Mapa salarial: ¿qué sectores generan los mejores ingresos en cada provincia argentina?

La industria farmacéutica encabeza los rankings de ingresos en varias provincias argentinas

A la hora de buscar trabajo, el código postal puede ser tan determinante como el CV. En una economía marcada por la dispersión salarial, saber qué sectores pagan más en cada provincia es muy útil para profesionales y jóvenes que buscan su primer empleo. No es lo mismo ser ingeniero en Vaca Muerta que desarrollador en Córdoba o especialista financiero en el microcentro porteño.

Un análisis de los salarios por sector en base a los datos publicados por el Ministerio de Capital Humano, permite conocer cuáles son los trabajos que mejor pagan en cada jurisdicción del país. Las opciones son muchas, pero los ganadores están claros en cada caso.

Comenzando por el Gran Buenos Aires, los datos oficiales, elaborados por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), muestran que los sueldos más altos corresponden a la prestación de servicios relacionados con la extracción de petróleo y gas -excepto las actividades de prospección-.

Si bien no se trata de una provincia minera ni petrolera, es claro que la mayoría de los cargos gerenciales se encuentran en Buenos Aires, por lo que es lógico que ese rubro se encuentre en la cima de la tabla. En detalle, los trabajadores en ese sector ganan $5.384.004 de bolsillo. También son muy bien pagados los servicios de las entidades financieras bancarias ($4.299.563) y la producción de semillas ($4.055.087).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se destaca muy por sobre los demás el rubro de “extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos”, con un sueldo de $19.591.653 netos. Completan el podio las industrias básicas de hierro y acero ($12.092.235) y la extracción de minerales metalíferos no ferrosos ($8.921.637).

En Buenos Aires sobresalen los cargos administrativos gerenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sueldos y actividades son muy diferentes en Catamarca. Según los datos oficiales, quienes más ganan allí trabajan en el sector de fabricación de productos farmacéuticos, con un salario medios neto de $ 5.572.941. Bastante por detrás aparecen la explotación de minas y canteras ($2.991.666) y de minerales metalíferos no ferrosos ($2.723.766).

En Córdoba los mejores salarios son los del rubro de servicios de “entidades financieras bancarias”, con un ingreso de bolsillo de $3.797.768. En segundo y tercer lugar están la generación de energía eléctrica ($3.445.664) y las actividades de informática ($3.373.814).

Con una matriz productiva completamente diferente, los empleos mejor remunerados en Corrientes se vinculan a la “elaboración de pescado” ($7.456.810). El podio lo completan la fabricación de productos farmacéuticos ($6.830.706) y los servicios de entidades financieras bancarias ($3.793.997).

En la vecina Chaco también lideran los “servicios de las entidades financieras bancarias”, con un sueldo promedio de $5.226.957. Le siguen la fabricación de productos farmacéuticos ($4.809.793 netos) y la elaboración de cemento, cal y yeso ($2.810.167).

Son más altos los salarios de los sectores líderes en Chubut. De acuerdo a la OEDE, los mejores ingresos corresponden a empleos en la extracción de petróleo crudo y gas, con un sueldo neto promedio de $6.953.360. Le siguen la fabricación de productos farmacéuticos ($6.533.936) y la generación de energía eléctrica ($5.796.859).

En todas las provincias petroleras, la extracción de crudos y gas aparece en el top tres (Reuters)

En Entre Ríos aparecen algunas actividades no mencionadas hasta aquí. Encabezan el ranking los trabajadores de la fabricación de jabones y detergentes, que perciben en promedio $5.259.358 de bolsillo, seguidos por los de actividades informáticas ($3.395.803) y distribución de energía eléctrica ($3.307.637).

Los mejor pagos en Formosa son los empleados del sector financier, con un ingreso promedio neto de $3.860.025. Bastante más atrás siguen la elaboración de bebidas no alcohólicas ($1.964.049) y la venta al por mayor de máquinas ($1.661.814).

En Jujuy el ranking lo encabezan los salarios en “extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos”. promedian unos $4.031.073 al mes. Los otros dos rubros mejor pagos son los servicios de arquitectura e ingeniería ($3.376.128) y los de entidades financieras bancarias ($3.158.990).

Las actividades que mejores salarios tienen en La Pampa se encuentran dentro del rango de los $3 millones. Encabeza la lista la extracción de petróleo crudo y gas natural ($3.579.626 netos). Apenas por debajo se encuentran la fabricación de productos farmacéuticos ($3.559.638) y los servicios de las entidades financieras bancarias ($3.405.251).

