gastronómicos y zonas para niños.

Nueva terminal de carga y conexiones optimizadas

El área de Aeropuertos Argentina Cargas será objeto de transformación relevante con la construcción de la nueva Terminal única de Courrier (TUC) de 12.000 m². A esto se agregará la expansión del sector de exportación de productos perecederos, que pasará de 4.500 m² a casi 7.000 m² de cámaras con control de temperatura. Complementariamente, está prevista una nueva vía de circulación hacia la autopista Ricchieri para optimizar la logística interna y el tránsito hacia el exterior del aeropuerto.

Las obras estructurales de 2026 se suman a los avances concretados en 2025, cuando se habilitaron ampliaciones de áreas domésticas, nuevas opciones de gastronomía y servicios, la creación de la Sala de Calma para personas dentro del espectro autista, reformas en el Punto de Inspección y Registro, la apertura de una sala VIP Club premium, mejoras en las terminales de alquiler de vehículos y la incorporación de nuevos espacios comerciales.