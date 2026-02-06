Cuánto costará uno de los autos que protagonizará el ranking de ventas de 2026 y qué competencia tendrá

Los nuevos B-SUV, el Volkswagen Tera y el Toyota Yaris Cross, empezarán a competir desde marzo por el liderazgo de ventas en el segmento (Volkswagen, Toyota)

Si las proyecciones se mantienen, es probable que hacia fin de año la competencia por el título del auto más vendido de 2026 incluya dos modelos nuevos que no participaron en la disputa el año pasado. Los dos pertenecen al mismo segmento, el competitivo y cada vez más nutrido B-SUV, es decir el de los vehículos más chicos de esta categoría que se está imponiendo en todo el mundo: el Volkswagen Tera y el Toyota Yaris Cross, ambos de producción brasileña.

En la lista de los modelos que protagonizarán la lucha y resistencia contra el avance de estos “nuevos jugadores” estarán el eterno Fiat Cronos, su primo de Stellantis Peugeot 208, la pick-up Toyota Hilux, y dependiendo de la respuesta de los usuarios argentinos, también el Toyota Yaris.

Aun así, sigue siendo una incógnita lo que ocurrirá con los SUV del segmento C, que en los últimos años enfrentaron poca competencia, sobre todo del Chevrolet Tracker. Sin embargo, ahora los precios de los modelos de entrada superan los $50.000.000 y habrá varios rivales que costarán hasta un 30% menos.

A pesar de ser el VW más accesible, el Tera no es el B-SUV más barato del mercado argentino

El lugar que ocuparán los nuevos B-SUV

El Volkswagen Tera se presentó oficialmente en Argentina en agosto del año pasado y desde septiembre obtuvo números de ventas muy altos. En el listado de los autos más vendidos de 2025 no figura por su llegada tardía, pero si se calcula la cantidad de unidades vendidas en relación al tiempo en que se comercializó, el promedio es significativamente alto.

A modo ilustrativo, la pick-up Toyota Hilux quedó en primer lugar en ventas del año con un promedio mensual de 2.564 unidades. El Toyota Yaris (segundo absoluto) sumó 2.512, el Fiat Cronos llegó a 2.492 y el VW Tera 1.194 en tan solo 4 meses.

Parece poco, pero si se comparan “peras con peras”, la referencia del segmento de los B-SUV muestra que el Chevrolet Tracker vendió 1.470 unidades por mes, el Peugeot 2008 llegó a 1.278, mientras que el Renault Kardian tuvo un promedio de 945 y el Volkswagen Nivus de 904 unidades. Así, el nuevo modelo de Volkswagen quedó en tercer lugar en su categoría.

El Toyota Yaris Cross ya tiene precio oficial para marzo

Pero este año llegará al mercado el otro modelo que luchará por prevalecer entre los B-SUV. El Toyota Yaris Cross se lanzará el próximo 23 de febrero y comenzará a venderse tres días después, a partir del jueves 26, en toda la red de concesionarios.

Sin embargo, en función de la expectativa que se generó con el vehículo, que se vio retrasado por la destrucción de la planta de motores de Porto Feliz en Brasil a fines de septiembre, y del hecho de llegar con dos versiones híbridas a un segmento donde no hay fabricantes regionales que ofrezcan esta tecnología, la filial argentina de la marca decidió adelantar el precio que tendrán las cinco versiones del Yaris Cross desde el día de lanzamiento oficial y durante todo marzo de 2026.

La gama tendrá una versión de entrada naftera denominada XLI con un precio de $41.464.000, seguida de otra naftera XEI en $45.260.000, el primer modelo híbrido con equipamiento XEI en $48.457.000, el naftero más equipado SEG con un precio de $50.224.000 y el híbrido full SEG en 54.020.000 de pesos.

Con estos precios se confirma que el Yaris Cross no será más barato que el Yaris hatchback, que hoy tiene un precio que va desde los $34.284.000 hasta los $40.956.000, lo que contrasta con la política de Volkswagen, que colocó el Tera más barato que el Polo Track, históricamente el modelo de acceso a la marca.

El Peugeot 2008 deberá vencer a su "hermano menor" el 208 para ser un protagonista del año. Su precio es un poco alto

Cómo se posicionarán los B-SUV en marzo

La tabla comparativa coloca el precio de la versión más accesible de cada modelo, pero también muestra el precio de la más equipada, y en los casos que aplica, el precio del híbrido más barato que se ofrece en el mercado.

El B-SUV más accesible es el Citroën Basalt, que comienza con una versión en $32.090.000 y termina en una con un precio de $38.970.000. El segundo modelo más barato es el Chery Tiggo 2, se vende en dólares, que al cambio oficial de $1.460 por dólar tiene un precio de $33.580.000 para el modelo de entrada de gama y de $37.230.000 para el más equipado, lo que lo convierte en el Full más barato.

El tercero en la lista es el Nissan Kicks Play, modelo que está despidiéndose del mercado por la llegada de su reemplazo, el nuevo Kait. Por ahora, el B-SUV de Nissan tiene un precio de entrada de $35.647.800 y llega hasta los $46.606.500.

El Chevrolet Tracker peleó en solitario contra los C-SUV en los últimos tres años

Justo entonces entra en escena el VW Tera con una versión de acceso a la gama que cuesta $36.755.250 y escala hasta los $46.747.750 a través de otras tres versiones de equipamiento. El Fiat Pulse, un vehículo que no logró imponerse con un volumen de ventas alto y fue canibalizado por el Cronos argentino, tiene su precio de inicio en $36.860.000 y llega hasta los $44.880.000 en el deportivo Abarth.

Tres modelos brasileños siguen en la escala ascendente de precios de los B-SUV. El Citroën Aircross con una franja de precios que va desde los $36.900.000 hasta los $43.680.000 en el modelo con tres filas de asientos; el mayor jugador del segmento en volumen de unidades, el Chevrolet Tracker, que arranca con una versión de $39.159.900 y sube hasta la RS que cuesta $49.058.000; y finalmente el Renault Kardian, que en su gama de modelos tiene un inicio en $39.370.000 para llegar a los 47.150.000.

En la lista aparece el primer híbrido, es chino de la marca MG y no tiene versiones de combustión sino solamente la que combina ambas tecnologías. El MG ZS es un B-SUV híbrido que se vende en USD 27.500, y que a la cotización oficial actual representa un precio de $40.150.000.

El Renault Kardian es la apuesta de la marca francesa en los B-SUV

Sólo un modelo separa al MG del Toyota Yaris Cross. Se trata del nuevo Honda WR-V, que tiene una sola versión y no está contemplado ampliarla hacia la motorización híbrida, con un precio de 41.190.000 de pesos. Entonces aparece el otro “game changer” del año, el B-SUV de Toyota con los precios antes descriptos.

Otros cinco modelos quedan en esta categoría por debajo de los 50.000.000 de pesos. Son el Volkswagen Nivus que va desde los $43.554.600 hasta los $54.029.100; el Peugeot 2008, que está entre los $44.470.000 y los $53.520.000; el Honda HR-V con dos bandas de precio de $45.890.000 y $51.240.000; el Jeep Renegade (también publica sus precios en dólares) con entrada de gama en $47.304.000 y versión full 4x4 en $58.546.000; y el Chery Tiggo 4, que vuelve a diferenciarse por se un híbrido y tiene su precio dólares pero pasado a moneda nacional representa 48.910.000 de pesos.