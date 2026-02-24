Mercados: suben las acciones y caen los bonos, atentos a factores locales y externos

Wall Street busca reponerse de la brusca baja del lunes.

Los analistas de mercado consideran que la renovada incertidumbre arancelaria de Estados Unidos inquietaba a los inversores después de que el presidente Donald Trump anunciara un nueva tasa del 15% tras un fallo del Tribunal Supremo que anuló sus gravámenes más amplios.

En este aspecto las acciones estadounidenses suben ligeramente , en pos de recuperar parte de las fuertes pérdidas provocadas por los temores de disrupción de la Inteligencia Artificial (IA) cuando entró en vigencia el nuevo arancel global del presidente norteamericano Donald Trump.

A las 11:20 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanza 0,7%, en los 2.780.000 puntos.

Los bonos en dólares de Argentina -Globales y Bonares- renovaban las caídas, con un 0,4% en promedio, tras el anuncio del lanzamiento de un nuevo bono en dólares con vencimiento en octubre de 2027. El riesgo país de JP Morgan ascendía a 538 puntos básicos ara la Argentina.

En Wall Street destacaba que las acciones de AMD (Advanced Micro Devices), compañía líder en la producción de semiconductores, subieron aproximadamente un 10%, después de que el fabricante de chips firmara un acuerdo para proporcionar a Meta una gran cantidad de GPU (sigla en inglés de Unidades de Procesamiento Gráfico) para el desarrollo de IA del propietario de Facebook.

El cauteloso repunte en Wall Street y la plaza doméstica se produce tras una fuerte caída del lunes, mientras los inversores lidiaban con la renovada preocupación de que los rápidos avances en IA pudieran perturbar a amplios sectores del sector empresarial estadounidense.

Mientras tanto, la preocupación por el resurgimiento de la guerra comercial mantiene en vilo a los mercados internacionales, tras la entrada en vigor el martes del nuevo arancel global del 10% impuesto por el presidente Trump. Esta medida puso en duda los acuerdos comerciales existentes, después de que la Unión Europea y Japón protestaran por la situación de los aranceles, que los deja en peores condiciones de lo acordado.

Según varios informes, la Casa Blanca está trabajando en una orden formal para elevar la tasa al 15%, como amenazó Trump, y está preparando planes para iniciar investigaciones de seguridad nacional sobre las importaciones sectoriales que podrían derivar en más aranceles. Por ello, los inversores estarán atentos al discurso del Estado de la Unión de Trump, que se celebrará el martes, para obtener pistas sobre su política comercial mientras expone su visión de la economía.

En el plano local, el tratamiento esta semana en el Senado de la reforma laboral marca también el ritmo de los negocios en el mercado financiero doméstico, ya que se considera un termómetro sobre el poder político del presidente ultraliberal Javier Milei.

El viernes último, la Cámara de Diputados aprobó una reforma laboral con modificaciones que ya había sido votado en el Senado, por lo que ahora deberá ser ratificada por la Cámara baja para convertirse en ley.

“La reciente aprobación en el Congreso de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei ha reabierto un debate profundo no solo en el plano social, sino también en el financiero”, comentó Ion Jauregui, analista en ActivTrades.

“Más allá del contenido técnico de la norma, el mercado está evaluando algo más amplio: si este movimiento refuerza la credibilidad del programa económico o si, por el contrario, añade un nuevo elemento de incertidumbre estructural”, agregó.

En el mercado de cambios, el dólar tocó un piso de $1.360 el lunes, en mínimos de cinco meses, en momentos en que el Banco Central sigue sumando compras de divisas para sus reservas.

“El dólar continúa con su tendencia a la baja, esta vez impulsado por la liquidación local de la provincia de Santa Fe, que finalmente ingresó los 800 millones de dólares que había obtenido por la colocación de un bono en diciembre”, reportó Wise Capital.

“Al momento todos los pesos producidos fueron esterilizados, donde de hecho la base monetaria viene cayendo en lo que va del 2026. Así, con el dólar en baja a pesar de las compras de reservas el verano financiero parece seguir”, indicó Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero.

El Tesoro realizará esta semana una licitación de títulos para renovar vencimientos de corto plazo, en la cual se espera que mantenga tasas en línea con el mercado secundario, sin profundizar tensiones de liquidez.

Un sondeo de Reuters reveló que la actividad económica habría subido un 0,5% interanual en diciembre, manteniendo un resultado positivo para todo el 2025. Este martes se conocerá a las 16 horas el dato del EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica) del INDEC.