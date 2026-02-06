Por la menor importación de autos, en enero cayó el déficit bilateral con Brasil

El comercio exterior entre Argentina y Brasil mostró una baja interanual en enero, con retrocesos en exportaciones e importaciones

El intercambio comercial entre Argentina y Brasil en enero de 2026 mostró una contracción marcada respecto al año anterior, según precisaron los informes de Abeceb y de la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

El volumen total de operaciones alcanzó los USD 1.681 millones, lo que implicó una caída interanual del 19,8%, cuarto descenso consecutivo en este registro. El saldo fue deficitario para la economía argentina, que acumuló un rojo de USD 149 millones en el mes, menos de la mitad de lo que se observó en igual período de 2025.

El análisis de CAC permitió observar que las exportaciones argentinas a Brasil sumaron USD 766 millones, una merma de 13,5% frente al mismo mes del año anterior. Este descenso marcó el séptimo mes seguido de bajas en las ventas hacia el principal socio comercial del Mercosur. Por otro lado, las importaciones desde Brasil totalizaron USD 915 millones y retrocedieron 24,5% interanual, tercera caída consecutiva y la más pronunciada desde julio de 2024.

A su vez, el informe de Abeceb detalló que la contracción de las importaciones argentinas estuvo impulsada en gran medida por el segmento automotriz, que explicó el 52% del retroceso total de las compras externas. La baja en este sector alcanzó los 155 millones de dólares en comparación con enero del año pasado. El rubro de vehículos de carretera lideró el descenso con una retracción de 69,9% interanual, al ubicarse en 15,2 millones de dólares. Las partes y accesorios de vehículos automóviles retrocedieron un 37,3%, hasta los 70,6 millones de dólares, mientras que los vehículos automóviles para transporte de pasajeros bajaron a 164,3 millones de dólares, una contracción interanual de 27,4%. Las importaciones de vehículos automóviles para transporte de mercancías cayeron 25,7% y sumaron 45,7 millones de dólares.

El gráfico muestra el balance comercial bilateral, importaciones y exportaciones de Argentina con Brasil, destacando el retorno al déficit en enero (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída en las compras externas también se reflejó en otros sectores. El segmento metalúrgico exhibió una disminución significativa, con una baja de 99,9% en óxido de aluminio, que pasó de 36,5 millones de dólares a cero. El mineral de hierro y sus concentrados bajó 3,6% y quedó en 25,6 millones de dólares, mientras que el papel y cartón retrocedió 10,4% hasta 26,6 millones de dólares.

Caída de exportaciones agrícolas

Por el lado de las exportaciones argentinas a Brasil, el agro explicó el 94% de la disminución de ventas externas. El trigo descendió 48,4% interanual y cerró el mes en 70,9 millones de dólares, al tiempo que su participación en el total exportado bajó a 9,3%. La leche, crema y lácteos —sin incluir manteca y queso— se redujeron 13,9%, con un total de 28,8 millones de dólares.

El agro explicó el 94% de la disminución de ventas externas a Brasil, según precisó Abeceb EFE/Gustavo Ércole/Archivo

El sector petroquímico también presentó guarismos negativos. Las ventas de aceites crudos de petróleo o minerales bituminosos bajaron 95,5%, de 30,5 millones de dólares a 1,4 millones. El propano y butano licuados retrocedieron 79,2%, hasta los 12,6 millones de dólares, y los polímeros de etileno primarios cayeron 9,7% hasta 30,5 millones de dólares.

Dentro del sector automotriz, el desempeño fue dispar. Los vehículos automotores para el transporte de mercancías subieron 84,5% interanual y alcanzaron 84,5 millones de dólares, duplicando su peso en el total exportado, que pasó del 12,4% en enero de 2025 al 25,4% en enero de 2026. En cambio, los motores de pistón y sus partes registraron una contracción de 42,5% y totalizaron 14,9 millones de dólares, mientras que los vehículos automóviles para transporte de pasajeros cayeron 26,3% hasta 43,8 millones de dólares.

La vuelta al déficit

El saldo comercial bilateral fue deficitario para Argentina por 149 millones de dólares, lo que representó un regreso al rojo después de un saldo positivo en diciembre de 2025. De todos modos, el déficit de enero quedó por debajo del registrado en igual mes del año anterior, que había sido de 326 millones de dólares.

El flujo total del comercio bilateral experimentó una retracción marcada, con un descenso del 19,8% comparado con enero de 2025, cuando la cifra ascendía a 2.097 millones de dólares. La caída de las importaciones resultó más pronunciada que la de las exportaciones, lo que permitió que el déficit comercial se redujera respecto al año anterior.

En el plano regional, la Argentina ocupó el cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China, Estados Unidos y Alemania. Entre los principales destinos de las ventas brasileñas, Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao, y Estados Unidos.

Qué pasará con el comercio durante el 2026

Respecto al contexto macroeconómico, el informe de Abeceb proyectó que el déficit comercial para el año podría estabilizarse en torno a los 5.000 millones de dólares, en un escenario de tipo de cambio real estable y una tasa de crecimiento para el producto bruto interno de Argentina estimada en 3,9%. Este análisis también consideró una base de comparación más alta para las importaciones, debido a una economía con menor nivel de restricciones y un patrón de demanda de bienes externos más abierto.

Por parte de la economía brasileña, las perspectivas apuntan a una moderación en el crecimiento, que pasaría de 2% en 2025 a 1,8% en 2026, con tasas de referencia descendiendo de 15% en diciembre de 2025 a 12,25% al cierre de este año. El consumo interno mostraría mayor moderación, influido por una inflación en torno al 5%, fuera del rango de metas del Banco Central de Brasil, y un clima de incertidumbre política por el año electoral, además de un conflicto diplomático y comercial con Estados Unidos que se acentuó en los últimos meses de 2025.

Uno de los factores favorables para la balanza comercial bilateral sería la apreciación del real brasileño, que terminó 2025 en 5,37 por dólar, con una apreciación de 12,9% y una proyección de estabilidad para 2026, con cierre estimado en 5,45 por dólar. Según Abeceb, esto podría traducirse en menor dinamismo para las exportaciones argentinas a Brasil, pero también en menor presión sobre las importaciones argentinas por la mejora en el tipo de cambio real bilateral.

En el plano internacional, las exportaciones de Brasil al mundo se contrajeron 1% en enero de 2026 respecto a igual mes de 2025, al pasar de 25.398 millones de dólares a 25.153 millones. Las importaciones brasileñas retrocedieron 9,8%, de 23.061 millones de dólares a 20.810 millones. Así, el superávit comercial de Brasil llegó a 4.343 millones de dólares, extendiendo a once meses consecutivos el saldo positivo en su comercio internacional.