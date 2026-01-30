Economía

Cuánto cuesta la canasta escolar en 2026 y cuáles fueron los útiles que más aumentaron

A semanas del inicio de clases, las familias comienzan a organizar el presupuesto que destinarán a los elementos escolares

Las mochilas tuvieron una baja
Las mochilas tuvieron una baja de precios, según Focus Market (Freepik)

Las canastas escolares para los distintos niveles presentaron aumentos interanuales, pero en todos los casos inferiores a la inflación. Además, se registraron bajas de precios en algunos productos en relación al inicio del ciclo lectivo 2025, explicadas por el estancamiento del consumo y una mayor oferta, derivada del ingreso de productos importados y elevados stocks en comercios.

Así surge de un relevamiento de Focus Market para el Blog de Educación Financiera de Naranja X, el cual indicó que una canasta básica para primaria con 20 productos tiene un costo de $63.636, cifra que implica un incremento del 12% respecto al año pasado, cuando totalizaban 56.265 pesos.

La mochila básica con tiras, incluida en el Combo 1 de útiles escolares, cuesta $20.999, lo que marca una baja del 5% frente al año anterior, cuando se ubicaba en $22.000. En el caso de la cartuchera de un cierre, el precio actual es de $12.450, con un incremento interanual del 13% respecto a los $11.050 de 2025.

Para el Combo 2, la mochila con carro, diseño 3D y holograma tiene un valor de $133.924, una reducción del 2% en comparación con los $136.379 registrados el año pasado. La cartuchera de dos cierres o pisos, con personajes de moda, vale este año $28.300, apenas un 1% menos que en 2025, cuando costaba 28.495 pesos.

Precios de un combo básico
Precios de un combo básico para primaria (Focus Market)

Ambos combos incluyen un guardapolvo recto con broches, en talles del 6 al 18, que este año presenta un precio promedio de $37.849, lo que representa un aumento interanual del 13% frente a los $33.575 del año anterior.

Si se suman los valores de los útiles, la mochila, un guardapolvo unisex de primera marca (promedio $37.849) y una cartuchera básica ($19.000), el Combo 1 para primaria alcanza los $118.863, un 12% más que en 2025, cuando el mismo conjunto costaba 105.839 pesos.

Por su parte, el valor total del Combo 2 asciende a $241.088, lo que representa un aumento del 4% respecto a los $232.714 registrados en 2025.

“En contraste, los menores aumentos se registraron en mochilas de tiras y cartucheras, donde la suba de precios fue más moderada. Esto se debe a un alto nivel de stock remanente de la temporada anterior, una oferta muy diversificada —con fuerte presencia de productos importados— y estrategias comerciales agresivas para sostener el volumen de ventas en un contexto de consumo más cauteloso”, indicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

Precios de otro combo para
Precios de otro combo para primaria (Focus Market)

El combo completo de 28 útiles para Secundaria registra un aumento interanual del 26%, con un valor total de $68.593 frente a los $54.675 de 2025. El principal incremento se observó en goma tinta lápiz (67%), seguido por un set de 6 microfibras (43%) y las voligomas (41%).

El Combo 3 para este nivel incluye la misma mochila básica que en primaria (-5%), una cartuchera tipo canopla (-3%) y los útiles esenciales (26%), alcanzando un costo de $95.592, lo que equivale a un 15% más que el año pasado, cuando costaba 82.775 pesos.

“En el detalle por nivel educativo, se observa que la canasta escolar para alumnos de secundaria presentó aumentos superiores al promedio, especialmente en productos como bolígrafos, reglas, sacapuntas y fibras. En estos casos, el incremento responde a una mayor dependencia de insumos importados, costos de reposición más elevados y una menor sustitución por marcas económicas, lo que limita la capacidad de los comercios para absorber aumentos“, dijo Di Pace.

Estos incrementos en la canasta básica escolar, aunque menores a los de años anteriores, se suman a los aumentos previstos en las cuotas de los colegios privados, lo que genera un mayor desafío para los hogares al momento de afrontar los gastos vinculados al inicio de clases.

