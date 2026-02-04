Economía

Una misión del FMI llegará a la Argentina en los próximos días

Está previsto que los enviados del organismo internacional lleguen en febrero a Buenos Aires. Dónde se ubicará el foco de los técnicos de la entidad

El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, junto a la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Tras el buen debut de la nueva fase del programa económico, se espera que llegue una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Buenos Aires en los próximos días para reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo, por la segunda revisión del acuerdo por 20.000 millones. Los focos estarán puestos en la meta de acumulación de reservas que Argentina volvió a incumplir y que necesitaría un nuevo waiver para acceder al desembolso de 1.000 millones de dólares.

En un primer momento, según comentaron fuentes oficiales del Ministerio de Economía, estaba previsto que la visita del Fondo llegara en los últimos días de enero, pero se tomó la decisión de postergarlo a febrero. Ante la consulta a fuentes oficiales sobre cuál es la fecha exacta en que llegarán, no existió una respuesta al cierre de esta nota.

En el quinto piso del Palacio de Hacienda, el hermetismo es total. El ministro Caputo ya regresó de sus vacaciones, que tomó a fines de diciembre y principios de enero, y ahora está disponible para encarar las negociaciones con los representantes de Kristalina Georgieva. En las que seguramente también esté presente el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili.

La meta de reserva

La meta de acumulación de reservas internacionales netas, que se incumplió a pesar del recorte de los objetivos en la revisión anterior, será uno de los ejes de las reuniones. Durante 2025, la inflación fue de 31,5 % y se cumplió con la meta fiscal al registrarse un superávit primario de 1,4 % del Producto Bruto Interno (PBI), que arrojó uno financiero de 0,2 %/PBI.

Antes de la primera revisión, el BCRA debía finalizar el cuarto trimestre de 2025 con reservas netas positivas por USD 2.400 millones, pero luego la meta se cambió a USD 2.600 millones negativos. A pesar de ello, el equipo económico no logró cumplirla, en gran parte por la política cambiaria que se autoimpuso de no comprar reservas hasta que toque el piso de la banda, pero también —en menor medida— por las divisas que vendió para contener el dólar en la previa de las elecciones legislativas.

Sin embargo, ahora Economía llega mejor a la revisión. Tras el inicio de la fase 4, el 1.º de enero de 2026, la entidad hilvanó 23 ruedas consecutivas con racha compradora, en las que acumuló 1.297 millones de dólares. Para abastecerse de divisas, el BCRA emite pesos sin esterilizar, lo que permite asegurar liquidez en el mercado y evitar que una escasez de dinero provoque un aumento en las tasas de interés.

Como contrapartida de las compras diarias, las reservas internacionales se ubicaron en USD 45.673 millones, tras experimentar un incremento diario de USD 564 millones, aunque todavía no pudieron recuperar el terreno perdido desde finales de enero.

La imagen que compartió Kristalina
La imagen que compartió Kristalina Georgieva de su encuentro con Caputo en Davos, Suiza.

Hace pocos días, ya existió un intercambio. Durante la participación en el Foro Económico Mundial, el ministro de Economía, Luis Caputo, tuvo un breve intercambio con la titular, Kristalina Georgieva, que derivó en una publicación en la red social X.

“Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, publicó Georgieva en X junto con una foto con el ministro argentino. Lo que tuvo la respuesta al instante de Caputo, quien afirmó: “Gracias a vos, Kristalina Georgieva. Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente”.

El Fondo podría concebirle un nuevo waiver (dispensa) a la Argentina por incumplir con la meta de acumulación de reservas; la pregunta es en cuánto se va a fijar el nuevo objetivo. A raíz de lo que suceda en las negociaciones se podría concretar el desembolso que aún resta por USD 1.000 millones.

El 1.º de febrero pasado, Argentina tenía un vencimiento por USD 878 millones en concepto de intereses con el FMI, que se conoció ya fue pagado a partir de la compra de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a los Estados Unidos. Una operación que fue reconocida por el propio Caputo aunque, hasta el momento, se desconoce de dónde salieron los dólares: si de las reservas del BCRA o del Tesoro.

El dato surge del sitio oficial del Fondo, que informa del vencimiento de 605,7 millones de Derechos Especiales de Giro (DEGs, unidad de cuenta que, además de la moneda de EEUU incluye al euro, el yen, la libra esterlina y el yuan). La relación actual es de 1,45 dólares por DEG, por lo que el pago equivale a USD 878 millones.

Temas Relacionados

FMI Luis Caputo Acuerdo Kristalina Georgieva Revisión Metas

