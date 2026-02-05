Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 5 de febrero

El dólar blue finalizó el miércoles con alza de cinco pesos, a $1.455 para la venta, después de haber anotado el martes su precio más bajo desde el 12 de diciembre en los 1.450 pesos.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 23 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario tras hacerse este miércoles de 44 millones de dólares . Además, ya lleva comprados más de USD 1.290 millones en 2026, cifra que ya representa casi el 13% de la meta anual de acumulación de reservas.

En declaraciones a Radio Splendid, Carlos Melconian atribuyó al Gobierno una serie de puntos pendientes en materia económica y concentró sus críticas en la política cambiaria actual. El ex titular del Banco Nación remarcó que la situación económica representa “un vaso medio lleno”, aunque señaló la existencia de contradicciones que, a su entender, afectan la transparencia y el rumbo del mercado de divisas.

El dólar se mantuvo estable este miércoles con escasas oscilaciones y con todas las cotizaciones operadas por debajo de los 1.500 pesos.

El dólar al público es ofrecido este jueves sin variación, a $1.465 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras promedió $1.465,92 para la venta y $1.415,44 para la compra.

Últimas noticias

