Auge exportador: las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior con embarque en enero alcanzaron un récord histórico

El Presupuesto 2026 prevé exportaciones por USD 112.695 millones este año.

El registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) con fecha de embarque en enero alcanzó un volumen total de 10.065.011 toneladas, cifra que constituyó el mes con mayor nivel de registraciones de los últimos años, según datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, organismo que depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación.

Este volumen supera el récord previo de 8.861.533 toneladas registrado en enero de 2022, lo que representa un incremento del 13,6% respecto a ese máximo histórico anterior.

Cabe destacar que el crecimiento estuvo principalmente impulsado por el desempeño del complejo de trigo, que totalizó 4.037.857 toneladas, y del complejo cebada, con 998.653 toneladas registradas.

Ambos valores constituyen máximos históricos para el primer mes del año en sus respectivos complejos.

En la comparación interanual, el volumen en enero de 2026 muestra un crecimiento muy significativo respecto de años recientes. Frente a enero de 2024, cuando las registraciones totalizaron 4.730.887 toneladas, el aumento alcanza al 112%, mientras que, en relación con enero de 2025, que había registrado 6.842.795 toneladas, el incremento es del 47%, según los datos oficiales.

“Estos datos ponen de manifiesto la potencia de la agroindustria argentina para incrementar su presencia en el mundo”, señaló la secretaría en un comunicado.

Los datos son auspiciosos, más si se tiene en cuenta que el proyecto de Presupuesto 2026 prevé que este año que el déficit comercial –exportaciones menos importaciones– alcanzará los USD 5.751 millones, mientras que la proyección oficial prevé que en 2027 el rojo comercial disminuirá a USD 3.707 millones y en 2028 se incrementará a 6.961 millones de dólares.

“Las cantidades exportadas de bienes y servicios se estiman con un incremento de 10,6% en 2026, manteniendo una trayectoria de crecimiento en 2027-2028, mientras que el volumen importado también continúa en alza, impulsado por la expansión económica”, precisó el Presupuesto.

El Presupuesto 2026 precisó que en los cálculos oficiales las ventas al exterior alcanzarán este año los USD 112.695 millones frente a las compras, que serían de 118.447 millones de dólares.

La Argentina cerró el año 2025 con un saldo comercial positivo de USD 11.286 millones, como resultado de exportaciones por USD 87.077 millones e importaciones por USD 75.791 millones, según las cifras estimadas del ICA (Intercambio Comercial Argentino) publicadas por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). El resultado anual fue consecuencia de un incremento interanual de 9,3% en las ventas externas y de una suba de 24,7% en las compras al exterior.

De acuerdo con el organismo estadístico, el intercambio comercial total -suma de exportaciones e importacione- alcanzó en 2025 un monto de USD 162.868 millones. El superávit acumulado del año se sostuvo en un escenario de mayores volúmenes exportados, con un desempeño diferenciado por rubros y socios comerciales.

Qué se vendió y qué se compró en 2025

Durante 2025, las exportaciones argentinas estuvieron lideradas por las manufacturas de origen agropecuario (MOA), que totalizaron USD 30.467 millones y representaron el 35,0% del total exportado. Les siguieron los productos primarios (PP), con USD 22.144 millones y una participación de 25,4%, y las manufacturas de origen industrial (MOI), que alcanzaron USD 23.380 millones y explicaron el 26,8% de las ventas externas.os

Los combustibles y energía (CyE) sumaron USD 11.086 millones, con una participación de 12,7% en el total exportado.

En el acumulado de 2025, las importaciones fueron encabezadas por los bienes intermedios, que concentraron USD 24.300 millones, mientras que los bienes de capital alcanzaron USD 15.073 millones. Las piezas y accesorios para bienes de capital sumaron USD 15.113 millones y los bienes de consumo, USD 11.401 millones.

Los vehículos automotores de pasajeros representaron importaciones por USD 5.678 millones, en tanto que los combustibles y lubricantes totalizaron USD 3.271 millones.

Un año con superávit sostenido

Con el resultado de diciembre, la balanza comercial argentina cerró 2025 con superávit por vigésimo quinto mes consecutivo. El desempeño anual reflejó un aumento de las exportaciones, acompañado por una expansión más pronunciada de las importaciones, aunque sin revertir el signo positivo del intercambio.

“El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 4,7% en relación con igual mes del año anterior”, señaló el INDEC al analizar el cierre de diciembre, una tendencia que se replicó en el acumulado del año.