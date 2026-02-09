Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 9 de febrero

En tanto, la cotización del dólar blue retrocedió el viernes cinco pesos o 0,3%, a $1.435 para la venta, piso desde el 5 de diciembre. El billete informal recorta en febrero 35 pesos o 2,4%, mientras que en el primer tramo de 2026 descuenta 95 pesos o 6,2 por ciento.

El dólar mayorista cedió diez pesos o 0,7%, a $1.432 , un mínimo desde el 22 de enero. A lo largo de la semana, el tipo de cambio oficial experimentó un descenso de 15 pesos o 1 por ciento. Asimismo, desde que empezó el 2025 el dólar comercial resignó 23 pesos o 1,6 por ciento.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó 25 ruedas consecutivas con saldo positivo en la compra de divisas, tanto en el mercado cambiario como a través de operaciones en bloque, tras adquirir USD 51 millones este viernes . En lo que va de 2026, la entidad sumó más de USD 1.400 millones , cifra que representa aproximadamente el 14% de la meta anual establecida para la acumulación de reservas.

Luego de su aprobación en el Congreso, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el Régimen de Inocencia Fiscal, la iniciativa del Gobierno para “sacar los dólares del colchón”, y puso en vigencia el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias.

El dólar al público es ofrecido a $1.450 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en entidades financieras el dólar minorista promedió $1.453,25 para la venta y $1.402,93 para la compra.

A más de un mes de que el Senado convirtiera en ley el proyecto de Inocencia Fiscal , y de la pelea del ministro de Economía, Luis Caputo , con los bancos privados acerca de cómo llevarla a la práctica, se publicó el decreto reglamentario con detalles sobre cómo se deben sacar los dólares del colchón y qué beneficios otorga a los contribuyentes el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).

Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo , confirmara la compra de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a los Estados Unidos para realizar el pago de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI) , abundó el silencio respecto a los detalles de la operación.

El Banco Central planteó como objetivo prioritario la recuperación del stock de reservas internacionales, principalmente el conteo neto de estos activos , que preocupa por su balance negativo que heredó del gobierno anterior. Y la estrategia elegida es la más ortodoxa. la de la compra de divisas en el mercado de contado.

