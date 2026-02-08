Economía

Malestar por la camiseta de la Selección: se produce en Tailandia pero, según el sector textil, hacerla en Argentina no cambiaría el precio final

El caso volvió a exponer los costos de la industria textil local y el peso de los impuestos y de los aranceles

Durante la última semana, la industria textil estuvo en el centro de la escena. Es que, a más de una docena de empresas que ya anunciaron la reducción o el cierre de su producción local, se sumó el dato de que las importaciones de indumentaria y calzado totalizaron USD 1.506 millones en 2025.

En este contexto y luego de algunos intercambios con el ministro de Economía Luis Caputo, quien afirmó que no compra ropa en la Argentina por sus elevados precios, Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), respondió a las críticas sobre el costo de los productos textiles y ejemplificó con el caso de la camiseta de la Selección Argentina.

Camiseta selección Drescher (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La camiseta del último Campeón del Mundo hecha en otro país y a precios ALTÍSIMOS”, publicó Drescher en su cuenta de X, junto con una imagen que demuestra el característico “Made in Thailand”, acompañado del precio de la remera, que cuesta $ 262.999 en la Argentina. La etiqueta aclara, no obstante, que el precio sin impuestos nacionales sería de 217.355 pesos.

Drescher, creador de marcas de indumentaria femenina como Caro Cuore y Vitamina y actual dueño de Jazmín Chebar, agregó en su posteo que “la Cámara de la Indumentaria recomienda al gobierno nacional dejar de subsidiar el trabajo de otros países y comenzar por bajar los impuestos abusivos al trabajo argentino y bajar las tasas de interés leoninas que son las más altas del mundo”.

Según comentaron fuentes con conocimiento del caso a Infobae, Adidas, sponsor oficial de la Selección Argentina desde hace más de 25 años, es quien decide la plaza de producción de las camisetas. “Nos llamó la atención que siendo la Argentina uno de los 15 países en el mundo que fabrica oficialmente las camisetas, se decida que se fabrique en Tailandia, teniendo una fabrica nacional que provee a Adidas y que tiene la misma calidad, porque se cumplen los mismos estándares que en cualquier otra planta del mundo”.

Según pudo saber este medio, la diferencia en el costo de mano de obra entre la Argentina y Tailandia es del 20% aproximadamente. A eso se le suman otros insumos, como la tela, la etiqueta, el estampado, entre otros. Por eso, en el sector insisten: “El precio de venta de la camiseta, que es altísimo, demuestra que tranquilamente se podría haber hecho en la Argentina”.

No obstante, reconocen que “son decisiones de una apertura de la producción que termina generando puestos de trabajo para otros países, en un momento en el que la Argentina los necesita, ya que en el último tiempo cerraron miles de empresas. Los talleres cierran, las fabricas importantes suspenden producción y hay un golpe muy duro a la industria en general”. Drescher develó que, por ejemplo, las camisetas de Boca y River ahora se producen en Brasil, mientras que la de San Lorenzo se importa desde Ucrania.

El costo de producción argentino

En una aparición radial anterior, Drescher había desglosado los factores que inciden en el precio final de la indumentaria: “Arranca con 21% de IVA, 1,2% de impuesto al cheque, 1,8% de arancel de tarjeta, 14,85% de costo de las seis cuotas, más el 15% del costo de alquiler, da 55%. Lo que le queda a la empresa es 45% y no pagó la diseñadora, no pagó el camión, no pagó la publicidad, no pagó el diseño, nada. Solamente el 45%. Esto no pasa en ninguna parte del mundo”.

Camiseta selección Drescher (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del IVA, el precio de la indumentaria incorpora impuestos que se pagan en cada transacción y que no se desagregan en el valor final de la prenda. En ese esquema, la mano de obra representa apenas el 20% del costo total, por lo que “producir en el exterior no tiene un impacto determinante en el precio”, comentaron en la industria. El caso de la camiseta de la Selección fabricada en Tailandia es un ejemplo de que el problema de la industria “no pasa por el costo laboral”.

La carga impositiva local es, según explican en la industria, lo que genera que, a pesar del aumento en las importaciones, no se ve una baja de precios en el país, sino que genera un margen extra para el importador y desempleo por cierres de fábricas en las provincias.

Según datos de la cámara textil, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se perdieron 16.000 puestos de trabajo en el sector. Además, las importaciones de ropa crecieron un 61%, lo que equivale a más de 392.000 toneladas. “Se han perdido 200.000 puestos de trabajo formales, y en informales son centenares de miles, que todavía no se ve en la estadística”, detalló la entidad.

La entidad destacó, además, que por tercer año consecutivo las prendas aumentaron muy por debajo de la inflación general. Con base en datos del Indec, contaron que durante 2025 los precios de indumentaria y calzado acumularon una suba de 15,3%, frente a una inflación promedio de 31,5%, lo que ubicó al rubro como el de menor incremento del año.

Drescher precisó a su vez que esta tendencia se sostuvo desde finales de 2022: entre diciembre de aquel año y diciembre de 2025, la inflación general acumuló 792,1%, mientras que la ropa registró un alza de 473,3 por ciento.

