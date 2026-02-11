Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 11 de febrero

La divisa al público es ofrecida a $1.425 para la venta en el Banco Nación, un mínimo desde noviembre. El BCRA acumula compras por casi USD 1.700 millones en 2026

13:22 hsHoy

¿Cómo opera el dólar en bancos?

El dólar al público es vendido a $1.425 en la ventanilla del Banco Nación. El dólar minorista cae 55 pesos o 3,7% en 2026, mientras que el mayorista recorta 49 pesos o 3,4% en el breve recorrido del año.

Nueva baja del dólar blue

El precio del dólar blue recortó el martes otros cinco pesos o 0,3% este martes, a $1.425 para la venta, un mínimo desde el 21 de noviembre. El blue se viene desplomando 105 pesos o 6,9% en 2026.

Por qué baja el dólar pese a las compras de divisas del Banco Central: 5 claves para entender al mercado

El dólar mayorista se acercó al piso de 1.400 pesos, un mínimo desde el 18 de noviembre. En 2026 cae 3,3%, pese a la presión compradora de un BCRA que ya absorbió más de USD 1.600 millones en la plaza cambiaria

Mientras que el dólar vuelve a caer, se aleja del techo de las bandas cambiarias.

El dólar está teniendo un comportamiento contraintuitivo en este inicio de 2026: baja de precio a pesar de las constantes posturas compradoras del Banco Central en el mercado y se va alejando del techo de las bandas cambiarias, pese a que ésta se amplían al ritmo de una inflación todavía muy alta sobre el 2% mensual.

