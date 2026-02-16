Con el mercado en tregua, las consultoras muestran preocupación por el atraso cambiario y la inflación

Fotografía de archivo de trabajadores en la Bolsa de Nueva York (EE.UU.). EFE/EPA/SARAH YENESEL

Las acciones de las empresas de Inteligencia Artificial se volvieron para los inversores un activo delicado de manipular. No saben si comprar o vender porque creen que hay una burbuja que se extiende a todas las empresas a las que les ha modificado la actividad, bajando costos y provocando desempleo.

En ese contexto, la crisis se trasladó a toda la región, que hasta ahora se mantenía al margen. La semana más corta para los mercados argentinos, llegó en el momento oportuno. Habrá dos días de tregua.

En tanto, las consultoras opinaron sobre la agitada semana de la Argentina.

FMyA señaló que la semana fue “tranquila hasta el jueves, cuando los mercados cayeron con fuerza, sin grandes drivers; febrero viene más difícil, luego de un mes donde los mercados llegaron a máximos, con metales y emergentes repuntando. El ruido internacional sigue presente, por ahora sin grandes motivos más que correcciones desde máximos. Y pega a las acciones que ahora están más altas, como Brasil y Argentina”.

Según la consultora que dirige Fernando Marull “el 2,9% de inflación de enero sorprendió (el mercado esperaba 2,4%). En la segunda semana de febrero, la inflación fue de 0,4% y proyectamos 2,3% para el mes, porque los aumentos fuertes son de tarifas (luz y gas). Con el dólar bajando, salarios sin presión y tasas de interés en 2,8% mensual, la inflación tiene que bajar (en febrero solo suben tarifas)”.

Atentos al dólar

Pensando en marzo, indicó FMyA, “estaremos atentos al dólar”. Es un mes de más demanda de dólares “y puede rebotar, pero no tanto ya que en abril y mayo entra la cosecha y habrá más oferta de dólares. En marzo hay presión de inflación (educación) y seguramente se reabran paritarias; imaginamos que por eso el Tesoro busca que no bajen demasiado las tasas de interés”.

Para la consultora F2 que dirige Andrés Reschini, “el dato de inflación de enero en EEUU trajo algo de alivio luego que el mercado acentuara su postura de cautela tras la sorpresa positiva en los datos de empleo. La lectura del headline del Índice de Precios al Consumidor arrojó una variación del 2,39% interanual contra expectativas del 2,5%, mientras que el core estuvo en línea con las proyecciones en 2,5 por ciento. Con esta información vuelven a incrementarse las chances de que la Reserva Federal recorte las tasas más rápidamente. Emergentes cerró entonces una semana positiva tanto para acciones como para renta fija mientras que en la Bolsa local el Merval en dólares anotó un descenso del 4,45% y el Riesgo País subió hasta acercarse a los 520 puntos”.

De acuerdo a F2, “con la caída del tipo de cambio y la persistencia inflacionaria el tipo de cambio real mostró cierta apreciación que lo devolvió hasta el nivel de julio de 2025. Tal apreciación fue suavizada por el fortalecimiento, sobre todo del real, pero también del resto de las monedas de nuestros principales socios comerciales frente al dólar. Otro factor que influye en el fortalecimiento del peso es el sesgo contractivo de la política monetaria que se mantiene firme más allá de las compras de divisas del BCRA, ya que el Tesoro (vía rollover de deuda superior al 100%) también se encarga de esterilizar”.

El informe agrega que “la baja en el dólar mayorista vino acompañada de un mayor volumen de operaciones en febrero lo que indica que el mercado prefiere andar cubierto ante la chance de que un repunte en el tipo de cambio cause daño en las estrategias de carry trade, un riesgo que se profundiza a medida que cae el tipo de cambio y, más aún, sin que retrocedan las expectativas inflacionarias”.

Sabor agridulce

Para la consultora EconViews que dirige Miguel Kiguel “la semana dejó un sabor agridulce. Por un lado, las buenas noticias son que el Senado dio media sanción a la reforma laboral y que el Banco Central no para de comprar dólares; pero, al mismo tiempo, la inflación se encargó de recordarnos que el partido es largo y el rival no se rinde fácil, a lo que se sumaron datos de empleo que no fueron alentadores. El dato de inflación de enero cayó como un balde de agua fría. El 2,9% dolió no solo por estar arriba de lo esperado, sino porque ya son ocho meses seguidos de aceleración mensual. Si bien la tendencia de los últimos meses tuvo mucho que ver con los aumentos en precios regulados y la carne, la sensación es que la desinflación chocó con una inercia difícil de romper.

