La recaudación tributaria de El Salvador en 2025 supera previsiones oficiales y alcanza USD 7,986.1 millones

Los ingresos tributarios rebasaron en USD 255.9 millones el monto presupuestado, impulsados por un crecimiento anual del 8.4 %, según el reporte de la Dirección General de Tesorería y el Ministerio de Hacienda

Los ingresos tributarios rebasaron en USD 255.9 millones el monto presupuestado, impulsados por un crecimiento anual del 8.4 %, según el reporte del Ministerio de Hacienda. (Foto: Agencia Andina).

La recaudación tributaria de 2025 superó las expectativas oficiales, según el reporte del Portal de Transparencia del Ministerio de Hacienda. Los ingresos tributarios de ese año alcanzaron USD 7,986.1 millones, un excedente de USD 255.9 millones respecto al presupuesto, impulsado por un sólido crecimiento del 8.4 % sobre el año anterior.

La diferencia entre lo ejecutado y lo proyectado por el Gobierno resultó mínima, con apenas USD -21.5 millones de desvío, equivalente a un -0.3 %. El Ministerio de Hacienda atribuyó este resultado al repunte en sectores estratégicos y a mayor control sobre las bases imponibles, factores señalados como motores para la mejora de la recaudación.

Una parte clave del desempeño tributario estuvo en la fortaleza de los dos grandes impuestos nacionales: Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).

Una parte clave del desempeño tributario estuvo en la fortaleza de los dos grandes impuestos nacionales: Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta (ISR). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juntos aportaron el 89.4 % de todo lo recaudado. El IVA totalizó USD 3,817.6 millones, logrando la mayor cuota con el 47.8 % del total y un crecimiento anual del 9 %. Por su parte, el ISR alcanzó USD 3,328.3 millones, es decir, el 41.6 % de los ingresos tributarios, tras subir 7.3 % frente a 2024.

Entre los impuestos indirectos, los selectivos al consumo mostraron un desempeño inferior a los objetivos presupuestarios. Estos gravámenes sumaron USD 245.1 millones, aunque quedaron USD 7 millones por debajo de la meta esperada, en buena medida por la menor venta de bebidas alcohólicas, cervezas y otros productos gravados.

Además, el informe añadió que USD 17.8 millones que antes se asignaban equivocadamente al rubro de productos alcohólicos fueron reclasificados correctamente bajo el concepto de cervezas.

El informe de Hacienda, consignó que los ingresos totales corrientes y contribuciones estatales sumaron USD 8,298.3 millones, casi sin fluctuaciones respecto a 2024 y reflejando un escenario de virtual estancamiento tras varios años de crecimientos más vigorosos.

El rubro de tributarios y contribuciones, que constituye la base de la recaudación, evidenció un crecimiento del 8.4 % respecto al año anterior. (Foto cortesía Ministerio de Hacienda).

El desempeño fue dispar entre diferentes fuentes de ingreso. Las importaciones generaron USD 200.6 millones más, con un repunte de 10.6 %. Las transferencias de bienes raíces aumentaron 26.2 %, mientras que el ad-valorem sobre primas de seguros tuvo una mejora de 13.7 %.

En contraste, los ingresos no tributarios acumularon USD 312.3 millones, un avance del 11 %, impulsados sobre todo por el crecimiento de las contribuciones a la seguridad social, que subieron 17.5 %. La venta de bienes y servicios del Estado, por su parte, experimentó una ligera caída de 2.2 %.

Dentro de impuestos y gravámenes diversos el ingreso subió 17.7 %, totalizando USD 128.6 millones. Las contribuciones especiales se situaron en USD 83.5 millones, con un crecimiento interanual de 5 %.

Un aspecto metodológico relevante destacado en el informe oficial fue la exclusión de fondos como el FOVIAL del consolidado central.

Según explicó Hacienda, estos recursos no se contabilizan en el núcleo del sector público no financiero y requieren consultar informes del sector público ampliado para conocer las cifras completas.

En el cierre de 2024, El Salvador había alcanzado una recaudación fiscal récord de USD7.648,6 millones, con un aumento del 7.1% interanual; dentro de este total, el IVA representó USD3.501 millones, un incremento del 10.2% sobre el año anterior, Al cierre de 2025, la recaudación fiscal aumentó más de un 8%.

