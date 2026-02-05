Economía

El mapa productivo de las provincias: cuáles fueron las que más y menos crecieron en la última década

El desempeño de las distintas jurisdicciones fue dispar y estuvo íntimamente vinculado a su matriz productiva

En los últimos ocho años, la extracción de petróleo en Neuquén aumentó cerca de un 400%. REUTERS/Agustin Marcarian

En la última década, la evolución de las economías provinciales argentinas fue marcadamente heterogénea. Mientras algunas jurisdicciones lograron que su Valor Agregado Bruto (VAB)—el indicador que mide la riqueza generada por los distintos sectores productivos—aumente cerca de un 100%, otras mostraron caídas de hasta dos dígitos, lo que se refleja en el estancamiento del Producto Bruto Interno (PBI) en ese periodo.

En este sentido, según la consultora Politikon Chaco, la provincia de Neuquén registró un incremento del 93,3% en su VAB entre 2014 y 2024, el mayor crecimiento de todo el país y con una amplia distancia sobre el resto.

El informe atribuye ese salto a un “fenomenal incremento del 195,9% en el sector de Explotación de Minas y Canteras por la expansión de la actividad de Vaca Muerta”, y señala que este sector explicaba el 36% del VAB neuquino en 2014 y pasó a representar el 57% en 2024.

La provincia de Neuquén registró un incremento del 93,3% en su VAB entre 2014 y 2024

Este distrito también resalta porque tuvo “efecto derrame”, es decir, el boom petrolero se tradujo en más empleo privado formal, mejora de los salarios reales, mayor consumo y una recaudación provincial en alza, según indica el IERAL.

Neuquén aparece como un caso singular, con el diferencial de una fuerte expansión productiva de un sector con altos eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás, y por un mayor grado de apertura exportadora.

Si bien el estudio de Politikon subraya que se la provincia se posicionó como “la gran ganadora de la década”, no fue la única jurisdicción que mostró avances. Salta y Jujuy aumentaron su VAB en un 10,3% y 10,2% respectivamente.

En el caso salteño, la suba se apoyó principalmente en la Enseñanza y la Construcción, mientras que en Jujuy se debió sobre todo al impulso de la minería.

Además, seis provincias también registraron alzas: La Pampa (8,2%), Santa Fe (3,7%), Misiones (2,3%), Entre Ríos (2,1%), Tucumán (1,5%) y Corrientes (0,8%). Córdoba se mantuvo estable.

En contraste, catorce jurisdicciones mostraron descensos en sus economías. Río Negro (-0,8%) y Buenos Aires (-1,3%) tuvieron las bajas más leves, mientras que Catamarca (-10,1%), Formosa (-10,4%), Santiago del Estero (-12,5%), Tierra del Fuego (-14,8%) y Santa Cruz (-15,5%) sufrieron retrocesos de dos dígitos.

Participación de cada provincia sobre el total nacional

Por otra parte, el informe detalla que en 2014, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Córdoba y Santa Fe explicaban el 69,5% del total país, pero hacia 2024 redujeron esa participación al 68,5%.

La reducción se explica por las bajas de Buenos Aires (-0,4 puntos porcentuales) y CABA (-0,9 p.p.), mientras que Córdoba se mantuvo constante y Santa Fe subió levemente (+0,3 p.p.). “Aun con estos cambios, no se registraron modificaciones en el posicionamiento de estas provincias en el ranking de distritos”, señaló Politikon Chaco

Cambios significativos se dieron en el posicionamiento de otras provincias: en 2014, Mendoza era la quinta economía más grande con una participación del 3,6%, pero cayó al sexto lugar en 2024 (-0,3 p.p.); Entre Ríos descendió del sexto al séptimo puesto, pese a incrementar levemente su participación (+0,1 p.p.).

La extracción de petróleo y la minería fueron dos de las actividad que más impulsaron el mapa productivo del país.

El caso de Neuquén resultó el más destacado, ya que ascendió del séptimo al quinto lugar y “mostró un crecimiento de 2,1 puntos en la última década, la mayor de todo el país”, según la consultora.

En el resto de las provincias, el informe muestra alta heterogeneidad: Salta sumó 0,2 puntos porcentuales de participación en los últimos diez años, mientras que Santa Cruz registró la mayor merma, con una pérdida de 0,3 puntos.

Tanto las provincias más grandes como las de menor escala mantuvieron su ubicación relativa en la tabla nacional. En ambos extremos, Catamarca, La Rioja y Formosa se mantuvieron en los niveles más bajos del ranking económico.

De este modo, la radiografía de la última década exhibe una marcada disparidad en el desempeño de las economías provinciales. El crecimiento concentrado en Neuquén y algunos pocos distritos contrasta con la contracción de casi la mitad de las jurisdicciones, lo que evidencia un mapa productivo cada vez más desigual y dependiente de sectores puntuales.

