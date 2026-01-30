Economía

Mercados: suben las acciones y bajan los bonos argentinos, con negocios enfocados en la dinámica de Wall Street

El S&P Merval gana 0,6% y los títulos públicos caen 0,3%, con un riesgo país que vuelve a aproximarse a los 500 puntos básicos

La ronda bajista de Wall
La ronda bajista de Wall Street frena el despegue de los activos argentinos.

Los mercados internacionales ajustan sus precios este viernes, con un fuerte retroceso de la cotización de los metales, el análisis de los balances corporativos en EEUU y la estabilización el reciente repunte de los precios del petróleo.

Además, el presidente de los EEUU Donald Trump comunicó el nombre del candidato que promoverá para reemplazar a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal de los EEUU (Fed).

Los principales indicadores de Nueva York caen un 0,5% a las 12 horas, luego de la nominación del economista y ex gobernador de la Fed Kevin Warsh para dirigir el banco central norteamericano a partir de mayo.

“Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no tengo ninguna duda de que pasará a la historia como uno de los grandes presidentes de la Reserva Federal, quizás el mejor. Además de todo lo demás, es un personaje central y nunca te decepcionará“, anunció Trump durante la mañana de este viernes.

Mientras que el precio del barril de crudo cae 0,6%, aunque se mantiene sobre los USD 65 el barril en los EEUU, la cotización del oro recortaba un 4%, a USD 5.100 la onza. La plata se desplomaba 13%, debajo de USD 100 la onza.

En ese contexto, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires asciende 0,6%, a 3.230.000 puntos, para redondear una semana positiva, al igua que los bonos, aunque en el caso de la renta fija, los títulos Bonares y Globales operan con un descenso promedio de 0,3 por ciento.

El riesgo país de JP Morgan avanza seis unidades a 495 puntos básicos.

“En el sector energético, Vista Energy mantiene fundamentos sólidos pese a la volatilidad del crudo, mientras que el sector bancario, representado por Grupo Galicia, enfrenta dificultades para superar resistencias por análisis técnico”, comentaron los analistas de Rava Bursátil.

Las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán inquietan a los mercados globales, pero fortalecen los precios del oro, y esto ayuda a elevar la valuación de las reservas del BCRA por su tenencia del metal.

“Se acerca la posibilidad que Argentina aproveche el apetito por emergentes para despejar los vencimientos de próximos años”, remarcó el economista Gustavo Ber. “Dicho proceso -con baja del riesgo país- permitiría también retroalimentar la estrategia de acumulación de reservas, pilar para que las apuestas sobre los activos financieros se hayan reanudado con mayor decisión en las últimas semanas”, añadió.

El Banco Central publicó su Informe de Política Monetaria (IPOM), que a partir de ahora, será de publicación trimestral.

“El BCRA espera continuar remonetizando la economía mediante compras de divisas no esterilizadas. Proyecta que el M2 privado transaccional podría aumentar alrededor de 0,6 punto porcentual del PBI en 2026 y cerca de 0,1 punto del PBI en el primer trimestre de 2026. El informe también señala que las estimaciones de demanda de dinero se actualizarán trimestralmente -en función de la dinámica inflacionaria, su relación con el nivel de actividad y las condiciones financieras que afectan la demanda de dinero- y se publicarán en el IPOM”, detalló Max Capital.

Jorge Ángel Harker, analista de Mercados Internacionales de Adcap Grupo Financiero, consideró que “Donald Trump va a obligar a los países que vienen acumulando dólares a defender su moneda comprando dólares y eventualmente esos dólares llegarán a comprar deuda americana, que le viene bien a EEUU porque tiene vencimientos altos”.

“Hay que seguir estando en los metales, en oro y plata. Las minas de oro y plata en el mundo no están pudiendo dar abasto y en el caso de la plata, pareciera haber una escasez en ciertas partes del mundo del metal físico. Entonces por el momento el precio sube, porque hay más demanda que oferta, condiciones del mercado físico como tal”, añadió Harker.

