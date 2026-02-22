Patentes en CABA: hasta cuándo hay tiempo para pagar las nuevas boletas tras la polémica por las subas de hasta 100 por ciento

La AGIP recalculó las boletas del impuesto automotor tras los reclamos por fuertes subas y fijó un tope de aumento del 31,8%, en línea con la inflación porteña

Tras la controversia que se generó por los aumentos superiores al 100% registrados en el impuesto de patentes en la Ciudad de Buenos Aires, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) comunicó que ya completó la corrección del error y que las boletas recalculadas se encuentran disponibles para los contribuyentes.

El nuevo esquema implementado por el organismo determina que ningún modelo de vehículo tuvo incrementos superiores al índice de inflación de CABA correspondiente a 2025, que fue de 31,8 por ciento. Esta decisión surge luego de una revisión integral del sistema de cálculo y de las valuaciones fiscales que habían sido objeto de múltiples cuestionamientos, tanto por parte de los usuarios como de especialistas tributarios.

En las semanas previas a la decisión de AGIP, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reconoció públicamente que existieron errores en la liquidación original del tributo y recomendó a los contribuyentes no abonar las primeras boletas emitidas hasta tanto se concretara una revisión y corrección del esquema. Esta recomendación se produjo después de que numerosos propietarios denunciaran incrementos abruptos en los montos a pagar, incluso en vehículos que no habían experimentado variaciones significativas en sus valores de mercado.

Cuándo vencen las patentes en CABA

A partir de la revisión, la AGIP confirmó que ya están disponibles las nuevas liquidaciones del impuesto automotor. Tanto la cuota 1 como el pago anual anticipado tendrán un único vencimiento, que será el 27 de febrero, sin distinción por la terminación del dominio ni por la modalidad de pago elegida. Con esta medida, el Gobierno de la Ciudad buscó ordenar el calendario de vencimientos y evitar mayores confusiones entre los contribuyentes, luego de la postergación inicial que se produjo como consecuencia de los reclamos.

El vencimiento de las patentes en CABA será el 27 de febrero, sin distinción por la terminación del dominio ni por la modalidad de pago elegida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un plazo de dos semanas, el organismo recalculó la totalidad de las boletas correspondientes a la primera emisión, lo que incluye las cuotas 1, 2, 3 y el pago anual. Además, se incorporó un tope a las variaciones derivadas de la nueva valuación fiscal aplicada sobre algunos modelos. Según lo informado oficialmente por la AGIP, este límite tiene como propósito garantizar que la actualización del tributo quede alineada con la evolución general de los precios en la Ciudad de Buenos Aires y evitar saltos desproporcionados en el monto a pagar entre un año y otro.

La emisión de las boletas es exclusivamente digital. Para acceder a ellas, los contribuyentes pueden ingresar al sitio oficial de AGIP y, dentro de la sección “Pagos – Consulta de boletas”, seleccionar el impuesto Patentes y luego la opción “Pagar – Boletas”. Con solo ingresar el número de dominio, es posible visualizar y abonar la liquidación, sin la necesidad de contar con una clave personal. Además, las boletas estarán disponibles en los sistemas de homebanking a partir del 20 de febrero, lo que amplía las alternativas para que los usuarios puedan efectuar el pago de manera ágil y desde cualquier lugar.

Otra vía habilitada para obtener la boleta es solicitarla por correo electrónico a través del sistema InfoAGIP. En este caso, el usuario debe completar un formulario online, elegir el impuesto Patentes y la categoría “Solicitud de Boletas por Mail”, para recibir la liquidación directamente en su casilla de correo electrónico.

Cómo pagar las boletas de CABA

El pago del impuesto puede realizarse por los medios habituales informados en el portal oficial, entre ellos débito automático, tarjeta de crédito o redes habilitadas. Además, se mantienen vigentes los beneficios para contribuyentes cumplidores, que contemplan descuentos para quienes no registren deuda y opten por el pago anticipado de las cuotas.

Las nuevas liquidaciones ya están disponibles de manera digital y tendrán un único vencimiento el 27 de febrero para la cuota 1 y el pago anual anticipado (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de quienes ya hayan abonado la cuota 1 o el pago anual con la boleta anterior y, tras la aplicación del tope, registren un excedente, ese saldo será imputado automáticamente a futuras cuotas del mismo impuesto. Para aquellos que hayan optado por el pago anual y deseen la devolución del importe abonado de más, podrán gestionar el reintegro desde el 1° de marzo mediante un aplicativo específico en la web de AGIP, donde se detallarán los pasos a seguir para completar el trámite.

El origen del conflicto

A fines de 2024, la Ciudad de Buenos Aires modificó el esquema tributario del impuesto automotor con el objetivo de reducir las disparidades en los montos a pagar. El sistema anterior podía aplicar alícuotas más altas a vehículos recientes en comparación con modelos apenas más antiguos, lo que generaba distorsiones entre contribuyentes con rodados de características similares.

El rediseño del tributo estableció una nueva escala con una alícuota promedio del 3,5 por ciento. No obstante, en los últimos meses de 2025, se modificó la referencia utilizada para calcular el valor fiscal de los automóviles: se dejó de utilizar la tabla de la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor (DNRPA), que era considerada desactualizada, y se adoptó la publicada por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), que refleja valores de mercado más actuales y actualizados.

Este cambio tuvo un impacto directo sobre la base imponible de muchos vehículos. El recálculo provocó diferencias significativas en el valor fiscal de los automóviles y, en algunos casos, derivó en subas superiores al 100% en el importe del impuesto, lo que generó numerosos reclamos y cuestionamientos al nuevo esquema.