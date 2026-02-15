Calculan que la sequía ya achicó en 600.000 toneladas la producción de soja, pero esperan que se corte en el carnaval

El aceite obtenido en la Argentina a partir de la soja se muestra muy competitivo en la India, y su share crece (Revista Chacra)

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) dio a conocer su primera estimación de producción de soja para la región núcleo, proyectando un volumen de 17,2 millones de toneladas (Mt). Esta cifra representa una caída de 600.000 toneladas respecto al horizonte productivo de 40 quintales por hectárea (qq/ha) que se preveía al inicio de la campaña, antes de que el déficit de lluvias y el golpe térmico de enero afectaran los rendimientos potenciales.

Pese a este recorte inicial, los pronósticos meteorológicos para la segunda quincena de febrero, que coinciden con el cierre de los feriados de carnaval, plantean un escenario de alivio. Según el informe de la entidad, se espera el pasaje de una serie de perturbaciones y frentes fríos que podrían normalizar la oferta hídrica en el centro de la región pampeana.

Un cambio de patrón tras el carnaval

El informe técnico detalla que entre el 12 y el 18 de febrero se prevén tres eventos de inestabilidad. Si bien se esperan chaparrones aislados durante el jueves y el fin de semana del 14 y 15 de febrero, el evento más significativo y generalizado está proyectado a partir de la madrugada del martes 17 de febrero, coincidiendo con el último día del feriado de carnaval.

Este fenómeno estará impulsado por el ingreso de un frente frío que traería una mejora en la disponibilidad de agua hacia el final del período. Al respecto, el consultor de la BCR, Alfredo Elorriaga, señaló: “Los próximos siete días podrían marcar el inicio de un cambio en la disponibilidad hídrica del centro de la región pampeana”.

Este cambio de tendencia es fundamental para detener el deterioro de los cultivos que no fueron alcanzados por las lluvias de la primera década de febrero. Mientras que algunos sectores ya recibieron acumulados de entre 30 y 90 mm, otras zonas permanecen bajo un estrés hídrico severo.

Estimaciones de producción y rinde

La proyección actual de 17,2 Mt se sustenta sobre una superficie sembrada de 4,58 millones de hectáreas (M ha) y un rinde promedio estimado de 38 qq/ha. El recorte del 5% en la expectativa de cosecha responde principalmente a las condiciones climáticas adversas registradas desde finales de diciembre hasta enero.

Desde la BCR explican que el volumen actual se mantiene cerca del promedio productivo de los últimos 15 años, que se sitúa en 17,4 Mt, aunque se encuentra lejos del récord de la campaña 2014/15, cuando se produjeron 24 Mt con una superficie de siembra un 30% superior a la actual.

Sin embargo, el informe aclara que el escenario productivo aún no está cerrado y podría haber una recomposición si se confirman las lluvias de la próxima semana. Según el análisis de la entidad:

“Si las lluvias logran afirmarse en las próximas semanas —sobre todo en los sectores que quedaron al margen— el rinde podría recomponerse y acercarse, e incluso superar, el promedio de la campaña pasada. Todo dependerá de cómo juegue el clima en el tramo final”.

La situación dispar en la región núcleo

El informe de la Bolsa rosarina describe una realidad variada dentro de la zona productiva. Las lluvias de principios de febrero lograron frenar la caída del potencial en gran parte del área, pero persiste un “corredor crítico” que representa el 15% de la región.

Este sector, ubicado en la zona de influencia de Rosario y extendiéndose hacia el oeste y el sur, enfrenta un panorama complejo. En el departamento Constitución, en el sur de Santa Fe, se estiman daños de entre el 30% y el 40% en la soja de primera. En la localidad de Bigand, las pérdidas de rendimiento ya superan el 30%, con lotes que podrían perderse totalmente si no reciben agua de manera perentoria. En esta zona, además, se registra una alta presión de plagas como trips y arañuelas, favorecidas por las altas temperaturas.

Por el contrario, en otras subzonas el panorama es más alentador:

Noreste de Buenos Aires (Pergamino): Las lluvias detuvieron el deterioro. Aunque se prevén pérdidas puntuales del 10%, las perspectivas actuales son buenas, con nudos y chauchas bien cargadas.

Marcos Juárez: Si bien existen pérdidas irreversibles, las precipitaciones frenaron los recortes, aunque se requieren nuevos aportes para completar el llenado de granos.

Carlos Pellegrini: El potencial de rinde se mantiene intacto gracias a los últimos eventos pluviales.

El impacto en la soja de segunda

La soja de segunda categoría ha sido la más castigada por la falta de agua de enero. Actualmente, el 30% del área se encuentra en floración (R2) y el resto entre inicio y plena fructificación (R3-R4). Muchos lotes presentan un crecimiento limitado, sin superar la altura del rastrojo de trigo.

La soja de segunda es el cultivo más afectado por el déficit hídrico de enero

En Bigand, la soja de segunda se encuentra en condición de supervivencia y se estiman mermas de producción que podrían alcanzar el 50%. En contraste, en zonas como Carlos Pellegrini, se observa una reactivación de la floración tras las lluvias recientes, lo que genera expectativas de que el impacto en el rinde sea acotado.

Comparativa con la campaña anterior

La BCR destaca que existen factores que permiten ser optimistas respecto a una posible recuperación de los números finales. A diferencia del ciclo pasado, los cultivos comenzaron la campaña con napas recuperadas tras las lluvias de 2025. Además, la evapotranspiración actual es más moderada.

El informe recuerda que, durante la campaña 2024/25, la estimación también había sido ajustada a la baja en esta fecha, pero una recomposición de las lluvias durante la segunda quincena de febrero y marzo permitió que el rinde promedio “rebotara” hasta los 39,4 qq/ha.

La expectativa de los productores y técnicos está puesta ahora en que el frente frío esperado para después del carnaval cumpla con las proyecciones y logre estabilizar la condición de los cultivos en la recta final del ciclo productivo.