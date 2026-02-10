Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 10 de febrero

En función de la caída generalizada del dólar, la cotización marginal restó el lunes otros cinco pesos o 0,3%, a $1.430 para la venta, un piso desde el 4 de diciembre. En 2026 el dólar blue retrocede 100 pesos o 6,5 por ciento.

Luego de haber sorteado en enero el pago a los bonistas con un préstamo con bancos internacionales y utilizar reservas del Banco Central para hacer frente a un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía, Luis Caputo , tiene un nuevo compromiso por delante. En febrero debe realizar un pago superior a USD 1.000 millones por vencimientos Bopreales (títulos emitidos por el Banco Central para cubrir deudas con importadores). Tras esa salida de reservas, el Gobierno enfrentará una relativa calma hasta julio, donde vuelve a tener un compromiso de USD 4.300 millones con privados.

El dólar siguió en descenso en todas las franjas de mercado, para anotar sus precios más bajos en casi tres meses , con un sostenido monto operado y las continuas compras de contado del banco Central.

El Banco Central efectuó una muy importante compra de USD 176 millones, el 40% de la oferta privada en plaza y muy por encima del objetivo de 5% como valor tentativo autoimpuesto por la entidad. Las reservas internacionales brutas aumentaron en USD 383 millones, a USD 45.323 millones , apuntaladas a la vez por un importante rebote del oro (+2,4% a USD 5.098 la onza) que integra los activos.

El dólar al público finalizó el lunes con baja de diez pesos o 0,7% este lunes, a $1.440 para la venta según la referencia del Banco Nación, el nivel más bajo desde el 19 de noviembre. En 2026 el dólar minorista mantiene un descenso de 40 pesos o 2,7 por ciento.

El dólar al público resta 10 pesos o 0,7% en su precio de venta, a $1.430 en la ventanilla del Banco Nación. La baja del precio sigue a la zaga del descenso del dólar mayorista, que ahora negocia a 41.407, tras un mínimo intradía en los 1.401 pesos.

El precio del dólar blue recorta otros cinco pesos o 0,3$ este martes, a $1.425 para la venta, un mínimo desde el 21 de noviembre.

Últimas noticias

Millicom y NJJ adquirieron Telefónica Chile en el marco de una operación estratégica La compra implicó un pago inicial de 50 millones de dólares, con la posibilidad de una contraprestación adicional de hasta 150 millones, condicionada a la generación de valor futuro

Cambios en los Registros del Automotor: el Gobierno dio un paso más y les quita nuevas funciones El Ministerio de Justicia ordenó la centralización de legajos sin movimiento de los últimos 15 años, una medida que profundiza la digitalización del sistema registral y reduce tareas en las dependencias, en el marco de la reforma que impulsa el oficialismo

El frigorífico que creó las hamburguesas Paty despidió a casi 200 trabajadores La empresa, con plantas en General Pico, Trenel y Arata, desvinculó a más de 180 empleados tras una paralización casi total de sus operaciones

Descuentos de hasta 20% para jubilados de Anses: cómo acceder y dónde se encuentran Varias cadenas lanzaron conjuntamente con el Gobierno distintos beneficios destinados a adultos mayores