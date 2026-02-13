Renovaron descuentos del 30% para cargar nafta y gasoil: qué promociones ofrece cada banco en febrero 2026

Los topes de reintegro en febrero varían según la entidad financiera, con máximos que alcanzan los $40.000 mensuales.

Las estaciones de servicio YPF, Shell, Axion y Puma Energy actualizaron sus esquemas de beneficios para febrero de 2026. En un mercado donde los precios impactan directamente en el costo de vida, la estrategia de los consumidores se volcó a la ingeniería financiera: combinar el día de la semana con la aplicación móvil y el banco emisor para maximizar el ahorro.

A continuación, el detalle pormenorizado de las promociones vigentes marca por marca:

YPF: Beneficios por horario y alianzas bancarias

La petrolera estatal mantiene un esquema agresivo que premia la carga digital y el uso de su propia aplicación.

Carga Nocturna: Quienes carguen entre las 00:00 y las 06:00 AM obtienen un 6% de ahorro todos los días. Lo distintivo de este beneficio es que no tiene tope .

Autodespacho: Para quienes prefieren la modalidad de autoservicio, hay un 3% de descuento diario, también sin tope.

Socios ACA: 5% de descuento todos los días con un tope mensual de $11.500 .

Dato clave: Estas tres promociones son acumulables si se gestionan desde la app.

A su vez, mantiene diferentes alianzas con bancos:

Banco Nación: Los viernes, 30% de ahorro pagando con MODO BNA+ (tope de $15.000 ).

Banco Macro: Los miércoles, 20% para Platinum (tope $15.000) y 30% para Selecta con Visa Signature (tope $25.000 ).

Banco Comafi: Sábados con ahorros del 10% al 20% según el segmento. Los clientes Único Black pueden alcanzar un ahorro de hasta $40.000 en el mes aprovechando el tope semanal de $10.000.

Banco Galicia: Lunes, 10% o 15% (Éminent) vía MODO. Suma un 10% extra si se acredita el sueldo en la entidad.

Otros: ICBC (martes, 15% con sueldo), Ciudad (domingos, 15% para jubilados y sueldos) y Santander (jueves, 10% con Platinum/Black).

Shell: Descuentos en V-Power y fidelización

Shell centra sus beneficios en su combustible premium y en alianzas con programas de fidelidad de consumo masivo.

Por un lado, se mantienen los beneficios con Shell Box:

Miércoles de V-Power: 10% de descuento en las cargas de su línea premium, con un tope de $4.000 por semana.

"Las petroleras privadas apuestan fuerte a sus aplicaciones de fidelización, como Shell Box y la app ON, para retener clientes con descuentos exclusivos en combustibles premium (Gutavo Gavotti)

Además, están vigentes para febrero diferentes promociones bancarias:

Banco Comafi: Los domingos replican su esquema de YPF: desde 10% hasta 20% con el tope máximo de $40.000 mensual para el segmento Black.

Banco Galicia: Los días lunes, pagando con MODO, se accede a 10% de descuento.

Banco Nación: Los viernes, 30% de descuento con MODO BNA+ (tope $15.000).

Banco Ciudad: Domingos con 10% de base y 15% para plan sueldo (tope $15.000).

Axion Energy: La apuesta por la App ON

Axion segmenta sus beneficios principalmente a través de su plataforma de fidelización, con fuertes descuentos los días de mayor circulación.

Lunes y Viernes: 10% de descuento en la línea Quantium (nafta y diesel). Los topes varían según el nivel del usuario en la app, pudiendo llegar a $12.000 mensuales.

Las alianzas que mantiene vigentes con entidades financieras son las siguientes

Brubank: Es uno de los jugadores fuertes aquí. De viernes a domingo ofrece un 20% (Plan Plus) o 30% (Plan Ultra) , con un tope mensual muy competitivo de $30.000 .

Banco Carrefour: Los martes ofrece un 10% con la tarjeta Mi Carrefour (tope de $3.000).

Banco Nación: Mantiene el beneficio de los viernes del 30% con MODO BNA+.

Banco Comafi: Los lunes aplica descuentos del 10% al 20% con los mismos topes escalonados que en el resto de las marcas.

Banco Ciudad: Los días domingos se ofrecen descuentos que van del 10% al 15%, dependiendo del plan.

Banco Credicoop: Los viernes, abonando a través de la app de MODO, se puede conseguir un descuento de entre 15% y 20%.

Banco Patagonia: Los jueves, pagando con MODO, se ofrece 20% de descuento.

Banco Galicia: Los lunes se puede acceder a un descuento del 15% pagando con MODO.

Puma Energy: Vouchers y ahorros fijos

Puma mantiene un esquema simplificado pero con techos de ahorro interesantes mediante el canje de puntos.

Beneficios con Puma Pris:

Miércoles y viernes: 10% de ahorro en nafta Súper, Premium e Ion Diesel. El beneficio aplica hasta un máximo de 50 litros por carga.

Sistema de puntos: La app permite acumular puntos que luego se canjean por vouchers de descuento que pueden alcanzar los $20.000.

Además, dos bancos mantienen promociones vigentes con PUMA:

Banco Comafi: Los viernes se activa el descuento de hasta el 20% (tope semanal de $10.000 para Único Black).

Banco Galicia: Los lunes ofrece descuentos del 10% o 15% dependiendo de la cartera del cliente, con el refuerzo habitual por acreditación de haberes.

Estrategias de ahorro y la importancia de la “letra chica”

Para que el beneficio sea efectivo y no una simple promesa publicitaria, el consumidor debe convertirse en un estratega del surtidor. Hoy en día, el uso del plástico físico es casi un obstáculo para el ahorro: la gran mayoría de los reintegros de mayor impacto, como el 30% que ofrece el Banco Nación o las promociones de Macro, están sujetos estrictamente al pago mediante códigos QR. Es fundamental que el conductor tenga configuradas aplicaciones como MODO, BNA+ o las plataformas propias de cada petrolera antes de llegar a la estación, ya que un pago tradicional con banda magnética o chip suele anular automáticamente cualquier posibilidad de devolución.

El uso de billeteras virtuales como MODO y BNA+ es hoy el requisito principal para activar las promociones más agresivas

Por otro lado, el éxito de la operación reside en entender la dinámica de los topes de reintegro. No basta con mirar el porcentaje de descuento; el dato crucial es si ese límite de devolución se aplica por cada carga individual, de forma semanal o si es un techo mensual inamovible. Mientras que algunas entidades como el Banco Comafi permiten escalar el ahorro hasta los $40.000 mensuales mediante la suma de topes semanales, otras promociones agotan su beneficio en un solo tanque lleno. Por eso, revisar las condiciones en la app bancaria antes de cargar es la diferencia entre un descuento marginal y un alivio real para el bolsillo.

Finalmente, febrero de 2026 se destaca por la posibilidad de aplicar beneficios en cascada, una técnica de acumulación que el usuario inteligente no debe dejar pasar. En estaciones como YPF, la ingeniería del ahorro permite combinar factores: se puede aprovechar la rebaja por autodespacho, sumarle el beneficio de la carga en horario de madrugada y, sobre ese valor ya reducido, aplicar la promoción bancaria del día. Esta triangulación de beneficios es la que permite, en última instancia, perforar el precio de lista y obtener un costo por litro significativamente menor al que marca la pizarra de la estación.