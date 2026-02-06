Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 6 de febrero

La divisa al público es ofrecida a $1.460 para la venta en el Banco Nación. El blue opera a $1.440. Las reservas cayeron tras un pago de USD 832 millones al FMI

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido a $1.460 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.467,01 para la venta y $1.416,76 para la compra.

El Banco Central aceleró la compra de dólares y suma más de USD 1.400 millones en 2026

La autoridad monetaria hilvanó 24 jornadas consecutivas con saldo comprador. Las reservas internacionales quedaron por debajo de los USD 45.000 millones

El BCRA acumula compras por más de USD 1.400 millones en 2026. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumula 24 jornadas consecutivas con saldo comprador tanto en el mercado cambiario como en operaciones en bloque, tras adquirir este jueves 126 millones de dólares. En lo que va de 2026, la entidad ya sumó más de USD 1.400 millones, lo que representa más del 13% de la meta anual fijada para la acumulación de reservas.

Bajó el dólar y la distancia con el techo de la banda cambiaria es la más amplia en cuatro meses

La divisa al público cedió a $1.460 y en el mercado mayorista cayó a $1.442, para quedar a 130 pesos o 9% del límite superior del esquema cambiario

El precio del dólar sigue muy calmo frente a la serie compradora del BCRA.

En una sesión de contado con negocios por USD 342,6 millones, el dólar mayorista cedió 5,50 pesos o 0,4% este martes, a $1.442, su precio más bajo desde el 26 de enero y 13 pesos o 0,9% debajo del cierre de 2025.

Cayeron las reservas por un pago al FMI

El Banco Central compró USD 126 millones en el mercado de cambios, para ampliar a USD 1.423 millones el saldo a favor por su intervención en el mercado de contado a partir del 2 de enero. Las reservas internacionales brutas del Banco Central recortaron USD 667 millones en el día, a USD 44.750 millones, tras un pago al FMI por 832 millones de dólares.

