ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 si mi DNI termina en 7

El calendario de pagos de ANSES para febrero de 2026 segmenta las fechas por terminación de DNI (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció el calendario de pagos para febrero de 2026, un esquema que asigna fechas específicas de cobro según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Este sistema segmentado busca facilitar el acceso ordenado a las prestaciones y evitar aglomeraciones en bancos y puntos de pago.

De acuerdo con la información difundida por ANSES y fuentes oficiales del gobierno nacional, estas son las fechas y montos de las principales prestaciones para quienes tienen el DNI finalizado en 7.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: fecha y monto para DNI terminado en 7

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y poseen DNI finalizado en 7 podrán cobrar el 19 de febrero de 2026. El monto correspondiente al haber mínimo, actualizado por la movilidad mensual establecida en el decreto 274/2024, es de $359.254,35. Además, quienes cobran la mínima recibirán un bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el total a $429.254,35.

El pago debe efectuarse en las sucursales bancarias habilitadas y en la red de cajeros automáticos, presentando el DNI y la tarjeta de débito. El calendario puede consultarse a través del sitio web de ANSES o por su aplicación oficial.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: fecha y monto para DNI terminado en 7

Para los beneficiarios cuyos haberes superan el mínimo y tienen DNI finalizado en 7, el calendario de pagos indica que podrán acceder a su prestación el 26 de febrero de 2026. El monto máximo establecido para este segmento es de $2.417.441,63, mientras que el bono extraordinario se otorga en forma proporcional, ajustándose para que la suma del haber y el bono no supere los $429.254,34.

La acreditación se realiza automáticamente en la cuenta bancaria registrada.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: cuándo y cuánto se cobra si el DNI termina en 7

Las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo y tienen DNI terminado en 7 cobrarán el 20 de febrero de 2026. Según el calendario oficial del organismo, la AUH y la asignación familiar garantizan cobertura a millones de niñas, niños y adolescentes. El monto de la AUH para febrero de 2026 es de $52.554 por hijo, mientras que la Asignación Familiar por Hijo varía de acuerdo con los ingresos del grupo familiar, partiendo de $26.276 para el tramo más bajo.

La Asignación por Embarazo mantiene el esquema de pago y montos equivalentes a la AUH (ANSES)

Asignación por Embarazo: fecha y monto para DNI terminado en 7

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI finalizado en 7 podrán acceder a su prestación el 23 de febrero de 2026. Esta asignación, destinada a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad social, tiene un monto de $52.554 para el mes de febrero, siguiendo el mismo esquema que la AUH.

El pago se acredita en la cuenta bancaria informada, permitiendo organizar gastos fundamentales durante el embarazo.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad: cuándo cobro si mi DNI termina en 7

Quienes reciben la Asignación por Prenatal o la Asignación por Maternidad y cuentan con DNI terminado en 7 recibirán el pago el 18 de febrero de 2026. El monto de la asignación por prenatal corresponde a $26.276 para el tramo más bajo, mientras que el valor de la asignación por maternidad depende del sueldo registrado previo al inicio de la licencia. Ambas prestaciones aseguran el acompañamiento económico durante el embarazo y el período posnatal, con fechas escalonadas según la terminación del DNI.

Pensiones No Contributivas: fecha y monto para DNI terminado en 7

Las Pensiones No Contributivas (PNC), dirigidas a personas con discapacidad, madres de siete hijos o más y adultos mayores sin aportes suficientes, se pagan el 12 de febrero de 2026 para quienes tienen DNI terminado en 7. El monto estimado para febrero es de $251.453,59, cifra que incluye el aumento por movilidad y el bono extraordinario de $70.000 otorgado por el gobierno nacional. Además, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se sitúa en $287.403,48.

Desempleo Plan 1: cuándo cobro si mi DNI termina en 7

Los beneficiarios del Desempleo Plan 1, cuyo DNI finaliza en 7 recibirán su prestación el 27 de febrero de 2026. El monto varía según los aportes y la situación laboral anterior, y debe verificarse en el recibo de haberes disponible en mi ANSES desde la fecha de pago. La prestación por desempleo brinda cobertura a trabajadores registrados que perdieron su empleo sin causa justificada.