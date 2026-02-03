Economía

De cuánto es la PUAM de ANSES en febrero 2026

los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor experimentan un aumento que responde a la variación inflacionaria, lo que eleva su ingreso básico y suma un bono extraordinario otorgado por el organismo previsional

La PUAM de ANSES en
La PUAM de ANSES en febrero 2026 alcanza un total mensual de $357.375,54 sumando el bono extraordinario junto al monto base actualizado (ANSES)

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), otorgada por la ANSES, experimenta en febrero de 2026 una nueva actualización a raíz del índice inflacionario. Con el ajuste del 2,84% correspondiente al último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el monto básico de esta prestación se eleva a $287.375,54. Además, quienes la perciben reciben el bono extraordinario de $70.000, lo que lleva el ingreso total mensual para los beneficiarios de la PUAM a $357.375,54.

De cuánto es la PUAM en febrero 2026

El aumento de la Pensión
El aumento de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) refleja una suba del 2,84%, vinculada al índice de inflación de diciembre de 2025 (ANSES)

En febrero de 2026, quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) verán reflejado un nuevo ajuste en sus haberes. El incremento, correspondiente al índice de inflación de diciembre de 2025, es del 2,84% respecto al mes anterior.

El monto base de la PUAM para este mes se ubica en $287.375,54. A este importe se le suma el bono previsional extraordinario de $70.000, que reciben en su totalidad los titulares de esta pensión. Así, el ingreso total para quienes cobran la PUAM alcanza $357.375,54.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica este ajuste de manera automática, en función de la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como lo establece el régimen de movilidad vigente.

De cuánto son las jubilaciones en febrero 2026

Todos los beneficiarios de la
Todos los beneficiarios de la PUAM cobran automáticamente el bono extraordinario de $70.000, otorgado por ANSES en febrero 2026 (ANSES)

Febrero trae actualizaciones para todas las prestaciones previsionales administradas por la ANSES. Los valores se ajustan para acompañar la inflación, de acuerdo con el esquema de movilidad vigente.

La jubilación mínima asciende a $359.254,34, a lo que se suma el bono extraordinario de $70.000. De este modo, el total para quienes perciben el haber mínimo llega a $429.254,34.

En cuanto a la jubilación máxima, el monto alcanza los $2.417.441,64. Este valor no se ve impactado por el bono, ya que este refuerzo se destina principalmente a quienes cobran haberes mínimos o no contributivos.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez se ubican en $251.478,04, monto al que también se suma el bono de $70.000, resultando en un ingreso total de $321.478,04. Para las madres de siete hijos, el importe es equivalente al de la jubilación mínima.

El esquema de actualización mensual, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), permite que las jubilaciones y pensiones mantengan una relación más directa con la evolución de los precios.

Cómo es el calendario de pagos de ANSES en febrero 2026

El calendario de pagos de
El calendario de pagos de la ANSES para febrero 2026 se adelanta por el feriado de Carnaval, favoreciendo la previsibilidad de adultos mayores (ANCCOM)

El calendario de pagos de la ANSES para febrero de 2026 presenta modificaciones, ya que el organismo decidió adelantar las fechas para un sector de jubilados y pensionados. Esta medida busca que los adultos mayores puedan organizar sus ingresos con mayor previsibilidad, especialmente por el impacto del feriado de Carnaval.

Los pagos para quienes perciben haberes mínimos se iniciarán el 9 de febrero y se extenderán de acuerdo a la terminación del DNI de cada beneficiario. El cronograma es el siguiente:

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero
  • DNI terminados en 1: 10 de febrero
  • DNI terminados en 2: 11 de febrero
  • DNI terminados en 3: 12 de febrero
  • DNI terminados en 4: 13 de febrero
  • DNI terminados en 5: 18 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Para aquellos que reciben jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, el esquema de pago comienza el 23 de febrero:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Quienes perciben la PUAM y otras pensiones no contributivas deben consultar el calendario correspondiente a los haberes mínimos, ya que el pago se realiza en las mismas fechas.

Este adelanto del cronograma fue anticipado, con el objetivo de evitar demoras debido a los feriados y dar mayor certidumbre a los beneficiarios.

