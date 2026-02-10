La UTA amenazó con un paro de colectivos para el 11 de febrero: qué sectores del país se verían afectados

La UTA lanzó un ultimátum a las empresas del interior y exige el pago de salarios con aumentos paritarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció una medida de fuerza que podría suspender el servicio de colectivos en el interior de Argentina el 11 de febrero de 2026. El sindicato dio un ultimátum a las empresas de transporte de las provincias, reclamando el pago de salarios con aumentos homologados en paritarias, similares a los que ya rigen en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta advertencia se inscribe en el contexto de negociaciones fallidas y una disputa sobre la actualización de haberes para los choferes de corta y media distancia fuera del AMBA.

El comunicado difundido por la UTA, firmado por el secretario general Roberto Fernández, sostuvo que la organización sindical decidió avanzar con una medida de fuerza si el 10 de febrero los empresarios no cumplen con los aumentos salariales acordados en paritarias. El gremio expresó que los empresarios del sector en las provincias argumentan que los recursos resultan insuficientes, pese a que los boletos en el interior poseen valores superiores a los del AMBA. La UTA planteó: “Queremos saber que no es cierto que no les alcanza”, en un mensaje dirigido a quienes administran las empresas de transporte del interior.

La amenaza de paro impacta sobre las líneas de colectivos de corta y media distancia en todo el interior del país, excluyendo a la zona del AMBA. El gremio señaló que desde diciembre mantiene reuniones con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) y que, tras varias audiencias en la Secretaría de Trabajo, no consiguió un principio de acuerdo. La UTA remarcó que como entidad sindical considera su deber advertir sobre la situación que atraviesan las provincias en relación con las paritarias de todo el interior, e insistió en la necesidad de replicar el esquema salarial que ya se aplica en la zona metropolitana.

El acuerdo salarial que el sindicato exige implementar en las provincias es el que se firmó recientemente para los colectiveros del AMBA, con vigencia de enero a marzo de 2026 y proyección a abril. Según fuentes gremiales, el esquema incluye incrementos escalonados y sumas no remunerativas. Para enero de 2026, el salario básico se ubica en $1.389.180, con un aumento del 1,4% y una suma extraordinaria no remunerativa de $100.000. En febrero, el básico sube a $1.407.239,34, con un incremento del 1,3%, otra suma no remunerativa de $100.000 y viáticos de $16.000 por jornada. El monto base para marzo asciende a $1.425.533,45, con un incremento del 1,3%, una suma no remunerativa de $120.000 y viáticos de $17.000 por jornada. La proyección para abril establece un salario básico de $1.545.278,25, con viáticos y adicionales por antigüedad, y la remuneración total para un chofer inicial supera los $2.000.000 al sumar todos los rubros fijos y viáticos.

El acuerdo salarial firmado en el AMBA incluye aumentos escalonados y sumas no remunerativas desde enero hasta abril de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conflicto gremial en el interior mantiene en vilo la regularidad del servicio de colectivos y genera incertidumbre entre los usuarios, quienes pueden verse afectados si la medida de fuerza se concreta. El comunicado gremial enfatizó que, en todo momento, la UTA procuró la paz social y la tranquilidad de todos los sectores, y que la responsabilidad del conflicto recae sobre los empresarios que no cumplen con los acuerdos salariales. El texto distribuido por el sindicato advirtió: “En virtud de ello, se pone en conocimiento de los empresarios que el día 10/02/2026 deberá cumplirse con los salarios acordados en el ámbito del AMBA; caso contrario, el día 11/02/2026 se llevará a cabo una medida de fuerza consistente en un paro en todas las provincias del interior”.

La disputa salarial se desarrolló en paralelo al anuncio de un aumento del 41% en las tarifas de colectivos nacionales del AMBA, dispuesto por la Secretaría de Transporte, que depende del Ministerio de Economía. La resolución oficial, que se publicó en el Boletín Oficial, estableció que el incremento se realizará en dos tramos: el primero el 17 de febrero, con un aumento del 31% que llevará el boleto mínimo a $650, y el segundo el 16 de marzo, con un incremento adicional del 10% que fijará el boleto mínimo en $700. Según la Secretaría de Transporte, “la medida responde a la búsqueda de mayor competitividad del sector automotor y de una actualización en los valores de la tarifa”. Este ajuste tarifario solo afecta a las líneas de colectivos nacionales del AMBA, es decir, aquellas que cruzan la avenida General Paz o el Riachuelo, unas 104 en total.

En las provincias, la situación es diferente: los empresarios del transporte sostienen que los recursos que reciben resultan insuficientes para hacer frente a los aumentos salariales exigidos por la UTA. El gremio, por su parte, remarcó que los boletos en el interior tienen valores superiores a los del AMBA. El comunicado del sindicato, difundido por redes sociales, expresó que “resulta sorprendente reiterar que en aquellas provincias que no cuentan con una hoja de ruta definida, el análisis se limita únicamente a cuestiones financieras o de caja”.

Mientras tanto, en el AMBA, la amenaza de paro que existió para finales de enero se desactivó después de que los trabajadores y las empresas alcanzaron un acuerdo salarial por aumentos del 4%, distribuidos en tres tramos: 1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo. Los trabajadores del interior reclaman ahora que esos mismos incrementos y condiciones se apliquen en sus provincias, para equiparar sus ingresos a los de los conductores metropolitanos.

La definición de la medida de fuerza depende de lo que ocurra el 10 de febrero. La UTA informó que si los empresarios abonan los salarios con los aumentos homologados, el paro no se llevará a cabo. Caso contrario, el 11 de febrero el servicio de colectivos en el interior quedará interrumpido, afectando a miles de usuarios en distintas provincias.