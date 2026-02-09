ANSES: quiénes cobran hoy, lunes 9 de febrero 2026

La ANSES inicia el pago de jubilaciones y asignaciones con nuevos montos este lunes 9 de febrero de 2026 (ANSES)

En este lunes 9 de febrero de 2026, miles de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) esperan el cobro de sus haberes y asignaciones. El calendario oficial, definido por terminación de DNI y tipo de prestación, determina quiénes acceden hoy a sus pagos.

La jornada marca el inicio de acreditaciones para varios grupos clave, en un mes que trae actualizaciones en los montos y la continuidad del bono extraordinario para quienes perciben la mínima.

Quiénes cobran hoy, 9 de febrero

La fecha de hoy corresponde al primer tramo del cronograma de ANSES para febrero. Tanto jubilados, pensionados, titulares de asignaciones familiares y beneficiarios de planes sociales pueden consultar si les corresponde cobrar en esta jornada, según el último número de su documento.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

Este lunes, cobran los jubilados y pensionados cuyos documentos terminan en 0. Es el primer grupo que accede al pago mensual con el monto actualizado y el bono extraordinario, si corresponde.

La jubilación mínima para febrero 2026 asciende a $359.254,35, con posibilidad de un bono que eleva el monto a $429.219,42 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 0 también reciben el pago hoy. Este grupo incluye a familias que perciben la prestación por hijos menores de 18 años o con discapacidad.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas para personas con invalidez, vejez o madres de siete hijos, con documentos terminados en 0 y 1, figuran en el calendario de cobro de este lunes. Estas prestaciones están destinadas a quienes no cuentan con aportes suficientes para acceder a una jubilación ordinaria.

De cuánto son las jubilaciones en febrero 2026

El monto de las jubilaciones para febrero incorpora el haber mensual actualizado y, para muchos beneficiarios, un bono extraordinario. El haber mínimo garantizado se ubica en $359.254,35, mientras que el máximo alcanza los $2.417.441,63.

Si corresponde el bono de $70.000, la jubilación mínima llega a $429.219,42. Se acredita de manera automática junto con los haberes de quienes cobran la mínima y los titulares de pensiones no contributivas.

Para quienes perciben montos superiores al mínimo, el bono se otorga de manera proporcional, de modo que la suma total entre haber y bono no supere los $429.254,34.

Jubilados y pensionados con DNI terminado en 0 acceden hoy a sus haberes actualizados y al bono extraordinario (ANSES)

La Prestación Básica Universal (PBU) se establece en $164.342,47, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a $287.403,48.

Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez se fijan en $251.453,59, de acuerdo con los valores difundidos por ANSES y la actualización vigente.

El ajuste anunciado por el organismo implica un incremento del 2,85% en los haberes, debido a la fórmula de movilidad establecida por el decreto 274/2024, que actualiza los montos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago.

De cuánto son las asignaciones en febrero 2026

Las asignaciones familiares y universales también reciben un aumento. La Asignación Universal por Hijo (AUH) sube a $129.082,71. La Asignación por Embarazo (AUE) se eleva a $121.818,42, de los cuales el 80% se abona mensualmente y el 20% restante se liquida una vez al año, tras la presentación de las libretas correspondientes.

Las asignaciones familiares fijan $64.547,52 para el primer rango de ingresos, según la escala vigente de ANSES

La AUH por Discapacidad llega a $420.312,22, destinada a familias con hijos con discapacidad.

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo se fija en $64.547,52 para el primer rango de ingresos familiares, según el esquema vigente de ANSES.

También se encuentran habilitadas las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento, aunque el calendario para estos casos se extiende desde el 10 de febrero hasta el 12 de marzo para la primera quincena, y desde el 24 de febrero al 12 de marzo para la segunda.