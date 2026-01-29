Tras el mayor paro desde 2001, una intervención provincial destrabó el conflicto en Granja Tres Arroyos

La planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay retomó la actividad tras más de diez días de paro total

Luego de un freno productivo que se extendió por mas de 10 días, el gobierno de Entre Ríos intervino en el caso de Granja Tres Arroyos y logró un acuerdo entre la empresa y sus más de 900 empleados de la planta ubicada en la ciudad de Concepción del Uruguay.

Según confirmó a Infobae Mariano Camoirano, secretario de Trabajo de la provincia, en las últimas horas del miércoles “se puso fin al conflicto. Las partes llegaron a un acuerdo y hoy hay un escenario de previsibilidad, por lo menos, hasta mayo”.

El principal conflicto surgió a partir del pago en cuotas de haberes y bonos, a la vez que la empresa adeudaba el aguinaldo correspondiente a diciembre.

La intervención de la Secretaría de Trabajo provincial fue un pedido directo del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, ante el impacto que la paralización total de la planta estaba generando en la economía local. Se trató, sin embargo, de una mediación institucional, ya que el acuerdo fue alcanzado exclusivamente entre la empresa y los trabajadores, sin aportes económicos por parte del gobierno provincial.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, pidió que sus funcionarios intervengan en el conflicto de la Granja Tres Arroyos.

“Fue un encuentro voluntario de las partes, con la Secretaría de Trabajo actuando como mediadora”, explicó Camoirano. El objetivo central fue lograr la reanudación de la actividad productiva y preservar las fuentes de empleo en una ciudad de tamaño medio, donde la planta tiene un peso clave en el entramado social y económico.

El funcionario aclaró que la tregua alcanzada garantiza previsibilidad, al menos, hasta el mes de mayo. Durante la audiencia realizada el miércoles en la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, la empresa presentó una propuesta salarial que establece un cronograma de regularización de pagos, con la cancelación total de la deuda acumulada al 13 de febrero. El acuerdo incluye, además, el reconocimiento y el pago excepcional de los días no trabajados durante el paro.

El entendimiento también contempla un esquema para el pago de los haberes futuros, lo que permitió garantizar la continuidad productiva de la planta y la preservación de los puestos de trabajo. “La empresa manifestó una total voluntad de continuidad empresaria dentro de la provincia”, aseguró el funcionario.

El origen del conflicto

Desde el inicio de la crisis, Granja Tres Arroyos optó por no realizar declaraciones públicas. En este caso, el silencio volvió a repetirse, aunque fuentes con conocimiento del proceso confirmaron que la producción ya se retomó en la planta de La China, la única que actualmente permanece operativa en la ciudad.

La medida de fuerza que derivó en el acuerdo fue inédita para la compañía en Entre Ríos. “La planta estuvo frenada por diez días. Fue la medida más importante de la historia desde que Granja Tres Arroyos tiene presencia en la provincia. En 2001 hubo una situación similar, pero nunca se había extendido por tanto tiempo”, señaló Camoirano.

El conflicto se había iniciado en diciembre de 2024, cuando la empresa solicitó ante la Secretaría de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), en medio de complicaciones económicas vinculadas, principalmente, al impacto de la influenza aviar y a la pérdida del mercado chino. En ese momento, la firma planteó la posibilidad de despedir hasta 700 trabajadores o aplicar una reducción salarial.

El brote de influenza aviar generó pérdidas millonarias para el sector (INTA)

Aunque ese mercado comenzó a reabrirse de manera gradual durante 2025, la interrupción prolongada de los envíos tuvo un impacto significativo en la operatoria de las empresas. De hecho, el cierre del mercado chino representó para el sector una pérdida estimada en 160 millones de dólares.

En el caso de Granja Tres Arroyos, la imposibilidad de reinsertarse plenamente en ese destino implicó una reducción de su volumen exportado, que pasó del 33% al 25 por ciento.

Aunque el pedido de PPC fue presentado y se abrió el expediente correspondiente, el procedimiento nunca llegó a ser aprobado por la autoridad nacional. Meses antes, ya afectada por dificultades financieras, la empresa había decidido el cierre de la planta de Tristán Suárez, ex Cresta Roja. Como consecuencia de esa decisión, de los 270 empleados que tenía la planta, unos 200 fueron desvinculados.

En ese momento, Granja Tres Arroyos producía cerca de 700.000 pollos diarios y empleaba a unos 7.000 trabajadores en todo el país.

Más recientemente, en noviembre del año pasado, la compañía avanzó con el cierre de Becar, otra de sus plantas clave en Concepción del Uruguay, ubicada a pocos metros de La China, la fábrica que hoy continúa en funcionamiento. Tras esa decisión, los 270 operarios que trabajaban en Becar fueron trasladados a La China, concentrando allí toda la actividad productiva de la empresa en la ciudad.

Con el acuerdo alcanzado esta semana, el conflicto quedó formalmente cerrado y la actividad volvió a normalizarse, al menos en el corto plazo. El escenario de previsibilidad logrado hasta mayo aparece ahora como una ventana clave para que la empresa estabilice su operación y evite nuevas tensiones laborales.