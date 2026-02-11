Banco Nación se sumó a Adeba a casi un año de su renuncia a la Asociación de Bancos Públicos y Privados

“El sistema bancario argentino está llamado a ser uno de los pilares de la recuperación de Argentina", dijo el BNA

En abril del año pasado, de manera sorpresiva, Banco Nación anunció que renunciaba a la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), la institución que nuclea a las entidades financieras estatales y que referencia a la banca pública en el país.

Ahora, la entidad oficial que preside Darío Wasserman –luego de la salida de Daniel Tillard a mediados de diciembre– anunció que ingresa como miembro pleno a la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) tras la aprobación, por unanimidad, de su Comisión Directiva.

“El sistema bancario argentino está llamado a ser uno de los pilares de la recuperación de Argentina, a través de la prestación de servicios financieros, provisión de medios de pagos y generación de préstamos”, dijo el Nación.

También destacó que con su incorporación, el número de entidades miembro de Adeba asciende a 30, “fortaleciéndose así la representatividad de la asociación en el país”.

Darío Wasserman

“Adeba tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible del país y de la banca argentina, con inclusión financiera, en un contexto de competencia en igualdad de condiciones y observando las buenas prácticas”, dijo el mayor banco del país.

Ahora, Adeba tiene 50% de los bancos del sector (30), 55% de los empleados y alrededor del 60% tanto de los activos como de patrimonio neto total de las entidades.

Al momento de ser designado, Wasserman ocupaba la vicepresidencia de la entidad desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Desarrolló su carrera en el sistema financiero con foco en las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR), presidió Móvil SGR y Garantizar SGR, la sociedad del sector que cuenta con una participación accionaria principal del Nación. Además, estuvo al frente de la Cámara Argentina de Sociedades de Garantías Recíprocas y fue vicepresidente segundo de la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Garantía (ALIGA) entre 2016 y 2018.

Está casado con Pilar Ramírez, presidenta del bloque libertario de la Legislatura y referente porteña de La Libertad Avanza.

La salida de Abappra

La salida de BNA de Abappra sorprendió al mercado y no hubo, de manera oficial, información sobre las razones que la motivaron. Tampoco hubo una comunicación oficial al respecto.

Incluso el propio Tillard era presidente de la entidad, tal como marca una tradición de muchos años. Dado que se trata del banco más importante del país, que siempre mantiene una postura política oficialista frente a los distintos gobiernos, quien preside el Nación también lo hace con la entidad que agrupa a los bancos públicos.

Desde el mercado surgieron algunas conjeturas, en ese momento, sobre la decisión. Una de ellas apunta a lo meramente partidario, entendiendo que la gestión libertaria no quiere compartir una entidad con el Banco Provincia y el Banco Ciudad, vinculados al peronismo y al PRO, respectivamente. Sus presidentes, Juan Cuattromo y Guillermo Laje, son vicepresidentes de Abappra.

La nota de renuncia del Banco Nación

El Nación fue transformado en Sociedad Anónima en febrero pasado mediante un decreto del Presidente Javier Milei, como paso previo a la apertura al capital privado que todavía tiene mucho camino por recorrer, ya que requiere de una aprobación del Congreso. El 100% de su capital sigue siendo del Estado Nacional.

La nueva condición de S.A. del Nación (hasta hace poco era un ente autárquico) tampoco le impedía participar en Abappra. La entidad congrega a muchos bancos provinciales que revisten la condición de Sociedad Anónima. Entre ellos, el Banco de Córdoba (Bancor), que se transformó en S.A. en 2004 justamente bajo la presidencia de Tillard.

La representación de las entidades financieras se reparte en otras tres asociaciones: Adeba, que reúne a los bancos privados de capital nacional; ABA, que lo hace con los bancos de capital extranjero, y ABE, que representa a la banca especializada.