Mercados: bajan las acciones y suben bonos argentinos, a la espera del dato de inflación de enero

Los activos argentinos operan con mínimos cambios, con la atención puesta en los datos económicos de la semana.

El tratamiento de una ambiciosa reforma laboral en el Congreso y el relevamiento del dato inflacionario de enero, después del arduo debate acerca de los plazos para actualizar la metodología de medición, centraban el martes la atención del dinámico y selectivo mercado financiero argentino.

Además, cierta debilidad del dólar a nivel global respaldaba la estabilidad cambiaria doméstica y la crecientes reservas del Banco Central, dado que la entidad a diario suma divisas por su intervención en la ronda de negocios mayorista, lo que alienta nuevamente un ligero retroceso en los niveles del riesgo país hasta la zona cercana a los 500 puntos básicos.

A las 12:10 horas, en la Bolsa de Buenos Aires, el índice accionario S&P Merval perdía un 1%, en los 2.950.000 puntos, mientras que los bonos soberanos arrojaban una ligera tendencia alcista de 0,1% en promedio, con un riesgo país que alcanzaba los 505 puntos básicos.

Los ADR y acciones argentinos operados en dólares en Wall Street operan mixtos. YPF negocia estable, Grupo Galicia sube 0,3% y Banco Supervielle cede 2,4 por ciento.

Mientras tanto, antes del cierre del mercado el martes se conocerá el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de enero, que habría avanzado un 2,5%, según la mediana de un sondeo de Reuters.

Días atrás renunció el titular del ente estadístico INDEC en desacuerdo con el Gobierno, que decidió mantener la misma fórmula con base en el 2004 para medir el IPC actual, cuando el organismo buscaba instrumentar una actualización con base 2017/2018.

Con la instrumentación de la ley bautizada como “Inocencia Fiscal”, el Gobierno busca incrementar los depósitos en dólares en base a sumas no declaradas previamente, con la idea de que la medida ayude a reactivar la tercera economía de Latinoamérica.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:10 horas)

El dólar mayorista, en la zona de los 1.400 pesos, transita una etapa de de franca estabilización en los niveles de noviembre del año pasado, solo contenido por la intervención del BCRA a favor de las reservas internacionales.

La autoridad monetaria compró el lunes 176 millones de dólares del mercado interbancario y suma 1.652 millones en el transcurso del 2026.

Hay “necesidad de una reforma laboral integral. Es necesario revertir el largo período de estancamiento en la generación de empleo formal en relación de dependencia en el sector privado en la Argentina”, reportó la Fundación Libertad y Progreso, en base a un petitorio firmado por diferentes organizaciones.

El Senado comenzará a tratar el proyecto de “Modernización laboral” el miércoles, con negociaciones del Gobierno hasta último momento en búsqueda del consenso.

Un artículo del IERAL de la Fundación Mediterránea indicó que el país transita una etapa de “trilema por las reservas, la actividad y la inflación”.

Además, el Tesoro llevará a cabo este miércoles 11 una licitación interna de deuda para cubrir vencimientos por casi 10 billones de pesos, mediante cuatro papeles a tasa fija, dos ligadas a la TAMAR, cuatro ‘Boncer’ y otra la letra vinculada al dollar linked.

“El foco estará no sólo sobre el rollover (renovación) sino sobre las tasas convalidadas con respecto a las operaciones en el mercado secundario, en un contexto donde ya comienza a ceder la demanda estacional de pesos”, comentó el Grupo SBS en un informe de mercado.

Los índices de Wall Street operan con subas en un rango de 0,2% a 0,7%, muy cerca de máximos, luego de que las ventas minoristas en Estados Unidos se mantuvieron inesperadamente sin cambios en diciembre, lo que coloca al gasto del consumidor y a la economía en general en una senda de crecimiento más lento de cara al nuevo año.

En el exterior, “el punto de partida en Estados Unidos luce más optimista frente a meses atrás, con perspectivas económicas más alentadoras. Si bien se han disipado varios frentes de incertidumbre -como política comercial y eventos geopolíticos-, resulta conveniente mantener la selectividad en acciones de calidad y buenos fundamentos financieros”, explicaron los analistas de Puente.

“Este panorama económico induciría a que la autoridad monetaria implemente un nuevo recorte en la tas de referencia en 2026. El efecto de un escenario de este estilo sobre los índices de acciones puede resultar mixto ya que, si bien se baja la tasa de interés para apuntalar el mercado laboral, un recorte en sí trae tranquilidad y optimismo a los inversores”, añadió Puente.