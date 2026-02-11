Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 11 de febrero

El dólar está teniendo un comportamiento contraintuitivo en este inicio de 2026: baja de precio a pesar de las constantes posturas compradoras del Banco Central en el mercado y se va alejando del techo de las bandas cambiarias, pese a que ésta se amplían al ritmo de una inflación todavía muy alta sobre el 2% mensual.

El precio del dólar blue recortó el martes otros cinco pesos o 0,3% este martes, a $1.425 para la venta, un mínimo desde el 21 de noviembre. El blue se viene desplomando 105 pesos o 6,9% en 2026.

El dólar al público es vendido a $1.425 en la ventanilla del Banco Nación. El dólar minorista cae 55 pesos o 3,7% en 2026, mientras que el mayorista recorta 49 pesos o 3,4% en el breve recorrido del año.

Últimas noticias

