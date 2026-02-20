Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 20 de febrero

A pesar del paro general convocado por la CGT, el volumen de negocios en la plaza mayorista del dólar se mantuvo en un nivel razonable de USD 389,4 millones en el segmento de contado, con un nuevo retroceso para el tipo de cambio.

El BCRA compró USD 76 millones en el mercado de cambios -el 19% de la oferta de contado-, para totalizar en febrero USD 1.088 millones, que se amplían a USD 2.245 millones desde que empezó el año. Las reservas internacionales brutas restaron USD 216 millones, a USD 44.913 millones.

Durante el primer mes de 2026, el intercambio comercial argentino alcanzó un superávit de USD 1.987 millones , cifra que representa una mejora sustancial en comparación con el saldo positivo de USD 162 millones registrado en enero del año anterior. De acuerdo con el informe oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), este resultado consolida una tendencia favorable al marcar el vigésimo sexto mes consecutivo con saldo positivo para la balanza comercial del país. El valor total del intercambio comercial, que suma exportaciones e importaciones de bienes, ascendió a USD 12.128 millones , lo que implicó un incremento interanual del 3,9%.

El dólar al público es ofrecido este viernes a $1.410 para la venta, según la referencia del Banco Nación. Se trata del precio más bajo desde el 30 de septiembre del año pasado.

