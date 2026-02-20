Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 20 de febrero

La divisa al público es ofrecida a $1.410 en el Banco Nación, un mínimo desde el 30 de septiembre. El blue se pacta a $1.440

13:17 hsHoy

¿A cuánto se negocia el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido este viernes a $1.410 para la venta, según la referencia del Banco Nación. Se trata del precio más bajo desde el 30 de septiembre del año pasado.

13:16 hsHoy

Por exportaciones récord e importaciones a la baja, el superávit comercial fue de casi USD 2.000 millones en enero

El saldo favorable fue el resultado de un incremento del 19,3% en las exportaciones, impulsado principalmente por el sector agropecuario, y una caída del 11,9% en las importaciones

En enero se registró un récord histórico de exportaciones, tanto en valor como en volumen. (AP)

Durante el primer mes de 2026, el intercambio comercial argentino alcanzó un superávit de USD 1.987 millones, cifra que representa una mejora sustancial en comparación con el saldo positivo de USD 162 millones registrado en enero del año anterior. De acuerdo con el informe oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), este resultado consolida una tendencia favorable al marcar el vigésimo sexto mes consecutivo con saldo positivo para la balanza comercial del país. El valor total del intercambio comercial, que suma exportaciones e importaciones de bienes, ascendió a USD 12.128 millones, lo que implicó un incremento interanual del 3,9%.

13:14 hsHoy

El BCRA compró USD 76 millones

El BCRA compró USD 76 millones en el mercado de cambios -el 19% de la oferta de contado-, para totalizar en febrero USD 1.088 millones, que se amplían a USD 2.245 millones desde que empezó el año. Las reservas internacionales brutas restaron USD 216 millones, a USD 44.913 millones.

13:14 hsHoy

El dólar volvió a caer y tocó un nuevo mínimo en casi cinco meses

El paro de la CGT no afectó al volumen de negocios y la divisa mayorista cayó a $1.389, un piso en tres meses. En el Banco Nación cayó a $1.410, el precio más bajo desde el 30 de septiembre

El inicio del año se caracteriza por la debilidad del dólar.

A pesar del paro general convocado por la CGT, el volumen de negocios en la plaza mayorista del dólar se mantuvo en un nivel razonable de USD 389,4 millones en el segmento de contado, con un nuevo retroceso para el tipo de cambio.

Empresarios celebraron la media sanción de la reforma laboral en Diputados y pidieron un rápido avance en el Senado

Remarcaron beneficios para el empleo registrado y destacaron puntos de la norma vinculados a inversiones y modernización

Las chances de que la economía argentina caiga en recesión ya llegan al 99%, según la Universidad Di Tella

El dato surge del Índice Líder que elabora la entidad para anticipar los cambios de ciclos económicos

Carlos Melconian: “Hay confusión sobre el mercado de cambios, la gente no afloja con la compra de dólares”

El economista consideró que la dolarización no se detuvo y que la oferta de divisas que permita la estabilidad en las cotizaciones no se sostendrá en el tiempo

Indemnización por despido: qué norma se aplicará para contratos previos a la Reforma Laboral

Discusión sobre los efectos normativos tras la reciente sanción parlamentaria genera interrogantes en el ámbito del empleo formal y las desvinculaciones

La IA mal gestionada: el riesgo silencioso que ninguna pyme quiere tener

Un creciente número de empresas pequeñas y medianas enfrenta amenazas vinculadas al uso de nuevas tecnologías, ya que la falta de políticas claras y capacitación adecuada expone información sensible a posibles ataques y errores humanos

Desnudó, ató y mató a

Revelan una red de tráfico

Último día de los test

