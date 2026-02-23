Economía

Mercados: las acciones y los bonos argentinos retoman las bajas condicionados por Wall Street

Los índices de Nueva York caen mientras se tensa la disputa por los aranceles. El S&P Merval resta 1,4% y los bonos soberanos ceden 0,3% en promedio, con un riesgo país en los 525 puntos básicos

Guardar
La incertidumbre en Wall Street
La incertidumbre en Wall Street influye en el desempeño de los activos locales.

La reciente sanción del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados y la intervención compradora a diario del Banco Central en la ronda cambiaria tienen la atención de los operadores, en un semana donde se reportarán balances corporativos de empresas relevantes de la plaza local y el exterior.

No obstante, las acciones y los bonos argentinos son negociados en baja este mediodía, condicionados por la tendencia negativa de Wall Street, donde se asimila en precios la disputa por los aranceles aplicados por el gobierno de EEUU y sus implicancias judiciales.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 1,3%, a 2.830.000 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- restan 0,3% en promedio.

El riesgo país de JP Morgan avanza siete unidades para la Argentina, en los 525 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street se imponen los números negativos, como el caso de Grupo Galicia (-1,1%), Mercado Libre (-1,6%) e YPF (-0,1%).

“El riesgo país continuó lateralizando en la zona de 500 puntos básicos, mientras que las acciones no encontraron tracción, incluso después de la aprobación de la Reforma Laboral en Diputados. A su vez, las curvas en pesos reflejaron debilidad durante buena parte de la semana y solo mejoraron hacia el cierre, en un contexto de tasas tensionadas como reflejo de una liquidez más ajustada del sistema”, señaló un informe del equipo de Estrategia de Cohen Aliados Financieros.

Los principales índices de Nueva York restan entre 0,4% y 0,8%. En ese sentido, las acciones estadounidenses retroceden este lunes mientras los inversores lidiaban con las consecuencias del rechazo de la Corte Suprema a los aranceles más amplios aplicados por la administración de Donald Trump, que han puesto en duda importantes acuerdos comerciales.

La creciente incertidumbre sobre el panorama del comercio mundial está inquietando a los mercados en medio del debate sobre los próximos movimientos de Trump y la reacción de los países que han firmado pactos comerciales con Estados Unidos.

La invalidación de numerosos aranceles estadounidenses por parte de la Corte Suprema el viernes alimentó inicialmente las esperanzas comerciales y animó a las acciones. Sin embargo, los indicadores de Wall Street y el dólar comienzan la semana con desventaja después de que Trump anunció el sábado que Estados Unidos elevará el arancel base a las importaciones al 15% con efecto inmediato.

En una enérgica respuesta, la Unión Europea rechazará cualquier aumento de aranceles, diciendo que “un acuerdo es un acuerdo” y pidiendo a Washington que aclare los pasos que tomará tras el rechazo judicial.

Mientras tanto, la agencia aduanera estadounidense anunció que dejará de cobrar los aranceles revocados, ya que los cálculos sugieren un impacto de 2 billones de dólares en el presupuesto federal. Los reembolsos de Estados Unidos a los importadores y la base legal de los nuevos gravámenes de Trump son otras preocupaciones en Wall Street.

En otros ámbitos geopolíticos, las perspectivas de las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán están en el punto de mira, y se reanudarán el jueves mientras las fuerzas estadounidenses invaden Oriente Medio. Los precios del petróleo caían este lunes , tras cerrar la semana pasada con un alza de más del 5 por ciento.

De cara al futuro, los resultados del fabricante de chips de IA Nvidia que se conocerán el miércoles al cierre de las operaciones son el punto culminante de las ganancias corporativas. A esto se suman los balances trimestrales de Mercado Libre (el martes 24), el gigante financiero brasileño Nu (el miércoles 25) y la petrolera YPF el viernes 27.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAriesgo país ArgentinaWall Streetúltimas noticias

Últimas Noticias

Uno por uno, todos los cambios a la ley de trabajo tras la media sanción de Diputados a la reforma laboral

Luego de la sanción de la Cámara Baja, el proyecto de ley que modifica las relaciones retornó a la cámara de origen para su sanción final con importantes ajustes en la base de cálculo de despidos, entre otras modificaciones

Uno por uno, todos los

Cuánto poder adquisitivo perdieron los salarios en los últimos ocho años por efecto de la inflación

La capacidad de compra mostró un marcado deterioro desde 2017 y la tendencia del segundo semestre de 2025 no da señales de recuperación

Cuánto poder adquisitivo perdieron los

Cómo afecta a la Argentina el nuevo arancel de Trump tras el reciente acuerdo comercial, según la Cámara de Exportadores

Tras el fallo de la Corte Suprema norteamericana, Estados Unidos aplicó un arancel general del 15% y diluyó el diferencial que había conseguido la Argentina. La carne quedaría excluida, pero crece la incertidumbre para el resto de las exportaciones

Cómo afecta a la Argentina

El saldo comercial con el Mercosur fue negativo para la Argentina en USD 140 millones en enero

El déficit con el bloque regional se profundizó en el primer mes de 2026, contrastando con el superávit global de casi USD 2.000 millones que obtuvo el país a nivel general

El saldo comercial con el

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Las entidades financieras ajustan sus tasas y compiten en el mercado de pesos, con propuestas que muestran diferencias marcadas según el tipo de banco y el canal elegido

Plazo fijo: cuánto pagan los
DEPORTES
Nuevos detalles sobre el ataque

Nuevos detalles sobre el ataque de furia de Messi en la derrota de Inter Miami: qué dijo la MLS sobre su enojo con el árbitro

UEFA suspendió de manera provisional a Prestianni por “comportamiento discriminatorio” y no jugará la revancha contra Real Madrid

Crece la expectativa en Italia por la llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors: “Los contactos son constantes”

El diálogo entre Lando Norris y otro piloto que reveló la separación del campeón de la F1 y la modelo Magui Corceiro

Impacto en Europa: aseguran que el Cholo Simeone dejará el Atlético de Madrid para dirigir a un gigante en Italia

TELESHOW
El divertido “coqueteo” entre Mirtha

El divertido “coqueteo” entre Mirtha Legrand y Jorge Asís: “No me sacás la vista, ¿te gusto?”

Karina Mazzocco contó cómo disfrutó de sus vacaciones introspectivas en Punta del Este: “Volver al cuerpo”

Moria Casán agasajó a Mirtha Legrand el día de su cumpleaños: “La one absoluta del espectáculo”

La Tora Villar contó cómo cambió su vida tras la cirugía de reducción mamaria: “Ya no me duele la espalda”

Marcelo Teto Medina contó cómo enfrenta el cáncer de colon: “Terminé mi 5° etapa de quimioterapia"

INFOBAE AMÉRICA

La historia de la increíble

La historia de la increíble “Mona Lisa latinoamericana” hecha con tapas de botellas plásticas

Frente frío altera la temporada seca y activa alertas meteorológicas en Panamá

Venezuela anunció la reconversión del Helicoide de centro de torturas en espacio social: “Comenzó la fase de ejecución”

AdP convoca Concurso Público Internacional para la Inversión de la Optimización del Sistema Eléctrico y Bloque Sanitario del Aeropuerto de Iquitos

La alianza entre Los Lobos y el CJNG evidenció la dimensión del crimen organizado en Ecuador