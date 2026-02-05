Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 5 de febrero

La divisa al público continúa a $1.465 para la venta en el Banco Nación. El blue es ofrecido a $1.455. El BCRA acumula compras por casi USD 1.300 millones en el mercado

13:03 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido este jueves sin variación, a $1.465 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras promedió $1.465,92 para la venta y $1.415,44 para la compra.

13:02 hsHoy

El dólar operó estable y se mantiene un 8,5% por debajo del techo de las bandas

La divisa siguió a $1.465 en el banco Nación y subió a $1.447,50 en el mercado mayorista, con un monto negociado en torno a USD 400 millones

Todas las cotizaciones del dólar
Todas las cotizaciones del dólar operan debajo de 1.500 pesos.

El dólar se mantuvo estable este miércoles con escasas oscilaciones y con todas las cotizaciones operadas por debajo de los 1.500 pesos.

13:02 hsHoy

Carlos Melconian le puso precio al dólar y habló de “contradicciones cambiarias”

El economista analizó el escenario actual, apuntó contra la política cambiaria en Argentina y advirtió sobre el valor real de la divisa

Melconian comparó el valor actual
Melconian comparó el valor actual del dólar con experiencias históricas y planteó desafíos para el Gobierno en 2026

En declaraciones a Radio Splendid, Carlos Melconian atribuyó al Gobierno una serie de puntos pendientes en materia económica y concentró sus críticas en la política cambiaria actual. El ex titular del Banco Nación remarcó que la situación económica representa “un vaso medio lleno”, aunque señaló la existencia de contradicciones que, a su entender, afectan la transparencia y el rumbo del mercado de divisas.

13:02 hsHoy

El Banco Central consolida la compra de dólares y acumula casi USD 1.300 millones en 2026

La entidad monetaria adquirió USD 44 millones este miércoles y avanza con su plan para engrosar las reservas internacionales

El BCRA encadenó 23 jornadas
El BCRA encadenó 23 jornadas consecutivas con compra de divisas. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 23 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario tras hacerse este miércoles de 44 millones de dólares. Además, ya lleva comprados más de USD 1.290 millones en 2026, cifra que ya representa casi el 13% de la meta anual de acumulación de reservas.

13:02 hsHoy

El dólar blue, a 1.455 pesos

El dólar blue finalizó el miércoles con alza de cinco pesos, a $1.455 para la venta, después de haber anotado el martes su precio más bajo desde el 12 de diciembre en los 1.450 pesos.

Barcelona se suma a la puja con el Real Madrid por Cuti Romero: el trueque que podría ser clave en la operación