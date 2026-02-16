Economía

El Gobierno celebró los datos del fin de semana de Carnaval y aseguró que la ocupación supera el 80% en todo el país

Las cifras oficiales muestran un aumento de visitantes y altas tasas de ocupación en diferentes regiones del país durante la primera gran escapada del año. La cifra que se espera del turismo internacional

El Gobierno sostiene que hubo una ocupación promedio del 80% durante el primer fin de semana largo del año

El Gobierno nacional celebró el aumento del turismo durante el fin de semana largo de Carnaval, al asegurar que los registros superaron los de años anteriores. Las cifras oficiales indicaron un incremento sostenido de visitantes y altas tasas de ocupación en distintas regiones del país durante la primera gran escapada del año.

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación reportó una ocupación superior al 80% en todo el país, con picos del 100% en ciudades clave y un flujo constante de turistas en los principales destinos de la temporada de verano.

El informe oficial, elaborado con datos de provincias y municipios, mostró un fuerte movimiento de viajeros motivados por los festejos de Carnaval. Las celebraciones atrajeron visitantes a destinos tradicionales como Entre Ríos, Corrientes y Jujuy, que concentraron los mayores niveles de concurrencia.

En Entre Ríos, según las cifras que difundió el Gobierno, la ocupación promedio alcanzó el 97%, mientras que localidades como Gualeguay, Puerto General Belgrano, Santa Elena y Santa Ana lograron ocupación plena. Gualeguaychú, reconocida por su carnaval, registró un 85 por ciento. Corrientes, otro destino emblemático para esta celebración, alcanzó un 81% a nivel provincial.

En Jujuy, los festejos marcaron un récord de visitantes, con un aumento del 3% respecto al carnaval anterior. La región de la Quebrada y los Valles jujeños llegó al 95% de ocupación; Tilcara y Purmamarca informaron niveles del 99% y 98%, respectivamente, y San Salvador de Jujuy alcanzó el 100%. Maimará y Humahuaca también presentaron cifras elevadas, con un 95% de ocupación.

Los resultados positivos se extendieron a destinos no tradicionales en esta fecha. En la región de Cuyo, Mendoza tuvo un 85% de ocupación general, con San Rafael y Uspallata en 91% y 90%. San Luis rozó el 100%, impulsada por 50 festivales en toda la provincia. Localidades como Merlo, La Carolina y Potrero de los Funes mantuvieron ocupación plena durante el fin de semana.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, sostuvo que el éxito del fin de semana largo se debe a las políticas de estabilidad y crédito

El Gobierno nacional destacó la articulación público-privada para sostener la oferta de eventos y actividades en cada destino. Desde la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes subrayaron que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y el sector privado resultó clave para garantizar la variedad de propuestas y la accesibilidad de las promociones.

Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, afirmó: “El éxito extraordinario de este fin de semana largo está vinculado a políticas nacionales que brindan estabilidad, seguridad, la vuelta al crédito y las promociones del Banco Nación y de YPF, bajo el liderazgo del presidente Milei y articulando con todas las áreas de gobierno, coordinado por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni”.

Y si bien los datos son positivos, la expectativa está en los datos de turismo internacional de enero que dará a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre la cantidad de argentinos que eligieron vacacionar fuera del país durante la temporada de verano 2025/2026. Luego de un año con salida récord, casi 12 millones de personas que viajaron al exterior.

El resto de los destinos

En la Ciudad de Buenos Aires, la ocupación hotelera promedió el 83%, el valor más alto para este feriado en los últimos cinco años, según registros oficiales. En la costa atlántica bonaerense, Pinamar alcanzó un 94%, Valeria del Mar un 96%, y Ostende y Cariló un 95%. Mar del Plata, tradicional destino de verano, reportó un pico del 85% y un aumento del 17% en la cantidad de visitantes frente al mismo período del año pasado, de acuerdo con datos municipales.

De acuerdo con la Secretaría, la recuperación del sector turístico resultó evidente en comparación con el mismo feriado de años previos, tanto por el volumen de visitantes como por los niveles de ocupación alcanzados. Entre los destinos con mayor crecimiento se destacaron la provincia de Jujuy y Mar del Plata, que informaron incrementos del 3% y 17% respectivamente.

El litoral sostuvo un flujo turístico elevado, con Misiones reportando un promedio provincial del 80% y Puerto Iguazú llegando al 90%. Córdoba, otro punto de alta demanda, informó un 95% de ocupación; Villa Carlos Paz alcanzó un 86%, Santa Rosa de Calamuchita un 85% y La Punilla llegó al 100%, impulsada por el festival Cosquín Rock, que atrajo a turistas de todo el país.

En el norte argentino, Salta presentó un promedio de ocupación del 70%, mientras que La Rioja superó el 90% durante la Fiesta Nacional de la Chaya, un evento que convocó a visitantes de distintos puntos del país.

Los destinos patagónicos también acompañaron la tendencia positiva. Tierra del Fuego superó el 90% de ocupación en alojamientos de alta categoría. Neuquén registró picos del 80%, con Villa La Angostura y San Martín de los Andes en 77% y 70%, respectivamente, acompañadas por diversas fiestas provinciales. Bariloche, en Río Negro, mantuvo una ocupación del 80%.

Para el Gobierno, el repunte en las cifras de ocupación y movimiento turístico reflejó una mayor predisposición de los argentinos a realizar viajes internos durante el primer fin de semana extralargo del año. Las promociones bancarias y energéticas, junto con una oferta amplia de espectáculos, ferias y convenciones, dinamizaron la demanda en distintos segmentos del sector.

