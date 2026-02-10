Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 10 de febrero

La divisa al público cae a $1.430 para la venta en el Banco Nación. El blue cae a$1.425

15:29 hsHoy

Cae el dólar blue

El precio del dólar blue recorta otros cinco pesos o 0,3$ este martes, a $1.425 para la venta, un mínimo desde el 21 de noviembre.

15:10 hsHoy

Nueva baja del dólar

El dólar al público resta 10 pesos o 0,7% en su precio de venta, a $1.430 en la ventanilla del Banco Nación. La baja del precio sigue a la zaga del descenso del dólar mayorista, que ahora negocia a 41.407, tras un mínimo intradía en los 1.401 pesos.

15:10 hsHoy

¿A cuánto se negocia el dólar en bancos?

El dólar al público finalizó el lunes con baja de diez pesos o 0,7% este lunes, a $1.440 para la venta según la referencia del Banco Nación, el nivel más bajo desde el 19 de noviembre. En 2026 el dólar minorista mantiene un descenso de 40 pesos o 2,7 por ciento.

13:10 hsHoy

El BCRA compró USD 176 millones

El Banco Central efectuó una muy importante compra de USD 176 millones, el 40% de la oferta privada en plaza y muy por encima del objetivo de 5% como valor tentativo autoimpuesto por la entidad. Las reservas internacionales brutas aumentaron en USD 383 millones, a USD 45.323 millones, apuntaladas a la vez por un importante rebote del oro (+2,4% a USD 5.098 la onza) que integra los activos.

13:10 hsHoy

El dólar profundizó la caída y tocó un mínimo en casi tres meses

La divisa al público bajó a $1.440, un mínimo desde el 19 de noviembre. En el mercado mayorista cayó a $1.416, para alejarse del techo de las bandas cambiarias

El dólar mayorista operó a
El dólar mayorista operó a 163 pesos o un 11,5% del techo de las bandas cambiarias.. REUTERS/Dado Ruvic

El dólar siguió en descenso en todas las franjas de mercado, para anotar sus precios más bajos en casi tres meses, con un sostenido monto operado y las continuas compras de contado del banco Central.

13:09 hsHoy

El próximo desafío de Caputo: hay un pago por más de USD 1.000 millones en febrero y después calma hasta julio

La agenda de vencimientos financieros marca fuertes desafios en los próximos meses. Con cifras que pueden impactar en la acumulación de reservas del Banco Central y pone en duda la postura de Caputo de no querer ir al mercado internacional

El presidente Javier Milei y
El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo (AP)

Luego de haber sorteado en enero el pago a los bonistas con un préstamo con bancos internacionales y utilizar reservas del Banco Central para hacer frente a un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene un nuevo compromiso por delante. En febrero debe realizar un pago superior a USD 1.000 millones por vencimientos Bopreales (títulos emitidos por el Banco Central para cubrir deudas con importadores). Tras esa salida de reservas, el Gobierno enfrentará una relativa calma hasta julio, donde vuelve a tener un compromiso de USD 4.300 millones con privados.

13:09 hsHoy

El dólar blue, a 1.430 pesos

En función de la caída generalizada del dólar, la cotización marginal restó el lunes otros cinco pesos o 0,3%, a $1.430 para la venta, un piso desde el 4 de diciembre. En 2026 el dólar blue retrocede 100 pesos o 6,5 por ciento.

