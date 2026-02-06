Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 6 de febrero

El Banco Central compró USD 126 millones en el mercado de cambios, para ampliar a USD 1.423 millones el saldo a favor por su intervención en el mercado de contado a partir del 2 de enero. Las reservas internacionales brutas del Banco Central recortaron USD 667 millones en el día, a USD 44.750 millones, tras un pago al FMI por 832 millones de dólares.

En una sesión de contado con negocios por USD 342,6 millones, el dólar mayorista cedió 5,50 pesos o 0,4% este martes, a $1.442 , su precio más bajo desde el 26 de enero y 13 pesos o 0,9% debajo del cierre de 2025.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumula 24 jornadas consecutivas con saldo comprador tanto en el mercado cambiario como en operaciones en bloque, tras adquirir este jueves 126 millones de dólares . En lo que va de 2026, la entidad ya sumó más de USD 1.400 millones , lo que representa más del 13% de la meta anual fijada para la acumulación de reservas.

El dólar al público es ofrecido a $1.460 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.467,01 para la venta y $1.416,76 para la compra.

