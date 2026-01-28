Más de 20 despidos en una pyme metalúrgica de Córdoba

La industria metalúrgica cordobesa enfrenta dificultades para competir con las importaciones, en un escenario de consumo débil

Una nueva empresa industrial con base en Córdoba volvió a reducir personal en un contexto marcado por la debilidad del consumo interno y por las dificultades que enfrentan las fábricas locales para competir con una mayor apertura de las importaciones.

En este caso, se trata de Weg, una compañía dedicada a la producción de motores para lavarropas, secarropas y otros electrodomésticos.

Según denunciaron trabajadores al medio local Cba24n, los despidos se habrían realizado sin causa justificada. El número total supera las 20 personas, aunque desde la empresa no hubo una comunicación oficial al respecto. Las partes están convocadas este miércoles a una reunión en la Secretaría de Trabajo de la provincia.

No es la primera vez que la firma avanza con recortes de personal. Durante 2024, Weg ya había despedido a otros 24 trabajadores. En ese momento, la compañía había atribuido la decisión a las dificultades generadas por la apertura comercial en la Argentina y el impacto de las importaciones sobre la producción local.

La nueva tanda de despidos se da en un escenario particular para el sector de electrodomésticos. Si bien el mercado cerró 2025 con un crecimiento en las ventas medidas en unidades, la mejora estuvo acompañada por una fuerte caída de precios, tanto en pesos como en dólares, y por una oferta mucho más amplia debido al ingreso de productos importados.

El sector de electrodomésticos cerró 2025 con más ventas en unidades, pero con una fuerte caída de precios y mayor competencia importada (Imágen Ilustrativa Infobae)

Entre enero y noviembre de 2025, el sector de electrodomésticos en su conjunto creció 25% en unidades en comparación con el mismo período del año anterior, impulsado por un récord de importaciones y una mayor diversidad de productos en las principales categorías. Así lo reflejan datos de la consultora NielsenIQ, especializada en estudios de mercado del rubro.

La caída de los valores fue significativa. Al comparar noviembre de 2025 contra el mismo mes de 2024, los precios de las heladeras medidos en dólares registraron una baja del 39,5%, mientras que los lavarropas retrocedieron 45%. En moneda local, el comportamiento fue similar: las heladeras bajaron 10% y los lavarropas, 18 por ciento.

En este sentido, el relevamiento distinguió dos momentos a lo largo del año. Durante el primer semestre de 2025, las ventas registraron el mayor incremento, traccionadas por una oferta más agresiva y una reducción de precios significativa. En la segunda mitad del año, el crecimiento continuó, aunque a un ritmo más moderado.

Sin embargo, esa mejora en las cantidades vendidas no se tradujo necesariamente en mejores resultados para todas las empresas. De acuerdo con el informe, varias compañías del sector cerraron el año con márgenes negativos, producto del fuerte ajuste de precios y del aumento de la competencia.

En noviembre, los precios de las heladeras medidos en dólares registraron una baja del 39,5%, mientras que los lavarropas retrocedieron 45%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra cordobesa en crisis

El caso de Weg no es aislado dentro del entramado industrial cordobés. Recientemente, Karikal, una firma con sede en San Francisco, que informó a sus empleados a través de un mensaje interno que iniciará un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC).

El PPC es una herramienta que se gestiona ante la Secretaría de Trabajo y que permite a las empresas que demuestren dificultades económicas reducir sus costos laborales. Bajo este marco legal, las empresas pueden solicitar flexibilización en las condiciones de los convenios colectivos, implementar suspensiones o realizar despidos en su plantel.

La medida alcanza a las dos plantas que la compañía tiene en la ciudad —una ubicada en el barrio La Milka y otra en el Parque Industrial—. Karikal se dedica a la fabricación, comercialización y exportación de insumos para la industria del mueble, el revestimiento, el sector automotriz y la construcción en seco.

En octubre del año pasado, la empresa había anunciado un ambicioso proyecto de expansión regional, con una inversión estimada en $1.200 millones para instalar una planta en Brasil. Sin embargo, ese plan quedó en pausa. La caída del consumo y el impacto de la apertura de importaciones en el mercado interno llevaron a la compañía a suspender la iniciativa y a concentrarse en sostener su actividad en el país.