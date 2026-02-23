Mercados: las acciones y los bonos argentinos retoman las bajas condicionados por Wall Street

La incertidumbre en Wall Street influye en el desempeño de los activos locales.

La reciente sanción del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados y la intervención compradora a diario del Banco Central en la ronda cambiaria tienen la atención de los operadores, en un semana donde se reportarán balances corporativos de empresas relevantes de la plaza local y el exterior.

No obstante, las acciones y los bonos argentinos son negociados en baja este mediodía, condicionados por la tendencia negativa de Wall Street, donde se asimila en precios la disputa por los aranceles aplicados por el gobierno de EEUU y sus implicancias judiciales.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 1,3%, a 2.830.000 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- restan 0,3% en promedio.

El riesgo país de JP Morgan avanza siete unidades para la Argentina, en los 525 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street se imponen los números negativos, como el caso de Grupo Galicia (-1,1%), Mercado Libre (-1,6%) e YPF (-0,1%).

“El riesgo país continuó lateralizando en la zona de 500 puntos básicos, mientras que las acciones no encontraron tracción, incluso después de la aprobación de la Reforma Laboral en Diputados. A su vez, las curvas en pesos reflejaron debilidad durante buena parte de la semana y solo mejoraron hacia el cierre, en un contexto de tasas tensionadas como reflejo de una liquidez más ajustada del sistema”, señaló un informe del equipo de Estrategia de Cohen Aliados Financieros.

Los principales índices de Nueva York restan entre 0,4% y 0,8%. En ese sentido, las acciones estadounidenses retroceden este lunes mientras los inversores lidiaban con las consecuencias del rechazo de la Corte Suprema a los aranceles más amplios aplicados por la administración de Donald Trump, que han puesto en duda importantes acuerdos comerciales.

La creciente incertidumbre sobre el panorama del comercio mundial está inquietando a los mercados en medio del debate sobre los próximos movimientos de Trump y la reacción de los países que han firmado pactos comerciales con Estados Unidos.

La invalidación de numerosos aranceles estadounidenses por parte de la Corte Suprema el viernes alimentó inicialmente las esperanzas comerciales y animó a las acciones. Sin embargo, los indicadores de Wall Street y el dólar comienzan la semana con desventaja después de que Trump anunció el sábado que Estados Unidos elevará el arancel base a las importaciones al 15% con efecto inmediato.

En una enérgica respuesta, la Unión Europea rechazará cualquier aumento de aranceles, diciendo que “un acuerdo es un acuerdo” y pidiendo a Washington que aclare los pasos que tomará tras el rechazo judicial.

Mientras tanto, la agencia aduanera estadounidense anunció que dejará de cobrar los aranceles revocados, ya que los cálculos sugieren un impacto de 2 billones de dólares en el presupuesto federal. Los reembolsos de Estados Unidos a los importadores y la base legal de los nuevos gravámenes de Trump son otras preocupaciones en Wall Street.

En otros ámbitos geopolíticos, las perspectivas de las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán están en el punto de mira, y se reanudarán el jueves mientras las fuerzas estadounidenses invaden Oriente Medio. Los precios del petróleo caían este lunes , tras cerrar la semana pasada con un alza de más del 5 por ciento.

De cara al futuro, los resultados del fabricante de chips de IA Nvidia que se conocerán el miércoles al cierre de las operaciones son el punto culminante de las ganancias corporativas. A esto se suman los balances trimestrales de Mercado Libre (el martes 24), el gigante financiero brasileño Nu (el miércoles 25) y la petrolera YPF el viernes 27.