Estafa a ahorristas con IA: usaron la imagen de Caputo y de prestigiosos economistas para engañar inversores

La circulación de videos falsificados que muestran a reconocidos economistas y funcionarios recomendando inversiones marcó un nuevo capítulo en el uso fraudulento de la inteligencia artificial en el ámbito financiero argentino. El esquema apunta a usuarios desprevenidos, modifica imágenes y voces de personalidades públicas y utiliza sus nombres para dar apariencia de legitimidad a propuestas de fácil acceso a grandes sumas de dinero.

En los últimos días, Ricardo López Murphy, economista, ex ministro de Economía y actual diputado nacional, advirtió sobre el surgimiento de videos y páginas web apócrifas. “Amigos, quiero alertarlos por algo serio. En los últimos días me empezaron a llegar mensajes de muchas personas preocupadas por unos videos y páginas truchas donde, mediante inteligencia artificial, me editan la cara y la voz para simular que promociono inversiones o oportunidades financieras. Quiero aclarar que todo es FALSO. Yo nunca jamás recomendé ni recomendaría ninguna operación financiera. Esto no es una picardía ni una broma, es un delito. Es una estafa que busca engañar a la gente decente, y están usando mi nombre para eso. Les pido que tengan cuidado y estén atentos. Si encuentran esas páginas, reporten. No envíen dinero ni datos personales. No compartan claves ni códigos con nadie. A los estafadores, ni un centímetro”, expresó López Murphy en un mensaje público.

La maniobra digital utiliza montajes audiovisuales donde la imagen y la voz de personajes como López Murphy, Miguel Kiguel y Luis Caputo, entre otros, aparecen promocionando supuestas oportunidades de inversión. Las grabaciones incluyen textos y locuciones que prometen ingresos extraordinarios y beneficios garantizados, con la intención de captar fondos de los usuarios.

En uno de estos videos, se atribuye falsamente a López Murphy la siguiente afirmación: “Con orgullo puedo anunciar que todo ciudadano argentino que participe en este proyecto recibirá un ingreso garantizado de setecientos mil pesos argentinos por semana. Para desarrollar este software, se han involucrado a los mejores expertos financieros del mundo y de Estados Unidos. La plataforma cuenta con respaldo oficial y el Banco Central de Argentina garantiza su rentabilidad. Se ha establecido intencionalmente un depósito mínimo reducido de ciento cincuenta mil pesos argentinos para que cualquier persona pueda aprovechar esta oportunidad y cambiar su vida para siempre. El depósito mínimo podría aumentar en breve a trescientos sesenta mil pesos, por lo que conviene apresurarse”. La declaración es falsa y López Murphy nunca emitió esas palabras.

El mecanismo fraudulento se repite con otros economistas de alto perfil. Miguel Kiguel, titular de Econviews y ex secretario de Finanzas, también difundió una advertencia ante la aparición de videos editados. “Está circulando en las redes que yo estoy promoviendo una inversión que genera rendimientos extraordinarios. ES UNA ESTAFA creada con inteligencia artificial. Agradezco que lo puedan difundir para frenar la estafa”, sostuvo el economista.

En los registros manipulados, la voz y la imagen de Kiguel se emplean para reforzar el mensaje de falsas garantías de ingresos. El guión apócrifo atribuye a Kiguel una promesa idéntica a la que se utiliza en el caso de López Murphy, con alusiones a un “ingreso garantizado”, respaldo oficial y beneficios inmediatos para quienes aporten determinado monto de dinero.

Los videos fraudulentos presentan un formato similar. Tras la intervención falsa de Kiguel, la voz en off introduce a Luis Caputo, ex ministro de Economía de la Nación. El material apócrifo le hace declarar: “Miguel Kiguel genera opiniones divididas, es cierto, pero ante este proyecto, ante esta oportunidad, no se puede sentir nada más que gratitud. Yo mismo verifiqué la plataforma y, y puedo confirmar que, que realmente funciona. Todo es muy sencillo”. Ninguna de estas afirmaciones corresponde a declaraciones reales de Caputo, Kiguel o cualquier otro economista citado.

El uso de tecnología de inteligencia artificial para crear, editar y difundir estos contenidos permite modificar el rostro y la voz de personas reconocidas con un nivel de realismo que puede engañar a quienes ven el material sin un análisis más profundo. El objetivo de quienes organizan estas campañas es captar la confianza de los potenciales ahorristas, quienes pueden asumir que las recomendaciones provienen efectivamente de expertos del ámbito económico.

Los esquemas fraudulentos incluyen la creación de sitios web y plataformas digitales que se presentan como proyectos financieros legítimos. El mensaje repetido en los videos insiste en la rapidez y facilidad para obtener ganancias, establece montos mínimos de inversión y apela a una supuesta urgencia para que las víctimas transfieran dinero sin analizar en profundidad la veracidad de la propuesta.

Tanto López Murphy como Kiguel remarcaron de manera explícita que nunca promovieron operaciones financieras de este tipo y que cualquier video, audio o mensaje que los muestre recomendando inversiones debe considerarse falso. “Yo nunca jamás recomendé ni recomendaría ninguna operación financiera”, subrayó López Murphy. Kiguel, por su parte, pidió ayuda a la sociedad para frenar la circulación de los contenidos apócrifos: “Agradezco que lo puedan difundir para frenar la estafa”.

Las recomendaciones de los economistas apuntan a que los usuarios no envíen dinero ni datos personales a sitios de dudosa procedencia y que reporten inmediatamente cualquier página o video que utilice la imagen de figuras públicas para ofrecer inversiones. También hicieron hincapié en no compartir claves ni códigos con terceros y en mantener la cautela ante propuestas que prometen altos retornos en plazos muy cortos.

El argumento central de la estafa reside en la utilización de nombres y rostros reconocidos para dar credibilidad a un esquema que busca captar ahorros y datos sensibles de los usuarios. Los estafadores explotan la confianza que generan figuras del ámbito económico y político para incrementar las posibilidades de éxito de sus maniobras.

Especialistas en seguridad digital señalan que la sofisticación de las herramientas de inteligencia artificial empleadas en estos casos hace más difícil detectar el engaño, sobre todo cuando el material se difunde por redes sociales y aplicaciones de mensajería donde el control y la verificación suelen ser menores. La recomendación principal de los expertos y de las propias víctimas es no confiar en videos, mensajes o páginas que prometan ingresos elevados sin riesgos ni intermediarios confiables.

Las campañas fraudulentas insisten en la urgencia y la facilidad, establecen depósitos mínimos y aseguran respaldo oficial, cuando en realidad no existe ninguna base legítima que sustente esas promesas. La advertencia clave de los economistas afectados, junto con la evidencia de los montajes, constituye la principal herramienta de defensa para quienes puedan recibir contenidos similares en el futuro.