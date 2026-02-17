Economía

Cuánto cobra una empleada doméstica por hora en febrero de 2026, según cada categoría

Las cifras mínimas para trabajadores de casas particulares se actualizaron y varían según la categoría y la modalidad de trabajo, incluyendo con o sin retiro, así como adicional por antigüedad o zona desfavorable

Las diferentes categorías laborales establecen salarios mínimos específicos según la función, la jornada y si la trabajadora realiza tareas con retiro o sin retiro

El salario de una empleada doméstica en la Argentina sigue siendo un tema central para trabajadores y empleadores de casas particulares. En febrero de 2026, los valores mínimos se mantienen según lo establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) y reflejan la estructura salarial que rige desde enero. Estas cifras sirven como referencia obligatoria en todo el país y cubren distintas categorías, modalidades y jornadas laborales.

El cálculo de los salarios depende directamente de la categoría de la trabajadora y de si su jornada incluye retiro o no. Las principales categorías reconocidas por la normativa vigente son Supervisor/a, Tareas específicas, Caseros, Asistencia y cuidado de personas y Tareas generales. Cada una tiene asignada una tarifa mínima por hora y por mes.

  • Para las trabajadoras que cumplen funciones de supervisión, la tarifa por hora con retiro alcanza los $3.895,56. Cuando la supervisión se realiza sin retiro, el valor por hora sube a $4.254,05.
  • En el caso de tareas específicas, las cifras se ubican en $3.696,15 con retiro y $4.039,45 sin retiro.
  • Los caseros, que residen en el lugar de trabajo, cobran $3.494,25 por hora.
  • Quienes se dedican a asistencia y cuidado de personas perciben $3.494,25 por hora con retiro y $3.894,43 sin retiro.
  • Las tareas generales se pagan a $3.250,13 por hora con retiro y $3.494,25 sin retiro.

Estas tarifas horarias permiten calcular el salario mensual para jornadas completas.

  • En febrero de 2026, una empleada que trabaja como supervisor/a con retiro alcanza un salario de $485.961,09 por mes. La misma categoría sin retiro recibe $539.711,97 mensuales.
  • Para tareas específicas, la mensualidad con retiro llega a $452.478,51 y sin retiro a $502.101,03.
  • Los caseros que viven en el lugar de trabajo perciben $441.806,54 mensuales.
  • La asistencia y cuidado de personas se remunera con $441.806,54 por mes con retiro y $490.745,56 sin retiro.
  • Las tareas generales se ubican en $398.722,14 mensuales con retiro y $441.806,54 sin retiro.
No está previsto que en febrero las trabajadoras de casas particulares reciban un bono específico (Ricardo Rubio / Europa Press)

Además del salario básico, la normativa contempla adicionales por antigüedad, que equivalen a un 1% del salario por cada año trabajado. Este beneficio se aplica automáticamente y se acumula año tras año. También existen adicionales por zona desfavorable, que incrementan un 30% el salario en determinadas provincias o localidades donde los costos de vida son más elevados. Estos porcentajes se suman al sueldo mensual y al valor por hora.

El cálculo del salario también se ajusta según la modalidad de trabajo. Para quienes cumplen jornadas parciales, la remuneración se establece en función de la cantidad de horas trabajadas, aplicando la tarifa por hora correspondiente a su categoría. Por ejemplo, una persona que realiza cuatro horas diarias de tareas generales sin retiro recibe $13.977 diarios, calculados sobre la tarifa horaria de $3.494,25.

¿Reciben bono este mes las empleadas domésticas?

La normativa vigente no incluye un bono no remunerativo para febrero de 2026. Algunos meses del año anterior se abonaron sumas adicionales que luego se incorporaron al salario básico. Por ahora, estos pagos extraordinarios no se aplican de manera sistemática y quedan sujetos a futuras resoluciones de la CNTCP.

Para garantizar el cumplimiento de los valores legales, los empleadores deben registrar correctamente a sus trabajadoras y abonar las horas extras cuando corresponda. Las horas suplementarias se pagan con un recargo que varía según la jornada, y se calcula sobre la tarifa por hora de la categoría correspondiente. Esto incluye trabajos en fines de semana, feriados o días no laborables, que implican un incremento sobre el salario habitual.

En cuanto a los contratos, la formalización del vínculo laboral resulta clave para garantizar los derechos de las empleadas domésticas. Se recomienda registrar a la trabajadora en la seguridad social y cumplir con los aportes correspondientes, lo que asegura cobertura en jubilación, obra social y riesgos del trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones puede generar sanciones para el empleador.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares mantiene actualizados los valores mínimos de manera periódica, y la información oficial puede consultarse en sus comunicados o a través de los sindicatos que representan a las empleadas domésticas. Estas cifras sirven como referencia legal y ayudan a regular las relaciones laborales en todo el país.