Es parecido el top tres de la provincia de La Rioja. El salario más alto es el que cobran los empleados de las fábricas de productos farmacéuticos ($3.222.599 de bolsillo). En segundo lugar están la elaboración de productos lácteos ($2.860.742) t en el tercero los servicios de las entidades financieras bancarias ($2.755.272).

Los trabajadores del sector bancarios están entre los que más ganan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la provincia de Mendoza, los que más ganan son los empleados que se desempeñan en el área de “servicios auxiliares a la actividad financiera”, con un ingreso neto promedio de $6.713.985. Figura una vez más en el podio la fabricación de productos farmacéuticos ($5.260.612) y la extracción de petróleo y gas natural ($4.886.261).

Son bastante más bajos los sueldos del Top 3 em Misiones. Una vez más, encabezan la lista los servicios de las entidades financieras bancarias, que ofrecen un salario de $3.468.725. También se destacan los rubros de “ensayos y análisis técnicos” ($2.402.083) y la fabricación de productos farmacéuticos ($2.336.703).

Neuquén, la provincia con el salario promedio más alto del país tiene montos bastante elevados entre las tres actividades que más pagan. Tal vez sorprenda que la cima del ranking no lo ocupe el sector petrolero, sino las industrias básicas de hierro y acero, que pagan en esa provincia un sueldo neto medio de $8.201.058. En segundo lugar sí aparece la extracción de petróleo crudo y gas natural ($8.034.109) y en el tercero la fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras ($6.146.972).

En la provincia de Río Negro, la lista es encabezada por la fabricación de productos farmacéuticos, donde se pagan salarios de $6.458.664. Completan el podio la extracción de petróleo crudo y gas natural ($6.439.153) y la generación de energía eléctrica ($5.188.546).

Sorprende el caso particular de Salta, que tiene un salario muy alto en la cima del ranking. En detalle, los trabajadores que se dedican a la extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos, llegan a cobrar salarios de $13.090.340. Son altos también los sueldos de la extracción de petróleo crudo y gas natural ($7.443.796) y los de la fabricación de productos farmacéuticos ($5.894.484).

En provincias como Salta y San Juan, la minería es protagonista en términos de ingresos (Reuters)

Otra provincia minera, San Juan, también tiene una actividad de ese rubro en lo más alto de la lista. La extracción de minerales metalíferos no ferrosos paga $4.571.075 por mes. En tanto la explotación de minas y canteras paga $4.151.627 y los servicios de entidades financieras bancarias $3.594.166.

En San Luis, en cambio, lideran el mercado las actividades informáticas, que pagan un sueldo promedio neto de $3.397.672. Le siguen un poco por debajo las industrias básicas de hierro y acero ($3.254.371) y los servicios de las entidades financieras bancarias ($3.056.067).

La provincia de Santa Cruz tiene sectores bien variados en la cima del ranking. En lo más alto está la extracción de petróleo crudo y gas natural, que en ese caso paga un promedio de $5.957.987. En el segundo lugar del podio figura la pesca y recolección de productos marítimos, con un sueldo de $5.549.729 y en el tercero está el servicio de transporte marítimo, con un nivel de ingresos de $5.484.833.

En lo que respecta a la provincia de Santa Fe, el puesto más alto del ranking lo ocupan los servicios de administración de mercados financieros, con un sueldo medio de bolsillo de $4.412.783. Completan la lista el servicio de transporte marítimo ($4.325.609) y los servicios de entidades financieras bancarias ($3.317.558).

Las actividades informáticas siguen ofreciendo salarios por encima del promedio en casi todo el país.

En Santiago del Estero, los tres sectores con mejores salarios coinciden con los de otras provincias. En lo más alto aparece la fabricación de productos farmacéuticos. Las empresas de ese rubro pagan salarios de $5.397.752. Bastante más atrás se destacan los servicios de entidades financieras bancarias ($2.634.45) y la distribución de energía eléctrica ($2.397.107).

Los mismos sectores, pero en orden alternado, protagonizan el podio de Tucumán. La actividad de mayor salario promedio es la fabricación de productos farmacéuticos ($5.182.189). En segundo lugar se encuentra la generación de energía eléctrica ($2.998.073) y en el tercero los servicios de las entidades financieras bancarias ($2.996.465).

Finalmente, se debe mencionar el caso de Tierra del Fuego. Una vez más, figura en lo más alto la fabricación de productos farmacéuticos, con un salario promedio de $9.048.829. En la segunda posición figura la “obtención y dotación de personal” ($5.618.832) y en el tercero las actividades de servicios relacionados con la extracción de petróleo y gas ($4.256.979).