En el medio, estuvo la desprolija postergación del nuevo IPC, que sumó ruido innecesario. Sin un ancla clara a la vista, las expectativas vienen ajustando al alza. La última encuesta del BCRA, previa a la publicación del índice de enero, había mostrado un aumento de casi dos puntos y medio en la estimación para 2026, y los precios de los bonos ya marcan una inflación implícita de 27%, en línea con nuestras proyecciones. El desafío hoy es volver a anclarlas”.

El informe agrega que “en el sector externo las cosas se ven mejor. El Banco Central sigue pasando la aspiradora y ya lleva comprados más de USD 2.000 millones en el año, superando el 20% del objetivo anual de US$ 10.000 millones. Estos números son clave para conseguir el waiver en la segunda revisión del programa con el FMI que arrancó estos días ¿De dónde salen los dólares? La oferta sigue firme gracias a las colocaciones corporativas, un fuerte repunte de los préstamos en dólares y un mayor flujo hacia emergentes. En esta materia, el Gobierno tiene un aprobado con creces”.

EconViews destaca que “el super peso volvió a escena. El tipo de cambio se ubicó a más del 10% del techo de la banda. El contexto global ayuda: el dólar está débil y monedas como las de Brasil, México y Chile se apreciaron más del 4% en el año. Con la expectativa de un salto discreto enfriándose, revivió el carry trade. El Gobierno podría haber comprado incluso más, pero dejó apreciar. Sirve para contener precios, pero reabre la vieja pregunta de la competitividad”.

Para el Banco Mariva “la última lectura de la inflación puede haber encendido algunas luces de advertencia, pero es menos problemática si se observa en detalle. Nuestra principal conclusión es que el núcleo que cayó al 2,6% desde el 3% del mes anterior marca un cambio de ritmo tras seis meses consecutivos de aceleración de este componente”.

El informe agrega que “la dinámica monetaria y de divisas de las últimas semanas apunta a una demanda excesiva de dinero. El tipo de cambio ha caído un 4,7% en lo que va de año, a pesar de que la BCRA compró USD 1.900 millones. Parte de este exceso de demanda proviene de una restricción política monetaria implementada por el Tesoro a través de sus licitaciones de deuda. A través de las licitaciones ha absorbido $3,53 billones hasta ahora superando la emisión de pesos del BCRA comprando por $2,74 billones”.

Mariva observa que “la crisis de liquidez no es tan forzada como ocurrió en julio y agosto pasado. En cambio, es más probable que se deba a una recuperación genuina de la demanda de pesos, que a su vez podría ayudar a reducir aún más la inflación en los próximos meses”.

Comprando dólares, inyectando pesos

La consultora 1816 destaca que “el BCRA lleva comprados USD 1.907 millones en 2026, lo que significa inyección de $2,7 billones al sistema. Pero la base monetaria interanual cayó, de modo que, al menos hasta aquí, no hubo acumulación de reservas por remonetización, sino más bien compra de dólares del BCRA y esterilización con deuda en pesos del Tesoro. Lo ideal es acumular reservas contra base monetaria (pasivo no remunerado del BCRA), pero en nuestra opinión es preferible hacerlo contra deuda en pesos que no sumar divisas (y también mejor hacerlo contra deuda en pesos que contra deuda en dólares).

En enero la demanda de liquidez suele caer de punta a punta en términos reales (algo que también ocurre en febrero, marzo y abril, aunque en menor medida), así que para continuar comprando divisas los próximos tres meses será necesario que siga la esterilización (puede ser vía mercado primario o vía secundario, como cuando el BCRA vende LELINK). En lo que va de 2026, las compras del Central están vinculadas al crecimiento de los préstamos en dólares, ex tarjetas, que hasta el 9 de febrero aumentaron USD 1.431 millones. Vienen subiendo fuerte por la baja de tasas post elección (desde 8% en octubre hasta 5,5% ahora) y porque continúan aumentando los depósitos en dólares en el sistema, pese a que ya se liberaron las cuentas CERA (ese aumento de depósitos amplía la capacidad de los bancos de prestar en moneda extranjera)”.

A todo esto, el overnite abrió anoche con cautela. Los principales índices de las Bolsas de Nueva York estaban en verde, pero no se mostraban decididos al alza ya que no sobrepasaban 0,5%. El VIX, denominado “índice del miedo”, subía 1,21% y sobrepasaba los 20 puntos lo que enciende alertas.

El oro también se mostraba levemente positivo y el Bitcoin se mantenía en el rango de los USD 68 mil. Aunque en el feriado largo hay inversores de vacaciones, no dejarán de seguir estos indicadores. El miércoles se parece a la eternidad por la exagerada volatilidad que llega desde el exterior.