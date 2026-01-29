Falsos envíos gratis, costos ocultos y “descuentos del 940%”: las insólitas publicidades de Temu que detectó Mercado Libre

Mercado Libre denunció a Temu por presuntas violaciones a la normativa local de lealtad comercial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Mercado Libre denunció a la plataforma china Temu ante la Secretaría de Comercio por presunta publicidad engañosa y competencia desleal, con cupones de compra y descuentos extremos. Según la empresa, estas prácticas forman parte de una estrategia de comunicación que exagera los beneficios y genera una expectativa poco realista en los consumidores.

El gigante del comercio electrónico creado por Marcos Galperin recurrió a esa vía para reclamar medidas ante el desembarco de Temu y, en paralelo, puso en duda la estrategia comercial de la empresa asiática, a la que señaló por presuntas violaciones a la normativa local de lealtad comercial.

En respuesta a la denuncia, la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno, bajo la órbita del Ministerio de Economía, dispuso una medida preventiva que ordena a Temu cesar la publicidad digital y las promociones calificadas como engañosas.

Mientras tanto, Temu acudió a la Justicia para sostener su operatoria en la Argentina, presentando recursos administrativos y judiciales para intentar frenar la medida y seguir con sus campañas publicitarias.

Al abrir la app se comunica al usuario que puede obtener un cupón por $200.000, pero luego se encuentra que para para acceder a ese cupón hay que comprar 3 artículos

Fuentes de Mercado Libre a cargo de la denuncia, mencionaron tres ejemplos de la estrategia de la plataforma china. En primer lugar, al momento de descargar la app, Temu comunica “Envíos gratis en todos tus pedidos”. Sin embargo, la firma asegura que es totalmente falso.

En segundo lugar, al abrir la app se comunica al usuario que puede obtener un cupón por $200.000 al comprar un producto, pero luego se indica que para acceder al beneficio hay que comprar 3 artículos, no uno solo.

Por último, ofrecen descuentos de hasta 940%, una cifra que resulta imposible de alcanzar en términos reales y que induce a error sobre el valor original de los productos.

Temu ofrece descuentos de hasta 940%, una cifra que resulta imposible de alcanzar en términos reales y que induce a error sobre el valor original de los productos, explicaron en Mercado Libre.

Los ejes sobre los que se basa la denuncia, según indicaron en Mercado Libre, son los siguientes:

1- Publicidad engañosa sistemática: Temu comunica descuentos extremos (80%, 90%, 100% o “gratis”) que generan una expectativa falsa en el consumidor. Esas ofertas no serían reales porque solo pueden concretarse si el usuario cumple condiciones adicionales que no se informan claramente desde el inicio.

2- Condiciones ocultas o tardías: las promociones estarían condicionadas a montos mínimos de compra, a la adquisición de otros productos o a cumplir acciones adicionales (como juegos o compartir la app), lo que recién se revela cuando el consumidor está por finalizar la compra.

3- Gamificación engañosa: uso de juegos, sorteos y dinámicas lúdicas que prometen premios o regalos, pero que en la práctica exigen requisitos crecientes y poco claros, generando presión psicológica para seguir interactuando o comprar.

Fuentes cercanas a la causa afirmaron que la situación responde exclusivamente al cumplimiento de normativas sobre publicidad engañosa y no guarda relación con la apertura de las importaciones, una medida que, según afirman, cuenta con el apoyo de Mercado Libre.

La Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno dispuso una medida preventiva que ordena a Temu cesar la publicidad digital y las promociones calificadas como engañosas (dfsud.com)

Cabe recordar que el CEO de la compañía, Juan Martín de la Serna, había pedido establecer una regulación clara para las plataformas extranjeras, justamente en medio del boom de compras en Shein y Temu tras la desregulación del comercio exterior.

“Es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compiten, tanto en comercio como en finanzas”, dijo el ejecutivo durante el foro de Abeceb en noviembre de 2025. De la Serna señaló que el ingreso masivo de productos de bajo costo podría afectar el tejido productivo local y poner en riesgo los empleos.

El directivo destacó que el esquema actual no contribuye a la generación de empleo local, ya que la logística permanece en manos de operadores extranjeros. “Si una compañía asiática realiza envíos por barco, ese empleo se genera en China, no en la Argentina”, afirmó.

El ejecutivo mencionó que países como México, Chile y Uruguay ya establecieron controles más estrictos para los envíos de menor valor, a diferencia de la Argentina, que todavía no implementó medidas de ese tipo. También aparece el caso de Francia, donde el gobierno aplicó severas sanciones a Shein por promociones falsas e información engañosa, además de aumentar la carga impositiva para ingresar al país.