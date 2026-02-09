Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 9 de febrero

La divisa al público es ofrecido a $1.450 para la venta, mientras que en dólar blue es operado a $1.435. El BCRA anota compras por más de USD 300 millones en febrero

14:08 hsHoy

Operación reservas: “todo marcha acorde al plan” del Banco Central para recuperar los activos externos

Compras de contado y la suba del oro contribuyeron a una mejora en la capitalización de la entidad en el inicio de 2026, para empezar a revertir el todavía negativo saldo de reservas netas

La estrategia elegida de acumulación
La estrategia elegida de acumulación de reservas es la más ortodoxa. la de la compra de divisas en el mercado de contado (Foto: Reuters)

El Banco Central planteó como objetivo prioritario la recuperación del stock de reservas internacionales, principalmente el conteo neto de estos activos, que preocupa por su balance negativo que heredó del gobierno anterior. Y la estrategia elegida es la más ortodoxa. la de la compra de divisas en el mercado de contado.

14:08 hsHoy

Pago al FMI: se usaron reservas del BCRA y se redujo a USD 651 millones la acumulación neta de dólares en lo que va del año

El jueves se confirmó que la compra de los Derechos Especiales de Giro (DEGs) a EEUU se hizo con USD 823 millones que salieron de la entidad. La meta de Economía para 2026

El Banco Central perdió USD
El Banco Central perdió USD 823 millones por la compra de DEGs a los Estados Unidos para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmara la compra de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a los Estados Unidos para realizar el pago de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI), abundó el silencio respecto a los detalles de la operación.

14:07 hsHoy

Inocencia fiscal: cómo deben hacerse las operaciones con los dólares del colchón y qué pasa con los monotributistas

El Gobierno reglamentó el decreto de la ley que, según consideran, significa “el blanqueo popular permanente más grande de la historia”. Los detalles sobre el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) y las multas automáticas

Para el ministro Caputo hay
Para el ministro Caputo hay USD 170 mil millones en los colchones de los argentinos.

A más de un mes de que el Senado convirtiera en ley el proyecto de Inocencia Fiscal, y de la pelea del ministro de Economía, Luis Caputo, con los bancos privados acerca de cómo llevarla a la práctica, se publicó el decreto reglamentario con detalles sobre cómo se deben sacar los dólares del colchón y qué beneficios otorga a los contribuyentes el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).

13:05 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido a $1.450 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en entidades financieras el dólar minorista promedió $1.453,25 para la venta y $1.402,93 para la compra.

13:04 hsHoy

Plan para “sacar los dólares del colchón”: los puntos clave de la medida y qué deben hacer los contribuyentes

La iniciativa ya está reglamentada y se espera un alto flujo de divisas que estaban fuera del sistema formal

Bajo el principio de presunción
Bajo el principio de presunción de inocencia fiscal, el Gobierno busca que los ahorros no declarados de los argentinos se vuelquen a la economía sin trabas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de su aprobación en el Congreso, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el Régimen de Inocencia Fiscal, la iniciativa del Gobierno para “sacar los dólares del colchón”, y puso en vigencia el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias.

13:04 hsHoy

El Banco Central sigue comprando dólares: sumó más de USD 300 millones en la semana

La autoridad monetaria adquirió otros USD 51 millones este viernes y las reservas internacionales quedaron cerca de los USD 45.000 millones

El BCRA ya compró el
El BCRA ya compró el 14% de la meta de compra de divisas para todo 2026. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó 25 ruedas consecutivas con saldo positivo en la compra de divisas, tanto en el mercado cambiario como a través de operaciones en bloque, tras adquirir USD 51 millones este viernes. En lo que va de 2026, la entidad sumó más de USD 1.400 millones, cifra que representa aproximadamente el 14% de la meta anual establecida para la acumulación de reservas.

13:04 hsHoy

El dólar cerró la semana a la baja y quedó a 10% del techo de las bandas cambiarias

La divisa mayorista bajó a $1.432, un mínimo desde el 22 de enero, con importante volumen operado por encima de los USD 500 millones. En el banco Nación cayó a $1.450

El dólar mantiene la tendencia
El dólar mantiene la tendencia bajista en el inicio de 2026.

El dólar mayorista cedió diez pesos o 0,7%, a $1.432, un mínimo desde el 22 de enero. A lo largo de la semana, el tipo de cambio oficial experimentó un descenso de 15 pesos o 1 por ciento. Asimismo, desde que empezó el 2025 el dólar comercial resignó 23 pesos o 1,6 por ciento.

13:04 hsHoy

El dólar blue, a 1.435 pesos

En tanto, la cotización del dólar blue retrocedió el viernes cinco pesos o 0,3%, a $1.435 para la venta, piso desde el 5 de diciembre. El billete informal recorta en febrero 35 pesos o 2,4%, mientras que en el primer tramo de 2026 descuenta 95 pesos o 6,2 por ciento.

